Четверо детей, младшему из которых 11 месяцев, 18 дней выживали в джунглях после крушения самолёта

1 мая в джунглях Колумбии упал самолет Cessna 206. На борту самолёта находились семеро человек — трое взрослых и четверо детей.
Журнал Semana сообщает, что 15 мая нашли тела взрослых людей, в том числе и тело матери четырёх детей. Самих детей рядом не было. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя, передаёт ТАСС.
Сегодня стало известно, что дети, чей возраст составляет 13, 9 лет, 4 года и 11 месяц, чудом выжили.
В ходе поисковых операций спасатели нашли несколько шалашей из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос. Это укрытие от дождя сделала старшая 13-летняя девочка, которая оказалась в джунглях со своими братьями.
Сегодня стало известно, что дети, чей возраст составляет 13, 9 лет, 4 года и 11 месяц, чудом выжили.
В ходе поисковых операций спасатели нашли несколько шалашей из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос. Это укрытие от дождя сделала старшая 13-летняя девочка, которая оказалась в джунглях со своими братьями.
Надежда на то, что дети живы, появилась после того, как спасатели наткнулись на остатки недавно съеденных фруктов, емкость для детского питания и другие предметы, которые могли использовать потерпевшие. Среди них ножницы, резинки и другие предметы.
Более 100 солдат с собаками-ищейками прошли через джунгли между департаментами Какета, где приземлился самолет, и Гуавьяре.
Однако, военные внесли новые непонятки. Они заявили DailyMail, что дети до сих пор не найдены. В спасательной операции задействованы три вертолета, один из которых передал записанное сообщение от бабушки детей на языке уитото. Им предлагают перестать передвигаться по джунглям. Сложные условия, включая сильный дождь и угрозу, исходящую от диких животных, также затянули поисковые работы.
Источник:
- Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы"
- Далай Лама потянулся к ребёнку, попытавшись его поцеловать, и высунул свой язык
- В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила
- Подписчики 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой бьют тревогу из-за слишком амбициозного отца
- "Разница 5 лет, вы о чём?":19-летний блогер заявил, что не видит ничего плохого в отношениях с 14-летней девочкой
В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро на своей странице в Twitter.
«После напряженной поисковой работы, которую провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре, написал глава государства. Радость для страны».
https://m.lenta.ru/news/2023/05/18/plane_crash/https://m.lenta.ru/news/2023/05/18/plane_crash/