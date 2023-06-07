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Интересные факты о фильме "Правдивая ложь"

Интересные факты о фильме "Правдивая ложь"

Автор:
07 июня 2023 07:24
Сообщество : Кино
Метки: Правдивая ложь   в мире   интересно   кино   факты   фильм   
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Кадры со съемок и несколько интересных фактов о шпионском боевике Джеймса Кэмерона "Правдивая ложь" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Шпионский боевик Джеймса Кэмерона "Правдивая ложь" вышел в далеком 1994 году. По сюжету фильма Гарри Таскер ведет двойную жизнь и его семья не знает, что на самом деле он является специальным агентом, который противостоит террористам.


1. Данный фильм мог бы стать последним для Шварценеггера, так как он чуть не погиб во время съемок. Когда он находился на лошади, та его чуть не сбросила с 30-метровой высоты. Благо, рядом находился каскадер, который помог актеру резко выскочить из седла.

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2. Немногие знают, но "Правдивая ложь" - это не оригинальный фильм, а ремейк французской комедии Клода Зиди "Тотальная слежка", которая вышла в 1991 году. За права на использование сценария Клод Зиди получил 15 миллионов долларов.

Правда, это еще не все. После выхода картины нашлись люди, которые заявили права на сценарий и даже подали в суд на Клода Зиди. И самое интересное, что суд эти требования удовлетворил, поэтому французскому режиссеру пришлось отстегнуть часть дохода со сделки.

3. Для того, чтобы не упасть в грязь лицом, Арнольд Шварценеггер в течение нескольких месяцев брал уроки танцев (танго). Он хотел выглядеть в кадре не хуже чем Аль Пачино в фильме "Запах женщины".

4. Друга и напарника главного героя сыграл известный комедийный актер Том Арнольд. Он так понравился Джеймсу Кэмерону, что тот тут же взял его на роль Альберта Гибсона. Проблема была лишь в том, что в то время Том Арнольд разводился с женой, что конечно же оставило свой отпечаток в СМИ. А как известно, киноделы не очень любят связываться с актерами, участвующими в скандалах. Но Кэмерон настолько сильно хотел видеть Тома в этой роли, что даже поставил условие, что он не будет снимать фильм, если в нем не будет сниматься Том Арнольд. Ну а результат вы уже знаете.

Кстати, Том Арнольд и Арнольд Шварценеггер и в жизни являются хорошими друзьями. Поэтому, как признается Том Арнольд, им не приходилось играть дружбу в кадре, ведь всё было по-настоящему.

5. Ну и еще немного про Тома Арнольда. В фильме есть сцена, где герой Тома рассказывает герою Шварценеггера о том, что после развода со второй женой та забрала даже лед из холодильника. Выглядит как шутка, а ведь это отсылка к разводу самого актера. После развода жена Тома Арнольда действительно забрала из дома даже кубики льда, находящиеся в холодильнике.

6. Фильм "Правдивая ложь" попал в книгу рекордов Гиннеса, так эта картина была первой, бюджет которой превысил 100 миллионов долларов.

7. По сюжету Шварценеггер не должен был ронять диктофон во время стриптиза его жены. Диктофон упал из рук актера случайно. Но Кэмерону так понравилась эта сцена, что он решил вставить ее в фильм.

8. Джейми Ли Кёртис сама исполнила трюк на вертолете. Именно она без каких-либо дублеров прыгнула и ухватилась за руку своего экранного мужа. Более того, сцена была снята в натуралку, то есть без хромакея (зеленого экрана).

9. Сцена, где происходила встреча Саймона с Хелен проходила в том же месте, где и впервые появился Т-1000 из фильма "Терминатор 2". Естественно, эта идея принадлежала самому Джеймсу Кэмерону, который снял оба этих фильма. Да и режиссеры в принципе частенько любят ссылаться на свои предыдущие работы.

10. Естественно, после выхода фильма появились различные оскорбленные группы нацменьшинств, которые были недовольны тем, что арабы в фильме представлены как террористы. Защитники прав американских мусульман даже обвинили Кэмерона в ксенофобии.

11. Но несмотря на все протесты и шумиху, фильм собрал весьма неплохую кассу, и при бюджете в 115 миллионов долларов картина "Правдивая ложь" заработала почти 400 миллионов.

12. Арт Малик даже не проходил прослушивание на роль главного злодея Салима Абу Азиза. После того, как Кэмерон увидел актера в фильме "Город удовольствий", режиссер решил пригласить Малика без проб.

13. Кэмерон планировал снять продолжение фильма, но после терракта 11 сентября он остаил эту идею.

14. Жена Арнольда Шварценеггера приревновала мужа, когда увидела сцену стриптиза, и даже спросила его, не слишком ли он увлекся Джейми Ли Кертис? На это Железный Арни ответил, что он ненавидел каждый час съемок данной сцены.

15. По фильму "Правдивая ложь" выходила игра на 16-битной приставке Sega mega drive 2. Игра выполнена в стиле с видом сверху и повторяет сюжет фильма.

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Метки: Правдивая ложь   в мире   интересно   кино   факты   фильм   
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14  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Все хорошо, все красиво, но млять, афтар, игра исполнена в изометрике, а не вид сверху.
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7k
klop 4 минуты назад
Вместо Джейми Ли Кертис могли бы и посимпатичнее актрису выбрать. Фигура более менее, но лицо как у мужика.
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−3
3k
OLDer 11 минут назад
Да ладно вам. Начинаете. Хороший приятный и смешной фильм.
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−3
1k
Максим Николаев 22 минуты назад
Там еще Пуаро был
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208
twincam 40 минут назад
а где сцены с самолетом, краном?
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16k
Сергей 44 минуты назад
Мне больше нравится французский оригинал! "Тотальная слежка"!
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38k
Aleks 52 минуты назад
Во время стриптиза Джейми и упала по настоящему, а не по сценарию, Арни даже подпрыгнул что бы ей помочь. Сцену так же оставили.
Хороший фильм. Правда актеры и режиссер почему то называют его худшим в карьерах.
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29k
Ваня Час назад
да-а, сцена стриптиза еще круче чем сцена в "основном инстинкте"...
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