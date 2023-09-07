В Ростове-на-Дону прогремели взрывы

Юг России снова атаковали беспилотники. Силы ПВО сбили дроны. Один из них упал в центре города, другой - за его пределами. Также горожане сообщили о взорвавшемся в Ростове-на-Дону автомобиле. Рассказываем о том, что сейчас происходит в городе.
Сегодня, около 3.00 в Ростове-на-Дону сработали системы ПВО. Неподалёку от штаба Южного военного округа был сбит беспилотник. Он упал и взорвался на Пушкинской улице города.
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Экстренные службы выехали на место ЧП. При падении беспилотника были повреждены фасады трёх зданий, пострадало несколько автомобилей. Возник пожар, который экстренно тушили.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что движение на улице Пушкинской от проспекта Буденновского до переулка Халтуринский ограничено.
Жителям повреждённых домов предложили перебраться в маневренный фонд.
Судя по видео очевидца, взрыв в ночном городе был не один - также известно звестно о горевшем автомобиле. Жители города в соцсетях предполагают, что он мог быть заминирован, однако также есть мнение, что в бензобак машины прилетел осколок сбитого БПЛА, что спровоцировало взрыв.
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Очевидцы публикуют фото и видео случившегося:
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Власти города сообщили, что будет проведёт поквартирный обход и составлен список жителей пострадавших домов. Для координации помощи населению и работы служб создана специальная комиссия. Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.
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Известно, что за помощью к медикам обратился один человек, но от госпитализации отказался.
Второй беспилотник упал в Батайске на нежилой, новый дом на улице Мира. Так строение выглядит сейчас.
Сити-менеджер Батайска сообщил, что нахотся на месте падения БПЛА. Пострадавших в результате ЧП нет.
В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА: два из них были сбиты над Ростовской областью, один - над Раменским городским округом в Подмосковье.
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