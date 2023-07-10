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Советский "Кукурузник" потерпел крушение в Швеции

Советский "Кукурузник" потерпел крушение в Швеции

Автор:
10 июля 2023 11:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ан-2   Варгорд   Швеция   авиашоу   взлёт   крушение   
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Пилот переоценил свои способности.

Советский Ан-2 с оригинальной ливреей потерпел крушение в районе шведского города Варгарда. Во время проходившего там в субботу авиашоу один из пилотов приземлился в поле, а затем крайне неудачно взлетел. Самолёт не успел набрать нужную высоту, врезался в кроны деревьев и рухнул.

На борту находились 5 человек, включая пилота. В отличие от "Кукурузника", они серьёзно не пострадали. По данным спасателей, после крушения из Ан-2 начало вытекать топливо, место аварии пришлось оцепить.

Известно, что советский самолёт изначально использовался военными, затем его продали частному лицу. Известно, что "Кукурузник" 1980 года выпуска в середине 90-х продала Эстония.

Источник:

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Метки: Ан-2   Варгорд   Швеция   авиашоу   взлёт   крушение   
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28  комментариев
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922
vadimbar 7 часов назад
Укроинский флаг на борту - плохая примета для лётчика.
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6k
ManRox 2 часа назад
Идиот
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
pilot66 3 часа назад
Блин, доверили технику дебилам...
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1k
Igor Grishaev 3 часа назад
Судя по фото, поле с коноплёй. Тут любой свихнётся разумом от запаха.
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407
Maxim Russo 3 часа назад
Виноват не "кукурузник", а прокладка между штурвалом и сиденьем!
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3k
веселый просто 3 часа назад
Только хохлам не показывайте, а то у них сразу перемога будет по всем телеграммам
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2k
Шапкин 4 часа назад
Зачем он влево повернул? Взлетать надо прямо...
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1k
Stargazer 4 часа назад
Что за идиот там за штурвалом? По звуку даже слышно, что мотор не на взлётном.
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698
suluriy 4 часа назад
За что они так с АНнушкой, звери а не люди?!
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1k
pka2004 4 часа назад
Да.... Угробить Ан-2 надо постараться.
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407
Maxim Russo pka2004 3 часа назад
С языка снял!
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23k
hebpat 4 часа назад
я на таком в деревню к дедушке летал
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1k
SmartCat101 4 часа назад
Не "Кукурузник" потерпел крушение а тупой швед пилот разбил Кукурузник!!!!
называйте вещи своими именами !!!!
на этой технике еще и наши правнуки летать будут без проблем , если конечно сохраним до них
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5k
alex 5 часов назад
дебилы бл. ему летать и летаьб-сносу нет, ухайдокали
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23k
sanchesS80 5 часов назад
То ли двигатель мощность не дал, то ли перегрузили сверх меры. Как-то по звуку не сильно похоже что он ревёт на полную (двигатель)
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20k
What??? 5 часов назад
Фашистский флаг был приговором!
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29k
Serg2001 5 часов назад
СССР, украинский флаг, шведский флаг, Аэрофлот... Слишком густо намешано... Перебор.
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35k
Dobry vojak Svejk 6 часов назад
Такой аппарат угробил... Эх...
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1k
Дмитрий 6 часов назад
Сдуру можно и писюн сломать.
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33k
АнтонПолднев 6 часов назад
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17k
Алексей 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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