В штате Аляска придумали, как избавиться от бездомных

Ладно, это была шутка. Никого мэр города Анкориджа Дэйв Бронсон скармливать, пока, не предложил, но выдал не менее идеальный план по устранению маргинальных личностей из Аляски. Для избавления от всех бомжиков нужно использовать простой... самолёт. Да, посадить их всех в самолёт и отправить в солнечный Лос-Анджелес. Так сказать - с глаз долой, из сердца вон.

Дело в том, что содержание социальных служб с каждым годом становится всё убыточнее, поэтому идея вывезти нежелательный элемент куда подальше не такая уж и абсурдная. Лос-Анджелес от Аляски чуть больше пяти с половиной тысячи километров, так что бомжики своим ходом обратно точно не вернуться. И все это под благовидным предлогом, зимы Анкоридже суровые, приютов мало, бомжиков много.



