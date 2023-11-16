Спасатели Красноярского края эвакуировали из глухой деревни на Енисее 8 брошенных детей

В данный момент дети находятся в безопасности.

В МВД отмечают, что горе-родительница уже попадала в поле зрения правоохранителей, однако ранее клялась, что исправится. Вчерашние события не оставили сотрудникам полиции выбора.

Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.