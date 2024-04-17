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Энтузиасты нашли и отреставрировали все выпуски передачи «Денди — Новая реальность»

Энтузиасты нашли и отреставрировали все выпуски передачи «Денди — Новая реальность»

Автор:
17 апреля 2024 15:50
Сообщество : Игромир
Метки: 90-е   Видео   Денди — Новая реальность   денди   игры   консоль   приставка   сергей супонев   
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На просторах YouTube появились все выпуски передачи «Денди — Новая реальность» в улучшенном качестве. В этой передаче любимый многими детьми и взрослыми ведущий Сергей Супонев рассказывал об играх для консолей.

Программа выходила на российском телевидении с 1994 по 1996 год. В течение получаса ведущий и сценарист шоу Сергей Супонев рассказывал об играх для приставок Dendy, Game Boy, Sega Mega Drive и Super Nintendo. Спонсором шоу выступала фирма Steepler, продававшая копии игровых приставок в России.

Фанаты детской развлекательной телепрограммы о компьютерных играх с Сергеем Супоневым «Денди — новая реальность» рассказали, что смогли найти и отреставрировать все выпуски шоу. Поклонники опубликовали их на ютуб-канале Suponev com.

«Хотим сегодня представить вашему вниманию все оставшиеся отреставрированные выпуски (с 16-го по 29-й с ОРТ в HD) на нашем канале, тем самым завершить 8-летний цикл реставрации передачи и представить вам на суд все, что было сделано за это время», — написали авторы канала.

По их словам, первые попытки найти и оцифровать кассеты с эпизодами шоу начались еще в начале нулевых.

«В далеком 2002 году с большим трудом мы смогли отыскать эти нашумевшие раритетные записи культовой передачи. Первое появление записей „Денди — новая реальность“ в интернете началось именно с наших видеокассет», — добавили они.

В последующие годы авторам удалось получить материалы и от «Первого канала». В 2022 году Первый канал предоставил 21 выпуск передачи и права на их выпуск основателю сайта Suponev.com Андрею Аничкину.

С другими отреставрированными роликами можно ознакомить на YouTube-канале «Suponev com».

Источник:

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Метки: 90-е   Видео   Денди — Новая реальность   денди   игры   консоль   приставка   сергей супонев   
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12  комментариев
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10k
Гвоздь 2 часа назад
эпоха денди не очень интересна(говорю за себя), а вот чуть позже, когда появилось множество игровых журналов... жаль, та эпоха быстро кончилась

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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 16 минут назад
молодцы те кто отреставрировал.
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434
Murych Полчаса назад
Вот это круто!
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3k
crownanniversury Полчаса назад
Спасибо Сергей Евгеньевич!За доброту,за участие в нашей жизни,за правильное воспитание!Спасибо и низкий поклон!Как старший брат или любимый дядька ,Вы были для нас.
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453
DuckTales 2 часа назад
Интересно, кто будет смотреть эот контент ?
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60
ГТА Форевер Zhora Полчаса назад
не спорю, мож им по кайфу, мож когда нибудь в эпоху 25к гейминга тоже буду ностальгировать по ps3
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48
Рокер ГТА Форевер 14 минут назад
вот будет тебе лет 50-60, увидишь ты пс3, и захочешь поиграть именно на ней. наиграешься быстро, но будет очень приятно если третья плойка просто будет
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Fidel
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