Без кота и жизнь не та: 3 медицинских аргумента в пользу котиков в доме

Без кота и жизнь не та — эти несколько килограммов меха с моторчиком внутри делают наш домашний быт намного приятнее. И если вам кажется, что после общения с котиком мир в целом и ваше здоровье в частности стали лучше, то… вам не кажется!





Ученые уже давно доказали, что котики влияют на ваше самочувствие, причем исключительно в положительную сторону. И мы сейчас не только о психологическом состоянии, но и о физиологическом.





Так, в исследовании ученых Австралийского медицинского научно-исследовательского института Беккера приняли участие 6000 человек. Врачи сравнивали показатели людей, у которых есть домашние животные, с данными тех, у кого в квартире нет живности. В итоге оказалось, что у счастливых обладателей котиков ниже давление и уровень «плохого» холестерина в крови. То есть, у них меньше риски сердечного приступа и других болезней сердца и сосудов.





Оздоравливает и мурлыкание. Это, между прочим, утверждал еще основоположник фелинотерапии, ветеринар Жан-Ив Роше. А позднее доказали и другие эксперты.



