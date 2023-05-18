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Четверо детей, младшему из которых 11 месяцев, 18 дней выживали в джунглях после крушения самолёта

Четверо детей, младшему из которых 11 месяцев, 18 дней выживали в джунглях после крушения самолёта

Автор:
18 мая 2023 10:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Колумбия   видео   дети   джунгли   интересное   самолёт крушение   фото   чудо   
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1 мая в джунглях Колумбии упал самолет Cessna 206. На борту самолёта находились семеро человек — трое взрослых и четверо детей.

Журнал Semana сообщает, что 15 мая нашли тела взрослых людей, в том числе и тело матери четырёх детей. Самих детей рядом не было. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя, передаёт ТАСС.

Сегодня стало известно, что дети, чей возраст составляет 13, 9 лет, 4 года и 11 месяц, чудом выжили.

В ходе поисковых операций спасатели нашли несколько шалашей из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос. Это укрытие от дождя сделала старшая 13-летняя девочка, которая оказалась в джунглях со своими братьями.

Сегодня стало известно, что дети, чей возраст составляет 13, 9 лет, 4 года и 11 месяц, чудом выжили.

В ходе поисковых операций спасатели нашли несколько шалашей из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос. Это укрытие от дождя сделала старшая 13-летняя девочка, которая оказалась в джунглях со своими братьями.

Надежда на то, что дети живы, появилась после того, как спасатели наткнулись на остатки недавно съеденных фруктов, емкость для детского питания и другие предметы, которые могли использовать потерпевшие. Среди них ножницы, резинки и другие предметы.

Более 100 солдат с собаками-ищейками прошли через джунгли между департаментами Какета, где приземлился самолет, и Гуавьяре.

Однако, военные внесли новые непонятки. Они заявили DailyMail, что дети до сих пор не найдены. В спасательной операции задействованы три вертолета, один из которых передал записанное сообщение от бабушки детей на языке уитото. Им предлагают перестать передвигаться по джунглям. Сложные условия, включая сильный дождь и угрозу, исходящую от диких животных, также затянули поисковые работы.

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Метки: Колумбия   видео   дети   джунгли   интересное   самолёт крушение   фото   чудо   
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2  комментария
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15k
куджо Полчаса назад
а зачем фото самолета который давно валяется в джунглях да еще и разграблен
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13k
Axel 2 минуты назад
"Они заявили DailyMail, что дети до сих пор не найдены."

В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро на своей странице в Twitter.

«После напряженной поисковой работы, которую провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре, написал глава государства. Радость для страны».

https://m.lenta.ru/news/2023/05/18/plane_crash/https://m.lenta.ru/news/2023/05/18/plane_crash/
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