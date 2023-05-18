Четверо детей, младшему из которых 11 месяцев, 18 дней выживали в джунглях после крушения самолёта

Журнал Semana сообщает, что 15 мая нашли тела взрослых людей, в том числе и тело матери четырёх детей. Самих детей рядом не было. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя, передаёт ТАСС.

Сегодня стало известно, что дети, чей возраст составляет 13, 9 лет, 4 года и 11 месяц, чудом выжили.

В ходе поисковых операций спасатели нашли несколько шалашей из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос. Это укрытие от дождя сделала старшая 13-летняя девочка, которая оказалась в джунглях со своими братьями.