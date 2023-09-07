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В Ростове-на-Дону прогремели взрывы

В Ростове-на-Дону прогремели взрывы

Автор:
07 сентября 2023 08:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Беспилотник   Видео   Ростов-на-Дону   бпла   взрыв   пво   повреждения   сбили беспилотник   
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Юг России снова атаковали беспилотники. Силы ПВО сбили дроны. Один из них упал в центре города, другой - за его пределами. Также горожане сообщили о взорвавшемся в Ростове-на-Дону автомобиле. Рассказываем о том, что сейчас происходит в городе.

Сегодня, около 3.00 в Ростове-на-Дону сработали системы ПВО. Неподалёку от штаба Южного военного округа был сбит беспилотник. Он упал и взорвался на Пушкинской улице города.



Экстренные службы выехали на место ЧП. При падении беспилотника были повреждены фасады трёх зданий, пострадало несколько автомобилей. Возник пожар, который экстренно тушили.



Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что движение на улице Пушкинской от проспекта Буденновского до переулка Халтуринский ограничено.


Жителям повреждённых домов предложили перебраться в маневренный фонд.


Судя по видео очевидца, взрыв в ночном городе был не один - также известно звестно о горевшем автомобиле. Жители города в соцсетях предполагают, что он мог быть заминирован, однако также есть мнение, что в бензобак машины прилетел осколок сбитого БПЛА, что спровоцировало взрыв.



Очевидцы публикуют фото и видео случившегося:


Власти города сообщили, что будет проведёт поквартирный обход и составлен список жителей пострадавших домов. Для координации помощи населению и работы служб создана специальная комиссия. Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Известно, что за помощью к медикам обратился один человек, но от госпитализации отказался.


Второй беспилотник упал в Батайске на нежилой, новый дом на улице Мира. Так строение выглядит сейчас.


Сити-менеджер Батайска сообщил, что нахотся на месте падения БПЛА. Пострадавших в результате ЧП нет.



В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА: два из них были сбиты над Ростовской областью, один - над Раменским городским округом в Подмосковье.

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Метки: Ynews   Беспилотник   Видео   Ростов-на-Дону   бпла   взрыв   пво   повреждения   сбили беспилотник   
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5  комментариев
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Alex 59 минут назад
А наша самая продажная власть окопалась как тараканы на Рублевке.
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ScorpionDS 3 минуты назад
Работа ПВО над городом не приводит ни чему хорошему, обломки часто падают на гражданские объекты, за 1.5 года это показала практика в Украине, теперь повторяется в России.
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Shtoppi 9 минут назад
видимо каклам нравиться аттракцион где нужно сильно бояться, прячась под землей, и срать в пакет играя на барабанах.
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8k
Фельдъегерь Полчаса назад
хохлы, вам и так уже пи.да, не нужно продолжать нас убеждать
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RingoStar2 Фельдъегерь 16 минут назад
когда ж она наконец-то настанет им эта звезда....
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