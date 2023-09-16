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18 фотографий догов для тех, кто считает, что хорошего мальчика должно быть много

18 фотографий догов для тех, кто считает, что хорошего мальчика должно быть много

Автор:
16 сентября 2023 09:06
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   в мире   животные   немецкий дог   подборка   порода   собаки   
1086
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Немецкий дог — одна из крупнейших пород собак. Пользователи сети со всего мира показали, как они живут с этими четвероногими гигантами.

Доги — настоящие аристократы среди собак. Внешность этих великанов иногда сложно увязать с их миролюбивым характером. Они очень умные и спокойные, ласковы со своими хозяевами, терпеливы к детям и другим животным. Владельцы догов поражаются, как этим четвероногим гигантам удается быть удивительно незаметными. Правда, такое бывает далеко не всегда, ведь во всем остальном доги — обычные собаки, которые выпрашивают угощения, любят спать со своим хозяином, а иногда даже пытаются забраться к нему на ручки.

На приеме у ветеринара

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Почему бы не посидеть на любимой хозяйке

Семейный просмотр телевизора

Девочка позволяет своему щенку спать рядом

Взрослому же уместиться рядом на диване не так-то просто

Когда сморил сон в неподходящем месте

Забавно наблюдать, как доги пытаются сидеть на диване

Когда забыли щенку оставить на ночь любимые игрушки-грызаки

Растет не по дням, а по часам

Присел на дорожку

Возможно, ему снятся вкусности

С догами можно забыть о личном пространстве

Этот красавчик торжествует, что смог так лечь

Этого дога переполняет гордость, так как он уместился в небольшое кресло

Расположился с комфортом на кровати

Источник:

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Метки: Пёс   в мире   животные   немецкий дог   подборка   порода   собаки   
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2  комментария
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Pravednik84 2 часа назад
Доги очень дружелюбные барбосы, но это только до тех пор, пока не испугаются (гудка автомобиля, сверчка)... Дальше они впадают в истерику, а вот уже её протекание зависит от индивидуального характера (как правило не опасна, но исключения имеют не штучный характер). Как правило дог не та собака, которая требует намордника.
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1M
NAZARETH (модер) Час назад
Приятно взглянуть еще раз на наших «маленьких» друзей...
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