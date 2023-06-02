Учёный 93 дня прожил под водой — и рассказал, как изменилось его тело

За 93 дня Дитури остался в таком же весе, в каком и спускался в капсулу, и при этом стал стройнее. По его словам, 4-5 дней в неделю он тренируется - из инвентаря у него есть только фитнес-резинки. Подводный домик профессора небольшой, его площадь - 30,5 квадратных метров. Там вместилась рабочая зона, кухня, ванная комната, две спальни и окно с видом на океан. У него также есть телевизор, кофеварка и микроволновка.

"Мой метаболизм ускорился, поэтому тело стало стройнее, хотя моя мышечная масса не изменилась с тех пор, как я спустился в капсулу. Всем нам нужно подобное место, отрезанное от внешней деятельности. Нужно отправлять людей сюда на двухнедельный отпуск. Здесь они расслабятся и смогут ощутить преимущества гипербарической медицины," - рассказал профессор.