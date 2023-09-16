18 фотографий догов для тех, кто считает, что хорошего мальчика должно быть много

Немецкий дог — одна из крупнейших пород собак. Пользователи сети со всего мира показали, как они живут с этими четвероногими гигантами.
Доги — настоящие аристократы среди собак. Внешность этих великанов иногда сложно увязать с их миролюбивым характером. Они очень умные и спокойные, ласковы со своими хозяевами, терпеливы к детям и другим животным. Владельцы догов поражаются, как этим четвероногим гигантам удается быть удивительно незаметными. Правда, такое бывает далеко не всегда, ведь во всем остальном доги — обычные собаки, которые выпрашивают угощения, любят спать со своим хозяином, а иногда даже пытаются забраться к нему на ручки.
На приеме у ветеринара
Почему бы не посидеть на любимой хозяйке
Семейный просмотр телевизора
Девочка позволяет своему щенку спать рядом
Взрослому же уместиться рядом на диване не так-то просто
Когда сморил сон в неподходящем месте
Забавно наблюдать, как доги пытаются сидеть на диване
Когда забыли щенку оставить на ночь любимые игрушки-грызаки
Растет не по дням, а по часам
Присел на дорожку
Возможно, ему снятся вкусности
С догами можно забыть о личном пространстве
Этот красавчик торжествует, что смог так лечь
Этого дога переполняет гордость, так как он уместился в небольшое кресло
Расположился с комфортом на кровати
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