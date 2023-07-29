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В штате Аляска придумали, как избавиться от бездомных

В штате Аляска придумали, как избавиться от бездомных

Автор:
29 июля 2023 07:58
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Аляска   Видео   Лос-Анджелес   бездомные   переселение   прию   
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Если скормить всех бездомных голодающим, то можно решить сразу две проблемы (сарказм).

 

Ладно, это была шутка. Никого мэр города Анкориджа Дэйв Бронсон скармливать, пока, не предложил, но выдал не менее идеальный план по устранению маргинальных личностей из Аляски. Для избавления от всех бомжиков нужно использовать простой... самолёт. Да, посадить их всех в самолёт и отправить в солнечный Лос-Анджелес. Так сказать - с глаз долой, из сердца вон.

 

Дело в том, что содержание социальных служб с каждым годом становится всё убыточнее, поэтому идея вывезти нежелательный элемент куда подальше не такая уж и абсурдная. Лос-Анджелес от Аляски чуть больше пяти с половиной тысячи километров, так что бомжики своим ходом обратно точно не вернуться. И все это под благовидным предлогом, зимы Анкоридже суровые, приютов мало, бомжиков много.


"Прошлый год был самым смертоносным годом в истории для бездомных, и теперь, с приближением следующей зимы, мы рассматриваем возможность удвоения этого показателя", - сказал Бронсон на встрече с журналистами.

 

Для этого благого дела мэр готов отплатить перелёт бездомным. Дескать, тут вам делать нечего, а вот в богатейшем регионе США вам будут рады, тем более там аналогичных граждан много, в толпе затеряетесь.


Ну а то, что округ Лос-Анджелес уже сталкивается с нехваткой коек в приютах, в то время как число бездомных продолжает расти, это ерунда. Кстати, мэр Анкориджа не один такой умный, губернатор Техаса Грег Эббот сплавляет своих мигрантов, ищущих убежища, в Лос-Анджелес и другие города-"убежища" по всей территории США, тем самым избавляясь от маргинальных элементов.


Решение о переселении бездомных с Аляски было принято после того, как законодатели штата отклонили просьбу о выделении 25 миллионов долларов на финансирование крупного приюта в Анкоридже, в котором проживает 40% населения штата. Зарегистрированных бездомных там 1760 человек. Раньше они все жили в приюте, находившимся на территории спортивной арены Джорджа М. Салливана, но в мае было принято решение вернуть арену в общественное пространство.


"Это должно быть развлекательное место. Нам нужен хоккей, рок-концерты там, нам нужно вернуть это в нормальное русло", - прокомментировал закрытие приюта мэр.



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Метки: Аляска   Видео   Лос-Анджелес   бездомные   переселение   прию   
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6  комментариев
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13k
GROMOZEKA 59 минут назад
«Дело в том, что содержание социальных служб с каждым годом становится всё убыточнее»

НИВЕРЮ, ВЫВСЁВРЕТИ!!!
Ведь любому доподлинно известно, что каждый бомж получает ежемесячно лично от деда бидона по 10 косарей зеленью, а не моются, не покупают еду, жилье и транспорт, лишь потому что сами выбрали жизнь на свежем воздухе
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10
Вася 3 минуты назад
А,глаза ,такие ; добрые;
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8k
ишты Полчаса назад
Помнится на какой-то очередной юбилей Москвы тоже всех бомжей посадили на паровоз и отправили в глубинку. Какие эпичные битвы у нас в Новосибе между местными и московскими бомжами были! А можно трансляцию схваток из Л.-А. организовать?
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55k
zloykoyot 44 минуты назад
Ну, насколько мне известно, техасский губернатор изначально всех незаконных латиносов отсылал прямиком в Вашингтон и Нью-Йорк. Про Л-А не в курсе, хотя вполне может быть. И обосновывал он своё решение просто - они, богатенькие буратины, там в вашингтонах решение по мексам приняли, а расхлёбывать проблему оставили властям Техаса. Ну раз они такие добрые к мигрантам, то пусть с ними у себя дома в дёсны и целуются. Поговаривают что сейчас в Техасе испанская речь на улицах встречается чуть ли не чаще английской, как и вывески на магазинах.
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
Цитата из сериала “Альф”
- Альф, как ты думаешь решить проблему бездомных?
- Уже решил!
- Как решил?
- Для каждого из них строится дом.
- А что ты думаешь делать с безработицей?
- Её уже нет. Все строят дома!
- Может и войн больше нет?
- А кому воевать? Все бегают, обои для новых домов выбирают.
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