Советский "Кукурузник" потерпел крушение в Швеции

Пилот переоценил свои способности.
Советский Ан-2 с оригинальной ливреей потерпел крушение в районе шведского города Варгарда. Во время проходившего там в субботу авиашоу один из пилотов приземлился в поле, а затем крайне неудачно взлетел. Самолёт не успел набрать нужную высоту, врезался в кроны деревьев и рухнул.
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На борту находились 5 человек, включая пилота. В отличие от "Кукурузника", они серьёзно не пострадали. По данным спасателей, после крушения из Ан-2 начало вытекать топливо, место аварии пришлось оцепить.
Известно, что советский самолёт изначально использовался военными, затем его продали частному лицу. Известно, что "Кукурузник" 1980 года выпуска в середине 90-х продала Эстония.
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называйте вещи своими именами !!!!
на этой технике еще и наши правнуки летать будут без проблем , если конечно сохраним до них