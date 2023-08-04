Трёхлетний малыш чуть не сорвался с балкона седьмого этажа

1232
1
2
Нерадивые родители в Чите проморгали, как ребёнок вылез на балкон и перелез через ограждение. Лишь услышав громкий плач и крики «мама!», они затащили малыша в квартиру. Соседи в это время готовились ловить мальчика — растянули под окнами одеяло.
Приехавшие полицейские выяснили, что в квартире живёт неблагополучная молодая семья с двумя детьми. Их забрали и увезли в больницу, а на 22-летнюю мать завели дело.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
- что бы в окно не выпали
- что бы под машину не кинулись
- что бы к режущим острым предметам не лезли
- что бы со спичками не играли
- что бы к электричеству не лезли
- что бы в рот не тащили что попало
способов причинить себе вред по незнанию тысячи
я помню как рассказывали ребенок со 2го этажа выпал по тому что тоже недосмотрели, сломал обе ноги, но остался живой, разве это норма?