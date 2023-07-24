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Москву снова атаковали беспилотники

Москву снова атаковали беспилотники

Автор:
24 июля 2023 07:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Москва   РЭБ   атака   беспилотники   бпла   взрыв   собянин   
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Два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение. Один из них упал на дом на проспекте Лихачёва, другой - на здание на Комсомольском проспекте.

Сегодня, 24 июля, жители столицы проснулись около 4-х утра от взрывов. Москва снова подверглась атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале сообщил о ЧП.


Известно, что один из беспилотников упал на дом на Комсомольском проспекте. Инцидент произошел примерно в 3:40. На кадрах с места ЧП видны выбитые стёкла , разбитые витрины магазинов.


На самом здании, которое приняло удар на себя, повреждена крыша.



Ударной волной выбило стёкла в жилых домах неподалёку.



После ЧП движение по Комсомольскому проспекту в сторону области было перекрыто. Водителям пришлось выбирать объездные пути.


Второй БПЛА упал на проспекте Лихачёва, 15.


В этом здании есть бизнес-центр. Выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах.


В соцсетях появляются кадры с мест ЧП. Так выглядит высотка на проспекте Лихачёва:


А это повреждённая крыша здания на Комсомольском проспекте:


Движение по проспекту Лихачёва после атаки БПЛА также было перекрыто.


А в сети появилось видео одного беспилотника, который, как предполагают СМИ, и пытался совершить атаку, после чего был сбит.



Как отметил мэр города, оба объекта, поврежденные беспилотниками, нежилые. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Москва   РЭБ   атака   беспилотники   бпла   взрыв   собянин   
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3  комментария
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19k
сеньор Леонсио 6 минут назад
Дешёвая провокация! Повенение украины напоминает поведение зеков в кино. Когда герой заходит в камеру, а шестерка начинает напрашиваться на звиздюль, чтобы потом в слезах метнуться к вертухаю и ли камерному пахану!
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858
ProFanas 2 минуты назад

БПЛА всё же достиг своей неслучайной случайной цели. ПВО опять просрали подлёт.
Но это - ИМХО.
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71k
Татьяна Юсова 20 минут назад
Пострадавших нет, а это самое главное.
Правда есть вопросы, откуда прилетели эти тарахтелки.
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