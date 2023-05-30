Москву и Подмосковье атаковали беспилотники: что известно к этому часу

Мэр столицы Собянин заявил, что после атаки БПЛА пострадали два человека. Госпитализация им не потребовалась - медпомощь была оказана на месте.





По предварительным данным, в утреннем нападении использовались беспилотники с двигателями внутреннего сгорания и аэродинамической схемой "утка". Дальность полёта таких БПЛА может составлять от 400 до 1 тыс. км. Известно, что ранее беспилотники с такой аэродинамической схемой производило украинское КБ «Взлёт». Дроны «Синица» применялись для мониторинга лесных пожаров. Их оснащали электродвигателем с батареей, которая была рассчитана на час полёта. Более точные характеристики БПЛА, атаковавших Москву и Подмосковье, станут известны после экспертизы.



