Энтузиасты нашли и отреставрировали все выпуски передачи «Денди — Новая реальность»

На просторах YouTube появились все выпуски передачи «Денди — Новая реальность» в улучшенном качестве. В этой передаче любимый многими детьми и взрослыми ведущий Сергей Супонев рассказывал об играх для консолей.
Программа выходила на российском телевидении с 1994 по 1996 год. В течение получаса ведущий и сценарист шоу Сергей Супонев рассказывал об играх для приставок Dendy, Game Boy, Sega Mega Drive и Super Nintendo. Спонсором шоу выступала фирма Steepler, продававшая копии игровых приставок в России.
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Фанаты детской развлекательной телепрограммы о компьютерных играх с Сергеем Супоневым «Денди — новая реальность» рассказали, что смогли найти и отреставрировать все выпуски шоу. Поклонники опубликовали их на ютуб-канале Suponev com.
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«Хотим сегодня представить вашему вниманию все оставшиеся отреставрированные выпуски (с 16-го по 29-й с ОРТ в HD) на нашем канале, тем самым завершить 8-летний цикл реставрации передачи и представить вам на суд все, что было сделано за это время», — написали авторы канала.
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По их словам, первые попытки найти и оцифровать кассеты с эпизодами шоу начались еще в начале нулевых.
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«В далеком 2002 году с большим трудом мы смогли отыскать эти нашумевшие раритетные записи культовой передачи. Первое появление записей „Денди — новая реальность“ в интернете началось именно с наших видеокассет», — добавили они.
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В последующие годы авторам удалось получить материалы и от «Первого канала». В 2022 году Первый канал предоставил 21 выпуск передачи и права на их выпуск основателю сайта Suponev.com Андрею Аничкину.
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