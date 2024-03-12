После атаки БПЛА горят нефтебазы в Нижегородской и Орловской областях

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Сегодня, 12 марта, рано утром объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне (Нижегородская область) был атакован беспилотниками - об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.
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Загоревшуюся установку по переработке нефти сейчас пытаются потушить, задействован пожарный поезд. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Как сообщают СМИ, работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" временно остановлена "в связи с инцидентом".
Также резервуар с нефтепродуктами загорелся на территории Орловской области. Причина ЧП- атака беспилотника. На тушении работают 60 человек.
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Сейчас территория Железнодорожного района оцеплена, работают спецслужбы.
Агентство ТАСС передаёт неполный список областей, которых пытались атаковать нынешней ночью и ранним утром.
К этому перечню добавилась Воронежская область - здесь уничтожен один БПЛА, но угроза атак сохраняется.
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