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В столице БПЛА снова атаковали башню "Москва-Сити"

В столице БПЛА снова атаковали башню "Москва-Сити"

Автор:
01 августа 2023 08:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Беспилотник   Видео   атака   бпла   дрон   москва-сити   повреждение   фасад   
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Беспилотные летательные аппараты вновь попытались прорваться в Москву и Московскую область в ночь на вторник, 1 августа. В столице атаке подверглась та же самая высотка, что и раньше - 30 июля.

Сегодня ночью в Москве и области снова работали ПВО. 2 беспилотника удалось сбить в Подмосковье (Одинцово и в Наро-Фоминском горокруге). Еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы и рухнул в «Москва-Сити». Досталось той самой башне, в которую БПЛА попал двумя днями раньше. Дрон повредил фасад - по словам мэра Собянина, разрушены 150 квадратных метров остекления.


Момент попадания беспилотника в башню записали видеокамеры:



Так выглядит поврежденный фасад башни "Москва-Сити" на уровне 21-го этажа.



Обломки беспилотника разлетелись по прилегающей к башне территории. Их направят на взрывотехническую экспертизу.


Информации о жертвах и пострадавших в результате атаке беспилотника нет. Среди очевидцев ЧП нашёлся чёткий парень, который заявил, что "страх — это чувство, а я бесчувственный. Когда дрон взорвался у меня даже волосинка не упала. Мы туда побежали, думали, что там украинцы — хотели их "поднять", короче. Но их там не было…"


СМИ сообщают, что в башне, получившей повреждения, находится Министерство экономического развития РФ. После атаки дронов была приостановлена работа аэропорта "Внуково". Сейчас она возобновлена в штатном режиме.


Ранее подобная атака была предпринята 30 июля, в воскресенье. Тогда один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и также разбились на территории комплекса "Москва-Сити".

Источник:

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Метки: Ynews   Беспилотник   Видео   атака   бпла   дрон   москва-сити   повреждение   фасад   
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25  комментариев
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32k
Ashabad 47 минут назад
Такие беспилотники запускают с расстояния 100-200 км. Это говорит о том, что рядом с Москвой работают укро-диверсанты. ФСБ, походу, не справляется...
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8k
Фельдъегерь 14 минут назад
хохлы такие смешные, думают что эти дроны на что-то повлияют. Только сами себе гвозди в гроб забивают
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16k
ss 17 минут назад
Загадка: На какой из фотографий подлый удар террористов?...
Ну конечно же на второй!...
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16k
ss Полчаса назад
"Беспилотные летательные аппараты вновь попытались прорваться в Москву...
...В столице атаке подверглась та же самая высотка"
---
Получается, что не попытались, а прорвались и достигли цели.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
3k
Едондер пуп Полчаса назад
Непонятно: средства РЭБ перенаводят дроны в одну и ту же башню, что ли? Может, как-то настройки этих средств поменять? Там река Москва, например, совсем рядом.
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9k
Trenzel2003 46 минут назад
Так сбили или врезался? По любому цель достигнута.
Господа! Сбивать нужно на аэродроме противника! Ну или хотя бы на границе и потом кричать о победе. А так получается что террористы все же добились своей цели!
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11k
paranoid 47 минут назад
Как-то туповато выходит если честно.
В ответ на удары по портам в Одессе, разбили пару окон в гражданском объекте. Ещё бы камнями кинули.
При этом поскольку объект гражданский, то сей акт даёт нашим пропагандонам трубить что вот, двуличные укры атакуют мирные цели значит и нам можно свалить Искандер на жилой дом
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174
iskra paranoid 21 минуту назад
Вроде бы русским языком написано - дроны сбивает ПВО. Куда летел дрон - х\з,скорее всего на военный объект. А ПВО его приземлило туда,где сочло,что будет меньше ущерба.
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174
iskra Едондер пуп Минуту назад
В военных условиях недвижимость не стоит нихрена. Важность приобретают котельные, трансформаторы,мосты,аэродромы,склады, и т.д..
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7k
rutt 58 минут назад
В этой высотке вроде гос организации не последние. Может таки под прикрытием этих атак пытаются компроментирующую документацию уничтожить
растраты там всякие, премии лишние или не тем выданные
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61k
doker Час назад
Просто новости на Украину поздно доходят.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Террористы.
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51
Хомяк ScorpionDS 50 минут назад
Кто-нибудь ее объявлял?
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51
Хомяк ScorpionDS 44 минуты назад
Вас бы стерли с лица земли.
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