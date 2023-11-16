Спасатели Красноярского края эвакуировали из глухой деревни на Енисее 8 брошенных детей

В глухом посёлке Усть-Пит, Енисейского района Красноярского края, случайно обнаружили дом с 8 детьми, которые, на момент развернутой спасательной операции, больше суток находились в холодном доме без еды и воды. Формально у них была мать, но она постоянно тусовалась где-то с алкашами.
14 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что дети в возрасте от 1 до 15 лет, проживающие в одном из труднодоступных населенных пунктов Енисейского района, находятся в опасности. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и спасатели незамедлительно выехали на противоположный берег Енисея. Для этого пришлось использовать судно на воздушной подушке — авиасообщения с поселком нет.
Детишек нашли, 32-летней мамки дома не было, зато были какие-то алкаши, которые распивали алкоголь. Отец семейства в данный момент находится в СИЗО, как сообщили в краевом СК, его подозревают в изнасиловании старшей дочери.
Картина, которая предстала перед глазами гостей была соответствующей: кучи мусора на грязном полу, антисанитария, а в одной из комнат валялась обглоданная голова теленка.
Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.
В данный момент дети находятся в безопасности.
В МВД отмечают, что горе-родительница уже попадала в поле зрения правоохранителей, однако ранее клялась, что исправится. Вчерашние события не оставили сотрудникам полиции выбора.
Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.
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Насколько удавалось лицезреть, в детдомах(и в подобных заведениях) опасностей не меньше.
А некоторые ублюдки плодятся как тараканы без проблем
Таких надо, но еще больше надо мигрантов, типа хочешь вид на жительство - стерилизуйся вместе с женой и добро пожаловать.
Плодятся на радость всей нашей госдуме. Папаша даже попытался старшую дочь в это вовлечь.
Не удивлюсь, если скоро нам их в пример ставить будут.
И мамаша вместо того чтобы всякой фигнёй заниматься, например учиться, постоянно размножается. Спорим, это не последний помёт, она ещё десятерых сможет нарожать. Там главное к качеству детей не придираться.