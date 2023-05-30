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Москву и Подмосковье атаковали беспилотники: что известно к этому часу

Москву и Подмосковье атаковали беспилотники: что известно к этому часу

Автор:
30 мая 2023 12:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Москва   Подмосковье   атака   беспилотники   бпла   взрывы   видео   военное   попадание в жилой дом   
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Сегодня рано утром жители региона могли наблюдать за пролётами нескольких БПЛА, часть из которых успешно уничтожили силы ПВО. Три беспилотника врезались в жилые дома - жители Москвы публикуют фото и видео с мест событий.

В Подмосковье и раньше залетали БПЛА, но массовой атаки еще ни разу не было. Сегодня ранним утром жители региона заметили летящие в сторону столицы беспилотники. Такую картину наблюдали в Красногорском округе, в Истре и Одинцово. В соцсетях появились многочисленные видео от очевидцев.


Почти одновременно БПЛА видели в разных районах Подмосковья.

Кто-то из жителей региона наблюдал на пролётом БПЛА, кому-то "посчастливилось" снять на видео работу ПВО. Зрелище взрывов выглядело так, что у некоторых закрадывалась мысль "свалить" - и мы их понимаем.

А потом появились сообщения о нескольких беспилотниках, атаковавших Москву.


Телеграм-канал "112" публикует хронологию утренних событий:


  • Около 4 часов утра силы ПВО запеленговали несколько воздушных целей, двигавшихся по направлению к столице. Большая часть была сбита еще в воздухе, несколько БПЛА сбились с курса и упали, зацепив препятствия, три аппарата врезались в жилые дома.
  • В половине шестого беспилотник попал в дом на Улице Атласова в Новой Москве. На здании повреждена только внешняя обшивка.


Попадание БПЛА в дом на улице Атласова было первым, и сначала никто не понял, что случилось. В СМИ появились сообщения о взрыве и высказывались версии о хлопке бытового газа. После стало понятно, что это не газ.

На видео - сбор обломком дрона на ул. Атласова:


А так выглядит сам пострадавший дом:


Агентство "ТАСС" сообщает, что в результате попадания БПЛА в нескольких квартирах выбило окна. Одна жительница дома получила легкое осколочное ранение. Тех жителей дома, чьи квартиры получили разрушения, разместили в гостиницах.

А это обломок БПЛА, атаковавшего многоэтажку по ул. Атласова:




  • Практически сразу после атаки на дом на ул. Атласова еще один БПЛА ударил по многоэтажке на улице Профсоюзная. Боевая часть вооруженного беспилотника с тремя кумулятивными зарядами влетела в квартиру на 16 этаже, но до взрыва, к счастью, не дошло.



На видео - сбор обломков дрона, врезавшегося в дом наул. Профсоюзная



На видео ниже собранные обломки дрона увозят на экспертизу.


  • В начале восьмого утра аппарат, идентичный тому, что прилетел в дом на Профсоюзной, попал в квартиру на 14-м этаже в многоэтажке на Ленинском проспекте. Обошлось без раненых и жертв. Для ликвидации БПЛА эвакуировали около 300 жильцов дома.

Ирония судьбы: в квартире, куда влетел дрон, в тот самый момент мирно спали три девочки-студентки. Даже ЧП не могло разбудить барышень. Поднял их охранник дома, сообщивший о случившемся.


У БПЛА, от удара оторвало крылья, и они упали рядом с припаркованными под окнами машинами. Сапёры разминировали аппарат и увезли на экспертизу

В настоящий момент жителей повреждённых дронами домов на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве уже начинают запускать обратно. Оцепление снимают. Специалисты уезжают изучать остатки беспилотников.


Мэр столицы Собянин заявил, что после атаки БПЛА пострадали два человека. Госпитализация им не потребовалась - медпомощь была оказана на месте.


