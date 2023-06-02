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Учёный 93 дня прожил под водой — и рассказал, как изменилось его тело

Учёный 93 дня прожил под водой — и рассказал, как изменилось его тело

Автор:
02 июня 2023 21:43
Сообщество : Наука
Метки: здоровые   исследования   наука   океан   организм   подводный мир   тело человека   ученые   ученый   фото   
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55-летний профессор Джозеф Дитури провёл почти 100 дней в подводной капсуле на дне Атлантического океана. После этого он рассказал о неожиданных результатах и том, как изменилось его тело за время пребывания под водой.


55-летний Джозеф Дитури, морской офицер в отставке и учёный, в течение 93 дней жил в небольшой капсуле на дне Атлантического океана. Он спустился в подводную капсулу в марте, и вернулся обратно только недавно. Одной из целей было побить предыдущий рекорд нахождения под водой, который составил 73 дня. Кроме того, во время нахождения Дитури в капсуле, ему проводили исследования, изучающие, как окружающая среда с повышенным давлением воздействует на человеческий организм. После своего приключения учёный рассказал о неожиданных результатах.

Учёный рассказал, что согласно проведённым тестам, в его организме обнаружили в 10 раз больше стволовых клеток, уровень его холестерина снизился на 72 пункта. Исследования также показали, что теломеры, которые защищают хромосомы от износа, удлинились у него на 20 процентов. Под водой Дитури спит дольше: он на 60-66 процентов находится в фазе быстрого сна. Такие изменения в состоянии здоровья происходят из-за давления: это аналогично процессу в барокамерах, в которых улучшается мозговой кровоток и микроструктура мозга, что приводит к улучшению когнитивных, физических функций, и сна.

За 93 дня Дитури остался в таком же весе, в каком и спускался в капсулу, и при этом стал стройнее. По его словам, 4-5 дней в неделю он тренируется - из инвентаря у него есть только фитнес-резинки. Подводный домик профессора небольшой, его площадь - 30,5 квадратных метров. Там вместилась рабочая зона, кухня, ванная комната, две спальни и окно с видом на океан. У него также есть телевизор, кофеварка и микроволновка.

"Мой метаболизм ускорился, поэтому тело стало стройнее, хотя моя мышечная масса не изменилась с тех пор, как я спустился в капсулу. Всем нам нужно подобное место, отрезанное от внешней деятельности. Нужно отправлять людей сюда на двухнедельный отпуск. Здесь они расслабятся и смогут ощутить преимущества гипербарической медицины," - рассказал профессор.

Больше всего исследователей удивил тот факт, что у Дитури удлинились теломеры и увеличилось количество стволовых клеток - а значит, его организм помолодел. Эти данные продолжат изучать и дальше. Во время подводной жизни профессор также тестировал прибор, которая может быть использована для оказания помощи космонавтам на Марсе - он сканирует тело, чтобы следить за здоровьем космонавта и определять, нуждается ли он в медицинской помощи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: здоровые   исследования   наука   океан   организм   подводный мир   тело человека   ученые   ученый   фото   
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23  комментария
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17k
Михаил Гривин Час назад
Чувак свалил из семьи с тремя дочерями на три месяца, спал больше обычного, равномерно и однообразно питался сухпайками (нормальная еда 3 месяца не пролежит), занимался всё время спортом. И - о чудо! - помолодел... Я меня тоже трое детей, я тоже хочу на дно! Готов побить его рекорд! Вдвое!
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911
ezh28 7 минут назад
Федор что то упустил...
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
Тут не сказано очень важное. При каком давлении он там был, на том дне? А то моего брата Мишкку (конечно, с его согласия) виртуально опускали в барокамере величиной с со станцию "Салют", если не меньше на несколько сот метров. Приерно в середине 80-тых годов прошлого века. В гГелениджике. Там есть филиал института акеонологиии АН РФ (тогда СССР). Примерно столько же сидел на глубине в несколько сот метров и дышал адской смесью газов, ни чгео общего с нормальной атмосферой не имеющей. Тоже интересный был экспаримент. В космос летать куда безопаснее... Жаль не помню какая эмулировалась точно глубина. Но какая-от очень охрененная. ЯНадо быдет на досуге у дратухи кточнить. Он, к сожалению, нынче от меня живёт за пару тыр км...
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47k
turyst 22 минуты назад
Интересно, а зачем ему две спальни?
К нему Ариель в гости заплывала?
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47k
turyst 24 минуты назад
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111
Алексей Бляйбтрой 42 минуты назад
дочки))))
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10k
au3 2 часа назад
Не приметил цифры увеличенного давления .....
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18k
Bill 2 часа назад
В герметичной металлической камере вряд ли можно почувствовать давление на дне Атлантического океана.
Там почувствовать можно только запахи из своего туалета, потому что нет кнопки слива.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Бред какой-то. Чем отличались условия жизни в его капсуле от стандартных? Внешним окружением?
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