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После атаки БПЛА горят нефтебазы в Нижегородской и Орловской областях

После атаки БПЛА горят нефтебазы в Нижегородской и Орловской областях

Автор:
12 марта 2024 09:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Беспилотник   Нижегородская область   атака   бпла   нефтебаза   орловская область   пво   пожар   спецслужбы   
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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Сегодня, 12 марта, рано утром объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне (Нижегородская область) был атакован беспилотниками - об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.


Загоревшуюся установку по переработке нефти сейчас пытаются потушить, задействован пожарный поезд. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.


Как сообщают СМИ, работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" временно остановлена "в связи с инцидентом".


Также резервуар с нефтепродуктами загорелся на территории Орловской области. Причина ЧП- атака беспилотника. На тушении работают 60 человек.


Сейчас территория Железнодорожного района оцеплена, работают спецслужбы.


Агентство ТАСС передаёт неполный список областей, которых пытались атаковать нынешней ночью и ранним утром.


К этому перечню добавилась Воронежская область - здесь уничтожен один БПЛА, но угроза атак сохраняется.


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Метки: Ynews   Беспилотник   Нижегородская область   атака   бпла   нефтебаза   орловская область   пво   пожар   спецслужбы   
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19  комментариев
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
ну нужно ответить достойно..по ГЭСам
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32k
Kladbische 21 минуту назад
Главное, чтоб люди не погибали. А так, пусть пускают. Вскрывают наши слабые места, тренируют ПВО и держат в тонусе власти. Единственное, что хотелось бы ещё, чтоб ракеты были по серьёзнее.
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23k
BiZ Полчаса назад
сколько можно с ними играться..
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403
Murych Полчаса назад
А нас-то за что???
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37
ya da 39 минут назад
Крысиный кокляцкий народец, когдаж вы подохнете
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23k
Killgrave 45 минут назад
Свинорылых ждет ночь длинных ракет.
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5k
Горожанин Час назад
Цацкаемся, цацкаемся с ними. А нужно как при Сталине - засунуть всех их в дерьмо и махать термоядерной дубиной над головами. Кто в дерьмо не нырнул - тому голова с плеч. Так вот целыми днями и окунать их в дерьмо.
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