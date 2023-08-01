В столице БПЛА снова атаковали башню "Москва-Сити"

СМИ сообщают, что в башне, получившей повреждения, находится Министерство экономического развития РФ. После атаки дронов была приостановлена работа аэропорта "Внуково". Сейчас она возобновлена в штатном режиме.





Ранее подобная атака была предпринята 30 июля, в воскресенье. Тогда один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и также разбились на территории комплекса "Москва-Сити".