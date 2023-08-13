Криминальная Россия 1990-х. Настоящие кадры жизни различных ОПГ

На его счету 22 доказанных убийства, в том числе убийство известного киллера Александра Солоника, убийство лидеров и авторитетов ОПГ, сотрудников милиции и прокуратуры. 17 августа 2005 года решением Московского городского суда был приговорён к 23 годам лишения свободы за 18 доказанных на тот момент убийств. В декабре 2016 года был признан виновным ещё в 4 убийствах. Новый приговор составил 24 года лишения свободы с учётом уже отбытого в исправительной колонии срока. Отбывает наказание в ИК-9 в Тверской области.