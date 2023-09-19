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Сообщество Без кота и жизнь не та 1726 постов • 482 подписчика подписаться
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Без кота и жизнь не та: 3 медицинских аргумента в пользу котиков в доме

Без кота и жизнь не та: 3 медицинских аргумента в пользу котиков в доме

Автор:
19 сентября 2023 19:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Felis catus   Учёные   домашние животные   здоровые   кошки   мурлыканье   наука   позитив   
378
2

Если вдруг кто-то из ваших близких выступает против питомцев, покажите им эту статью

Без кота и жизнь не та — эти несколько килограммов меха с моторчиком внутри делают наш домашний быт намного приятнее. И если вам кажется, что после общения с котиком мир в целом и ваше здоровье в частности стали лучше, то… вам не кажется!


Ученые уже давно доказали, что котики влияют на ваше самочувствие, причем исключительно в положительную сторону. И мы сейчас не только о психологическом состоянии, но и о физиологическом.


Так, в исследовании ученых Австралийского медицинского научно-исследовательского института Беккера приняли участие 6000 человек. Врачи сравнивали показатели людей, у которых есть домашние животные, с данными тех, у кого в квартире нет живности. В итоге оказалось, что у счастливых обладателей котиков ниже давление и уровень «плохого» холестерина в крови. То есть, у них меньше риски сердечного приступа и других болезней сердца и сосудов.


Оздоравливает и мурлыкание. Это, между прочим, утверждал еще основоположник фелинотерапии, ветеринар Жан-Ив Роше. А позднее доказали и другие эксперты.


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Метки: Felis catus   Учёные   домашние животные   здоровые   кошки   мурлыканье   наука   позитив   
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88k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Да уж ...

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15k
Женя Полчаса назад
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714
Шурман 2 часа назад
У сына на кошек сильная аллергия , его как то пригласил друг с ночевкой а у них 2 здоровенных кота . Вечером сидим своими делами занимаемся его привозят , глаза красные весь красный , сопли рекой . Это был первый раз потом еще раз соседка принесла котенка посидеть с ним денек , посидели блин . Мне пришлось идти к ней в квартиру и там с этим котиком до вечера сидеть .
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117k
parallax 2 часа назад
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88k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Да уж...

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Wertos 2 часа назад
У моего не моторчик внутри, а судовой дизель !! Правда заводит он его исключительно когда жрать просит.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
24649



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