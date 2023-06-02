Учёный 93 дня прожил под водой — и рассказал, как изменилось его тело

55-летний профессор Джозеф Дитури провёл почти 100 дней в подводной капсуле на дне Атлантического океана. После этого он рассказал о неожиданных результатах и том, как изменилось его тело за время пребывания под водой.
55-летний Джозеф Дитури, морской офицер в отставке и учёный, в течение 93 дней жил в небольшой капсуле на дне Атлантического океана. Он спустился в подводную капсулу в марте, и вернулся обратно только недавно. Одной из целей было побить предыдущий рекорд нахождения под водой, который составил 73 дня. Кроме того, во время нахождения Дитури в капсуле, ему проводили исследования, изучающие, как окружающая среда с повышенным давлением воздействует на человеческий организм. После своего приключения учёный рассказал о неожиданных результатах.
Учёный рассказал, что согласно проведённым тестам, в его организме обнаружили в 10 раз больше стволовых клеток, уровень его холестерина снизился на 72 пункта. Исследования также показали, что теломеры, которые защищают хромосомы от износа, удлинились у него на 20 процентов. Под водой Дитури спит дольше: он на 60-66 процентов находится в фазе быстрого сна. Такие изменения в состоянии здоровья происходят из-за давления: это аналогично процессу в барокамерах, в которых улучшается мозговой кровоток и микроструктура мозга, что приводит к улучшению когнитивных, физических функций, и сна.
За 93 дня Дитури остался в таком же весе, в каком и спускался в капсулу, и при этом стал стройнее. По его словам, 4-5 дней в неделю он тренируется - из инвентаря у него есть только фитнес-резинки. Подводный домик профессора небольшой, его площадь - 30,5 квадратных метров. Там вместилась рабочая зона, кухня, ванная комната, две спальни и окно с видом на океан. У него также есть телевизор, кофеварка и микроволновка.
"Мой метаболизм ускорился, поэтому тело стало стройнее, хотя моя мышечная масса не изменилась с тех пор, как я спустился в капсулу. Всем нам нужно подобное место, отрезанное от внешней деятельности. Нужно отправлять людей сюда на двухнедельный отпуск. Здесь они расслабятся и смогут ощутить преимущества гипербарической медицины," - рассказал профессор.
Больше всего исследователей удивил тот факт, что у Дитури удлинились теломеры и увеличилось количество стволовых клеток - а значит, его организм помолодел. Эти данные продолжат изучать и дальше. Во время подводной жизни профессор также тестировал прибор, которая может быть использована для оказания помощи космонавтам на Марсе - он сканирует тело, чтобы следить за здоровьем космонавта и определять, нуждается ли он в медицинской помощи.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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К нему Ариель в гости заплывала?
Там почувствовать можно только запахи из своего туалета, потому что нет кнопки слива.
Питался по жёсткому графику.
Про табак и алкашку можно не говорить.
Естественного света там 2 %
Давление в его капсуле равно давлению снаружи или даже чуть больше.
Иначе любое даже незначительные отверстие приведёт к протечке воды вовнутрь.
В статье не указано глубина нахождения капсулы на дне Антлантического океана.
(До 8.4 км).
С учётом подготовки (а это водолазы) и наблюдения (сильно сомневаюсь, что на тросе, подвешенном к кораблю, проводился эксперемент) глубина установки модуля
10-20 м. (10м глубины 1 атмосфера).
Попробую объяснить на пальцах.
За цифры не ручаюсь, но принцип Вы поймёте.
Вода в отличие от газа (коим является воздух) практически не сжимаема.
Один вдох на земле на уровне океана примерно 2 литра. Это соответствует при процентном содержании кислорода в 23% (условно) 2 миллиона молекул.
При погружении с аквалангом на 10 м. Вы вдыхате те же 2 литра, но уже под давлением 2 атм. Соответственно за каждый вдох Вы получаете уже 4 миллиона молекул кислорода.
Это называется парциальным давлением.
Т.е на глубине в 10 м. в одном вдохе кислорода в 2 раза больше, и Вы можете дышать в 2 раза реже.
При погружения далее просо умножайте 10 м / 1 атм.
Естественно метаболизм возрос кислорода больше
Окисления больше.