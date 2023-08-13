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Криминальная Россия 1990-х. Настоящие кадры жизни различных ОПГ

Криминальная Россия 1990-х. Настоящие кадры жизни различных ОПГ

Автор:
13 августа 2023 14:42
Метки: 90-е   Оружие   бандит   криминал   лихие 90-е   опг   
1360
18

Лихие 90-е ассоциируются у нас с криминалом, которого было на улицах невероятно много. Бандиты того времени имели серьезные связи, разъезжали на крутых иномарках, а в деньгах просто купались. Но итог, для большинства из них, был один - смерть в результате очередного кровавого противостояния между ОПГ.

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Метки: 90-е   Оружие   бандит   криминал   лихие 90-е   опг   
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9  комментариев
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33k
albedo 49 минут назад
Страшное было время:
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4k
Alex 10 минут назад
А нынешние братки в Думе, Газпроме и Роснефти сидят. Только сменили малиновые пиджаки на черные. Ну и 600-е мерины на более презентабельные тачки
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113k
parallax Полчаса назад
Знатно тогда страна от ублюдков очистилась. Славно покрошили друг друга уркаганы, деля зоны влияния.
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8k
sedoisever 46 минут назад
Даже знакомые лица из моей школы присутствуют...
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16k
Мистер Фикс 48 минут назад
Слоны собирали столько дани, что проводили сбор на стадионе.
Кстати, самого Слона-Ермолова так и не нашли.
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