По предварительным данным, в утреннем нападении использовались беспилотники с двигателями внутреннего сгорания и аэродинамической схемой "утка". Дальность полёта таких БПЛА может составлять от 400 до 1 тыс. км. Известно, что ранее беспилотники с такой аэродинамической схемой производило украинское КБ «Взлёт». Дроны «Синица» применялись для мониторинга лесных пожаров. Их оснащали электродвигателем с батареей, которая была рассчитана на час полёта. Более точные характеристики БПЛА, атаковавших Москву и Подмосковье, станут известны после экспертизы.



В Минобороны об утренней атаке сообщили следующее:


  • Было задействовано восемь БПЛА самолётного типа. Все беспилотники противника поражены.
  • Три из нБПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.
  • Ещё пять БПЛА сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Источник:

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Метки: Ynews   Москва   Подмосковье   атака   беспилотники   бпла   взрывы   видео   военное   попадание в жилой дом   
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17  комментариев
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12k
harlamov 6 минут назад
Так-то территорию России - Запорожскую область, Донецк, Луганск, Белгород, Брянск и многие другие населенные пункты уже давно обстреливают. В том числе из артиллерии, минометов, заходят диверсионные группы... Так в чем собственно сенсация? Что до Москвы долетели? Неприятно, но это СВОйна. Куда дотянутся, туда и ударят. Москва никаким иммунитетом не обладает. А так всех пострадавших жаль, что в Москве, что в Шебекино. Но это пока цветочки. Москва кайфует по сравнению с другими регионами.
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28k
Юрьевич 9 секунд назад
Когда Руст посадил свою Сессну на Красной площади, пенсионерами стали 34 высших и старших офицеров. Двоих отправили на нары. Подполковник Карпец и майор Черных, непосредственно отвечавшие за сектор ПВО (хотя они первыми заметили нарушителя и доложили по команде «наверх»), были приговорены к четырем и пяти годам лишения свободы. А еще две сотни старших и младших офицеров ПВО были отстранены от занимаемых должностей до конца расследования ЧП ( 80% из них затем вернулись на свои посты с выговорами и очередные воинские звания получали с большой задержкой).

А тут, беспилотники летают как у себя дома! И все ответственные товарищи сидят спокойно в своих креслах в своих кабинетах! А между тем уже год с лишним идёт война, а граница до сих пор не то что решето, а вообще похоже отсутствует!
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109
Алексей Бляйбтрой 3 минуты назад
Атака беспилотников на Москву стала ответом Украины на успешные действия российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».
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3k
Pioner76 3 минуты назад
Ну что, жуем сопли дальше, или на конец то начинаем?
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2k
LK 3 минуты назад
В ближайшее время может быть принят закон, по которому всех снимающих полёты беспилотников будет ждать уголовная ответственность, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулёв
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5k
Babangdida 11 минут назад
Несут достаточно ВВ, чтобы самоуничтожиться. Лазером бы их. Стационарная установка в городе смогла бы запитываться от городской высоковольтной сети, которая продублирована насчёт срывов. Да и с охлаждением проблемы решаемы. Интересно, почему ВСУ запустило их днём, надеялись кино прилёта снять?
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28k
Юрьевич 12 минут назад
Да ипаните уже несколькими кинжалами по адресу: Киев, Банковая улица, 11!
Координаты: 50.444436, 30.528907

Несколько кинжалов по адресу: Киев Воздухофлотский просп., 6
Координаты: 50.442867, 30.479048

Несколько кинжалов по адресу: Киев, Владимирская ул., 33
Координаты: 50.450618, 30.515938

Что сложного то? Жалко 9-12 кинжалов?
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4k
Григорий 18 минут назад
ждём по телевизору кучу толстоёблых дегенератов, которые будут рвать жопу с экрана про то какие хохлы подлые и какой вова замечательный и чуткий.
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36
Жан Батист Эммануэль Зорг 24 минуты назад
джентльмены, скажите, это уже КРАСНАЯ линия?
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2k
Егор Полчаса назад
А разве что-то случилось ? Реакция властей как и во всех аналогичных случаях :
проблемы индейцев - шерифа не интересуют.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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13k
Shtoppi Полчаса назад
очередная красная или уже нормальные удары возмездия наносить следует, чтобы врагам потом неповадно было?
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33k
Fat Lynx 36 минут назад
К этому часу уже известно все...
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