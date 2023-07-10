Советский "Кукурузник" потерпел крушение в Швеции

Советский Ан-2 с оригинальной ливреей потерпел крушение в районе шведского города Варгарда. Во время проходившего там в субботу авиашоу один из пилотов приземлился в поле, а затем крайне неудачно взлетел. Самолёт не успел набрать нужную высоту, врезался в кроны деревьев и рухнул.