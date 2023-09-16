18 фотографий догов для тех, кто считает, что хорошего мальчика должно быть много

Доги — настоящие аристократы среди собак. Внешность этих великанов иногда сложно увязать с их миролюбивым характером. Они очень умные и спокойные, ласковы со своими хозяевами, терпеливы к детям и другим животным. Владельцы догов поражаются, как этим четвероногим гигантам удается быть удивительно незаметными. Правда, такое бывает далеко не всегда, ведь во всем остальном доги — обычные собаки, которые выпрашивают угощения, любят спать со своим хозяином, а иногда даже пытаются забраться к нему на ручки.

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