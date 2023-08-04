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Трёхлетний малыш чуть не сорвался с балкона седьмого этажа

Трёхлетний малыш чуть не сорвался с балкона седьмого этажа

Автор:
04 августа 2023 08:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Чита   дети   кошмар   ребенок   родители   
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Нерадивые родители в Чите проморгали, как ребёнок вылез на балкон и перелез через ограждение. Лишь услышав громкий плач и крики «мама!», они затащили малыша в квартиру. Соседи в это время готовились ловить мальчика — растянули под окнами одеяло.

Приехавшие полицейские выяснили, что в квартире живёт неблагополучная молодая семья с двумя детьми. Их забрали и увезли в больницу, а на 22-летнюю мать завели дело.


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Метки: Видео   Чита   дети   кошмар   ребенок   родители   
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3  комментария
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11k
Copycat 2 часа назад
блин звездец, куда родители смотрят то? За детьми вообще то надо следить
- что бы в окно не выпали
- что бы под машину не кинулись
- что бы к режущим острым предметам не лезли
- что бы со спичками не играли
- что бы к электричеству не лезли
- что бы в рот не тащили что попало

способов причинить себе вред по незнанию тысячи

я помню как рассказывали ребенок со 2го этажа выпал по тому что тоже недосмотрели, сломал обе ноги, но остался живой, разве это норма?
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2k
Хачик Полчаса назад
Очень давно я жил на 5этаже в 9-тиэтажке. С 6-го этажа на землю каким-то образом выпал 2-х летний ребенок, девочка. От гибели её спас пододеяльник соседки, сушившийся внизу и она попала аккуратненько в его дыру. Естественно, он разорвался, но это падение очень смягчило удар. Хеппи - энда нет, у неё оооочень большие проблемы с позвоночником стали, когда выросла, еле-еле ходила на костылях, через "не могу".
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6k
sumrаknn 51 минуту назад
лет 7 назад на соседней лоджии обдолбанная девченка лет 25 перелезла за лоджию и стоя снаружи на 9 этаже ругалась с парнем, потом повисла, мужчина этажом ниже обнял ее за ноги, она соскользнула к нему и он втащил ее к себе. из окна квартиры обдолбанной девченки выглянула другая, я спросил - она оответила, что она так делает не в первый раз и они уже привыкли. Я позвонил в полицию - типа придите разберитесь, жесть ведь. мне ответили - нажера? она висит? нет, уже втащили. ну и нажер приезжать, опасности уже нет. ну она обдолбанная и творит дичь. - это она пусть к психологам-психиатроам обращается, мы не приедем.
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