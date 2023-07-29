В штате Аляска придумали, как избавиться от бездомных

Если скормить всех бездомных голодающим, то можно решить сразу две проблемы (сарказм).
Ладно, это была шутка. Никого мэр города Анкориджа Дэйв Бронсон скармливать, пока, не предложил, но выдал не менее идеальный план по устранению маргинальных личностей из Аляски. Для избавления от всех бомжиков нужно использовать простой... самолёт. Да, посадить их всех в самолёт и отправить в солнечный Лос-Анджелес. Так сказать - с глаз долой, из сердца вон.
Дело в том, что содержание социальных служб с каждым годом становится всё убыточнее, поэтому идея вывезти нежелательный элемент куда подальше не такая уж и абсурдная. Лос-Анджелес от Аляски чуть больше пяти с половиной тысячи километров, так что бомжики своим ходом обратно точно не вернуться. И все это под благовидным предлогом, зимы Анкоридже суровые, приютов мало, бомжиков много.
"Прошлый год был самым смертоносным годом в истории для бездомных, и теперь, с приближением следующей зимы, мы рассматриваем возможность удвоения этого показателя", - сказал Бронсон на встрече с журналистами.
Для этого благого дела мэр готов отплатить перелёт бездомным. Дескать, тут вам делать нечего, а вот в богатейшем регионе США вам будут рады, тем более там аналогичных граждан много, в толпе затеряетесь.
Ну а то, что округ Лос-Анджелес уже сталкивается с нехваткой коек в приютах, в то время как число бездомных продолжает расти, это ерунда. Кстати, мэр Анкориджа не один такой умный, губернатор Техаса Грег Эббот сплавляет своих мигрантов, ищущих убежища, в Лос-Анджелес и другие города-"убежища" по всей территории США, тем самым избавляясь от маргинальных элементов.
Решение о переселении бездомных с Аляски было принято после того, как законодатели штата отклонили просьбу о выделении 25 миллионов долларов на финансирование крупного приюта в Анкоридже, в котором проживает 40% населения штата. Зарегистрированных бездомных там 1760 человек. Раньше они все жили в приюте, находившимся на территории спортивной арены Джорджа М. Салливана, но в мае было принято решение вернуть арену в общественное пространство.
"Это должно быть развлекательное место. Нам нужен хоккей, рок-концерты там, нам нужно вернуть это в нормальное русло", - прокомментировал закрытие приюта мэр.
Источник:
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НИВЕРЮ, ВЫВСЁВРЕТИ!!!
Ведь любому доподлинно известно, что каждый бомж получает ежемесячно лично от деда бидона по 10 косарей зеленью, а не моются, не покупают еду, жилье и транспорт, лишь потому что сами выбрали жизнь на свежем воздухе
- Альф, как ты думаешь решить проблему бездомных?
- Уже решил!
- Как решил?
- Для каждого из них строится дом.
- А что ты думаешь делать с безработицей?
- Её уже нет. Все строят дома!
- Может и войн больше нет?
- А кому воевать? Все бегают, обои для новых домов выбирают.
Всю БОМЖатскую шваль, отбросы общества, проф.тунеядцев и алкашей решением судьи после нескольких доставлений в милицию отправляли в ЛТП
на ПОЛГОДА
а не на 5 суток, как сейчас
там они "колотили" из гвоздей и палок ящики для фруктов\овощей
в Новороссийске ЛТП было в мергельном карьере "Новоросцемент"
за свою молодость и детство я увидел БОМЖа всего ОДИН РАЗ
патамушта ГоСударство ограждало общество ОТ ОТБРОСОВ
И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЛО