Москву снова атаковали беспилотники

Два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение. Один из них упал на дом на проспекте Лихачёва, другой - на здание на Комсомольском проспекте.
Сегодня, 24 июля, жители столицы проснулись около 4-х утра от взрывов. Москва снова подверглась атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале сообщил о ЧП.
Известно, что один из беспилотников упал на дом на Комсомольском проспекте. Инцидент произошел примерно в 3:40. На кадрах с места ЧП видны выбитые стёкла , разбитые витрины магазинов.
На самом здании, которое приняло удар на себя, повреждена крыша.
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Ударной волной выбило стёкла в жилых домах неподалёку.
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После ЧП движение по Комсомольскому проспекту в сторону области было перекрыто. Водителям пришлось выбирать объездные пути.
Второй БПЛА упал на проспекте Лихачёва, 15.
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В этом здании есть бизнес-центр. Выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах.
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В соцсетях появляются кадры с мест ЧП. Так выглядит высотка на проспекте Лихачёва:
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А это повреждённая крыша здания на Комсомольском проспекте:
Движение по проспекту Лихачёва после атаки БПЛА также было перекрыто.
А в сети появилось видео одного беспилотника, который, как предполагают СМИ, и пытался совершить атаку, после чего был сбит.
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Как отметил мэр города, оба объекта, поврежденные беспилотниками, нежилые. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.
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БПЛА всё же достиг своей неслучайной случайной цели. ПВО опять просрали подлёт.
Но это - ИМХО.
Правда есть вопросы, откуда прилетели эти тарахтелки.