Коулрофобия: почему же многие боятся клоунов?

Известно, что в мире существует множество фобий - от самых невинных, до причиняющих людям колоссальные неудобства и портят качество жизни.
Но боязнь клоунов? Веселых парней с резиновыми красными носами и в смешных костюмах? Странно.
Называется эта фобия "коулрофобия". "Сoulro", в переводе с греческого значит "актёр, развлекающий публику. Человек, страдающий от этого страха, может пугаться не только личной встречи, но образа в кино или на картинках.
При встрече с клоуном у человека может начаться настоящая паническая атака - сердцебиение, невозможность вдохнуть, тремор, онемение языка и кистей и неконтролируемый страх смерти. В ушах звенит, голова кружится, все звуки становятся тише. Хочется звать на помощь, спрятаться. В общем, так себе и это действительно сложно объяснить тому, кто никогда не переживал паническую атаку.
Понятное дело, что несчастный человек с коулрофобией, будет стараться избегать развлекательных мероприятий и тем более цирков. Именно поэтому, кстати, Макдональдс отказался от образа известного Рональда Макдональда.
Специалист по изучению фобий, Адам Кокс, заявил, что в возникновении этой фобии виновато именно общество. Никто не рождается с боязнью клоунов по умолчанию. Первопричина возникновения может быть скрыта в детских переживаниях, если малыша напугал детский аниматор или может быть излишне навязчивый Дед Мороз.
То есть это просто мог быть переодетый в яркую одежду и накрашенный гримом человек. Лицо скрыто, стало быть разглядеть намерения не получается и это вызывает тревогу. Детская реакция на это нормальна.
Клоуны частенько выглядят так, будто у них застыла улыбка и сложно представить о чём они думают на самом деле. Большой рот, огромные ботинки, массивная одежда - это может психологически давить и нервировать. Особенно, если у клоуна грустные, "настоящие" глаза и при этом он широко "улыбается". Кстати, исследования и опросы показали, что в процентном соотношении, клоунов больше боятся женщины, нежели мужчины.
Ну и влияние медиа. Был такой серийный убийца Джон Уэйн Гейси, который подрабатывал клоуном (но в костюме никогда не убивал). Но его СМИ немедленно окрестили "Клоуном-убийцей" и именно так его запомнила публика.
Потом был фильм "Клоуны-убийцы из космоса", а уж когда вышел роман "Оно" Стивена Кинга и последующие его экранизации, то клоуны стали синонимом ужаса. Затем появился Джокер, который, конечно, не клоун по натуре, однако образ именно такой.
Терри Пратчетт как-то сказал: "Ни один клоун смешно не выглядит. В этом весь смысл. Люди, увидев их, смеются, но только из чистой нервозности. Клоуны нужны исключительно для одной цели: после того как вы их увидели и что бы с вами потом ни случилось, вы будете радоваться этому, как младенец. Приятно осознавать, что на свете есть кто-то, кому сейчас куда хуже, чем вам".
Источник:
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Это западная мода на придурковатых аниматоров и кино ужастиков.
Там каких только фобий нет .
У нас только мышей боялись,ну там пауков и змей.
Со змеями лучше не шутить конечно.
У меня все просто. лопатой отделяется голова от хвоста.
Пусть там Апофис со своими подчиненными сам разбирается,Ядовитые они или нет.