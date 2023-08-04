Трёхлетний малыш чуть не сорвался с балкона седьмого этажа



Нерадивые родители в Чите проморгали, как ребёнок вылез на балкон и перелез через ограждение. Лишь услышав громкий плач и крики «мама!», они затащили малыша в квартиру. Соседи в это время готовились ловить мальчика — растянули под окнами одеяло.