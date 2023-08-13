Криминальная Россия 1990-х. Настоящие кадры жизни различных ОПГ

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Лихие 90-е ассоциируются у нас с криминалом, которого было на улицах невероятно много. Бандиты того времени имели серьезные связи, разъезжали на крутых иномарках, а в деньгах просто купались. Но итог, для большинства из них, был один - смерть в результате очередного кровавого противостояния между ОПГ.
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“Банда слонов” - так называлась преступная группировка, действовавшая в Рязанской области с 1990-го по 1996-й годы. Группировка была одной из самых жестоких и находилась под руководством Вячеслава Ермолова (на фото справа).
3. Депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящих (в центре) в компании киллеров Ключевской ОПГ Александра Сергеева (слева) и Владислава Телкина
4. Ореховская ОПГ
На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)
5. Гений маскировки Саша Солдат - штатный киллер Ореховской ОПГ
На его счету 22 доказанных убийства, в том числе убийство известного киллера Александра Солоника, убийство лидеров и авторитетов ОПГ, сотрудников милиции и прокуратуры. 17 августа 2005 года решением Московского городского суда был приговорён к 23 годам лишения свободы за 18 доказанных на тот момент убийств. В декабре 2016 года был признан виновным ещё в 4 убийствах. Новый приговор составил 24 года лишения свободы с учётом уже отбытого в исправительной колонии срока. Отбывает наказание в ИК-9 в Тверской области.
6. Взорванный «Мерседес» криминального авторитета, основателя Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр)
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Кстати, самого Слона-Ермолова так и не нашли.