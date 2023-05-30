Москву и Подмосковье атаковали беспилотники: что известно к этому часу

Сегодня рано утром жители региона могли наблюдать за пролётами нескольких БПЛА, часть из которых успешно уничтожили силы ПВО. Три беспилотника врезались в жилые дома - жители Москвы публикуют фото и видео с мест событий.
В Подмосковье и раньше залетали БПЛА, но массовой атаки еще ни разу не было. Сегодня ранним утром жители региона заметили летящие в сторону столицы беспилотники. Такую картину наблюдали в Красногорском округе, в Истре и Одинцово. В соцсетях появились многочисленные видео от очевидцев.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
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Осторожно! В видео присутсвует ненормативная лексика!
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Почти одновременно БПЛА видели в разных районах Подмосковья.
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Кто-то из жителей региона наблюдал на пролётом БПЛА, кому-то "посчастливилось" снять на видео работу ПВО. Зрелище взрывов выглядело так, что у некоторых закрадывалась мысль "свалить" - и мы их понимаем.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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А потом появились сообщения о нескольких беспилотниках, атаковавших Москву.
Телеграм-канал "112" публикует хронологию утренних событий:
- Около 4 часов утра силы ПВО запеленговали несколько воздушных целей, двигавшихся по направлению к столице. Большая часть была сбита еще в воздухе, несколько БПЛА сбились с курса и упали, зацепив препятствия, три аппарата врезались в жилые дома.
- В половине шестого беспилотник попал в дом на Улице Атласова в Новой Москве. На здании повреждена только внешняя обшивка.
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Попадание БПЛА в дом на улице Атласова было первым, и сначала никто не понял, что случилось. В СМИ появились сообщения о взрыве и высказывались версии о хлопке бытового газа. После стало понятно, что это не газ.
На видео - сбор обломком дрона на ул. Атласова:
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А так выглядит сам пострадавший дом:
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Агентство "ТАСС" сообщает, что в результате попадания БПЛА в нескольких квартирах выбило окна. Одна жительница дома получила легкое осколочное ранение. Тех жителей дома, чьи квартиры получили разрушения, разместили в гостиницах.
А это обломок БПЛА, атаковавшего многоэтажку по ул. Атласова:
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- Практически сразу после атаки на дом на ул. Атласова еще один БПЛА ударил по многоэтажке на улице Профсоюзная. Боевая часть вооруженного беспилотника с тремя кумулятивными зарядами влетела в квартиру на 16 этаже, но до взрыва, к счастью, не дошло.
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На видео - сбор обломков дрона, врезавшегося в дом наул. Профсоюзная
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На видео ниже собранные обломки дрона увозят на экспертизу.
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- В начале восьмого утра аппарат, идентичный тому, что прилетел в дом на Профсоюзной, попал в квартиру на 14-м этаже в многоэтажке на Ленинском проспекте. Обошлось без раненых и жертв. Для ликвидации БПЛА эвакуировали около 300 жильцов дома.
Ирония судьбы: в квартире, куда влетел дрон, в тот самый момент мирно спали три девочки-студентки. Даже ЧП не могло разбудить барышень. Поднял их охранник дома, сообщивший о случившемся.
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У БПЛА, от удара оторвало крылья, и они упали рядом с припаркованными под окнами машинами. Сапёры разминировали аппарат и увезли на экспертизу
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В настоящий момент жителей повреждённых дронами домов на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве уже начинают запускать обратно. Оцепление снимают. Специалисты уезжают изучать остатки беспилотников.
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Мэр столицы Собянин заявил, что после атаки БПЛА пострадали два человека. Госпитализация им не потребовалась - медпомощь была оказана на месте.
По предварительным данным, в утреннем нападении использовались беспилотники с двигателями внутреннего сгорания и аэродинамической схемой "утка". Дальность полёта таких БПЛА может составлять от 400 до 1 тыс. км. Известно, что ранее беспилотники с такой аэродинамической схемой производило украинское КБ «Взлёт». Дроны «Синица» применялись для мониторинга лесных пожаров. Их оснащали электродвигателем с батареей, которая была рассчитана на час полёта. Более точные характеристики БПЛА, атаковавших Москву и Подмосковье, станут известны после экспертизы.
В Минобороны об утренней атаке сообщили следующее:
- Было задействовано восемь БПЛА самолётного типа. Все беспилотники противника поражены.
- Три из нБПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.
- Ещё пять БПЛА сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.
Официальное заявление СК РФ об атаке беспилотников
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А тут, беспилотники летают как у себя дома! И все ответственные товарищи сидят спокойно в своих креслах в своих кабинетах! А между тем уже год с лишним идёт война, а граница до сих пор не то что решето, а вообще похоже отсутствует!
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Политолухи-вирусолухи...
проблемы индейцев - шерифа не интересуют.