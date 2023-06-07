Интересные факты о фильме "Правдивая ложь"

Шпионский боевик Джеймса Кэмерона "Правдивая ложь" вышел в далеком 1994 году. По сюжету фильма Гарри Таскер ведет двойную жизнь и его семья не знает, что на самом деле он является специальным агентом, который противостоит террористам.

1. Данный фильм мог бы стать последним для Шварценеггера, так как он чуть не погиб во время съемок. Когда он находился на лошади, та его чуть не сбросила с 30-метровой высоты. Благо, рядом находился каскадер, который помог актеру резко выскочить из седла.