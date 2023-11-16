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Спасатели Красноярского края эвакуировали из глухой деревни на Енисее 8 брошенных детей

Спасатели Красноярского края эвакуировали из глухой деревни на Енисее 8 брошенных детей

Автор:
16 ноября 2023 21:45
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Красноярский край   Маргиналы   алкаши   дети   енисей   посёлок   спасатели   
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В глухом посёлке Усть-Пит, Енисейского района Красноярского края, случайно обнаружили дом с 8 детьми, которые, на момент развернутой спасательной операции, больше суток находились в холодном доме без еды и воды. Формально у них была мать, но она постоянно тусовалась где-то с алкашами.

14 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что дети в возрасте от 1 до 15 лет, проживающие в одном из труднодоступных населенных пунктов Енисейского района, находятся в опасности. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и спасатели незамедлительно выехали на противоположный берег Енисея. Для этого пришлось использовать судно на воздушной подушке — авиасообщения с поселком нет.

Детишек нашли, 32-летней мамки дома не было, зато были какие-то алкаши, которые распивали алкоголь. Отец семейства в данный момент находится в СИЗО, как сообщили в краевом СК, его подозревают в изнасиловании старшей дочери.

Картина, которая предстала перед глазами гостей была соответствующей: кучи мусора на грязном полу, антисанитария, а в одной из комнат валялась обглоданная голова теленка.

Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.

В данный момент дети находятся в безопасности.

В МВД отмечают, что горе-родительница уже попадала в поле зрения правоохранителей, однако ранее клялась, что исправится. Вчерашние события не оставили сотрудникам полиции выбора.

Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Источник:

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Метки: Красноярский край   Маргиналы   алкаши   дети   енисей   посёлок   спасатели   
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13  комментариев
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22k
babuby 2 часа назад
Дети находятся в безопасности ....
Насколько удавалось лицезреть, в детдомах(и в подобных заведениях) опасностей не меньше.
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2k
Владимир Порохин 9 минут назад
очень бросается в глаза хорошая одежда на детях ... странно тут все , как то .
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6k
Евгений Д 50 минут назад
Некоторые люди тратят огромные усилия и средства чтобы забеременеть.
А некоторые ублюдки плодятся как тараканы без проблем
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507
Чудак 54 минуты назад
32 года матери и 15 лет старшему ребенку. Всего 8 детей, младшему год. Мне одному кажется, что тут слишком много вопросов и слишком мало ответов? Несовершеннолетняя в 17 лет начала рожать, через каждые два года по ребенку, спилась к 32, в 31 родила последнего уже явно будучи зависимой от алкоголя, раз уж не раз попадала в поле зрения надзорных органов. Но медики (рожает алкоголичка), защита прав детства (несовершеннолетняя мать, отец не в ладах с законом) и прочие (дети ведь должны бы ходить в школу и получать образование, но сообщения с поселком как-то нет, а закон об образовании и СК РФ вроде никто не отменял) только сейчас заинтересовались происходящим? Да ещё с учетом того, что отец в СИЗО, по идее и правоохранители должны бы задаться вопросом присмотра.
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17k
Марина 57 минут назад
Идеальная семья!
Плодятся на радость всей нашей госдуме. Папаша даже попытался старшую дочь в это вовлечь.
Не удивлюсь, если скоро нам их в пример ставить будут.
И мамаша вместо того чтобы всякой фигнёй заниматься, например учиться, постоянно размножается. Спорим, это не последний помёт, она ещё десятерых сможет нарожать. Там главное к качеству детей не придираться.
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57k
Опиум для народа Час назад
Вот такие мрази, как их мать, и плодятся как кролики...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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