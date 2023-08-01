В столице БПЛА снова атаковали башню "Москва-Сити"

Беспилотные летательные аппараты вновь попытались прорваться в Москву и Московскую область в ночь на вторник, 1 августа. В столице атаке подверглась та же самая высотка, что и раньше - 30 июля.
Сегодня ночью в Москве и области снова работали ПВО. 2 беспилотника удалось сбить в Подмосковье (Одинцово и в Наро-Фоминском горокруге). Еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы и рухнул в «Москва-Сити». Досталось той самой башне, в которую БПЛА попал двумя днями раньше. Дрон повредил фасад - по словам мэра Собянина, разрушены 150 квадратных метров остекления.
Момент попадания беспилотника в башню записали видеокамеры:
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Так выглядит поврежденный фасад башни "Москва-Сити" на уровне 21-го этажа.
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Обломки беспилотника разлетелись по прилегающей к башне территории. Их направят на взрывотехническую экспертизу.
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Информации о жертвах и пострадавших в результате атаке беспилотника нет. Среди очевидцев ЧП нашёлся чёткий парень, который заявил, что "страх — это чувство, а я бесчувственный. Когда дрон взорвался у меня даже волосинка не упала. Мы туда побежали, думали, что там украинцы — хотели их "поднять", короче. Но их там не было…"
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СМИ сообщают, что в башне, получившей повреждения, находится Министерство экономического развития РФ. После атаки дронов была приостановлена работа аэропорта "Внуково". Сейчас она возобновлена в штатном режиме.
Ранее подобная атака была предпринята 30 июля, в воскресенье. Тогда один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и также разбились на территории комплекса "Москва-Сити".
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Ну конечно же на второй!...
...В столице атаке подверглась та же самая высотка"
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Получается, что не попытались, а прорвались и достигли цели.
Господа! Сбивать нужно на аэродроме противника! Ну или хотя бы на границе и потом кричать о победе. А так получается что террористы все же добились своей цели!
В ответ на удары по портам в Одессе, разбили пару окон в гражданском объекте. Ещё бы камнями кинули.
При этом поскольку объект гражданский, то сей акт даёт нашим пропагандонам трубить что вот, двуличные укры атакуют мирные цели значит и нам можно свалить Искандер на жилой дом