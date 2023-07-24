Москву снова атаковали беспилотники

Известно, что один из беспилотников упал на дом на Комсомольском проспекте. Инцидент произошел примерно в 3:40. На кадрах с места ЧП видны выбитые стёкла , разбитые витрины магазинов.

На самом здании, которое приняло удар на себя, повреждена крыша.



