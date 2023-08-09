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Верные и умные длинношерстные колли

Верные и умные длинношерстные колли

Автор:
09 августа 2023 07:36
Сообщество : Животные
Метки: в мире   длинношерстные колли   животные   интересно   порода   собаки   факты   
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Насколько правдивы были все рассказы и фильмы об этих пушистых собаках.

Встречайте ту самую Лесси из телевизора! Длинношерстный колли — история о том, как с лёгкой руки писателя порода собак стала известна буквально всему миру.

Колли — рабочая порода собак-овчарок родом из Шотландии и Уэльса. Да, задолго до обретения славы эти барбосы гоняли стада овечек, козочек и коров по бескрайним просторам своей родины. И, надо сказать, вполне успешно! Тогда они были мало похожи на современных длинношерстных красавцев. Фермеры не занимались улучшением внешности подручных животин: скотину пасут, на чужих гавкают — и отлично!

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Мало кто знает, но первый успешный успех пришёл к животинам вовсе не из-за фильма. Всё для рабочих собак изменилось, когда в начале 1860-х годов колли заметила сама королева Виктория, правительница Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии. Так из пастушков они стали модным атрибутом. И пошло-поехало. Для придания «благородного» вида селекционеры того времени скрестили колли с борзыми и бог знает с кем ещё — красота требует жертв!

Вторая волна популярности пришлась на середину 20 века. Длинношерстный колли по кличке Пэл попал к братьям-дрессировщикам Радду и Френку Уэзервоксам. Всё совпало так, что именно в это время на киностудии Metro-Goldwyn-Mayer решили экранизировать роман Эрика Найта о мальчике и его преданном друге Лесси. Заниматься тренингом будущей собаки-актёра стали как раз таки Уэзервоксы.

Изначально на роль Лесси пробовалась совсем другая собака, но вскоре съемочная группа поняла, что никто не сыграет эту роль лучше, чем Пэл. Так и зародилась его династия — целых 19(!) лет во всех фильмах и сериалах о храбром друге снимались исключительно потомки Пэла. Собственно, так и началась история мировой популярности этой породы. Кино показало нам колли верными, умными, бесстрашными и очень добрыми, но так ли это на самом деле?

Отчасти. У этих барбосов, несомненно, есть задатки быть таковыми, но не стоит забывать: с бобиками на экране занимались дрессировкой не один год, чтобы добиться успехов в послушании. Поэтому не думайте, что любой пёс породы колли автоматически станет вам таким же другом, как Лесси, — чтобы сделать собаку мечты, нужно вложить очень много сил и времени.

Также на экранах не показали два немаловажных факта. Первое — чтобы собаки оставались всегда такими красивыми и пушистыми, за густой шерстью придётся хорошо ухаживать. А это значит регулярное расчёсывание и купание, помноженные на цену за баночку дорогого шампуня и бальзама. Второе — колли склонны к ряду наследственных заболеваний. Чаще всего встречаются аномалии развития глаз и атрофия сетчатки, дисплазия тазобедренного сустава и циклическая нейтропения собак. Ещё барбосы вплоть до летального исхода чувствительны к противопаразитарному препарату.

Безусловно, Лесси на экране оставила огромный след в истории и привила множеству людей любовь к этой прекрасной породе. Но не стоит при выборе собаки смотреть только на красивую картинку — под ней скрывается очень пушистая и красивая, но всё та же овчарка.

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Метки: в мире   длинношерстные колли   животные   интересно   порода   собаки   факты   
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5  комментариев
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10k
Dabus 11 минут назад
Колли это реально психическая порода собак. Ключевая особенность - приходишь к кому-то в гости, у кого девочка-колли и, первая же сцена что собака настолько тебе радуется что начинает ссаться прямо под себя, тут же размахивая это всё по полу и стенам своим хвостом-опахалом. Сцена номер два - ты приходишь к кому-то, у кого есть мальчик-колли. На фоне либо радости, либо негодования, у мальчика-колли происходит нервный заклин и он просто начинает лаять. Лает через абсолютно равные промежутки времени, стоя при этом на месте и никуда не сходя и не двигаясь. Причём продолжает лаять без изменения ритма даже когда его пытаются сдвинуть с места силой, и даже когда все вообще уходят и он остаётся один в коридоре или в другой комнате. Оставшись в одиночестве он так лает ещё минут 15-20 ...
И вот что там происходит у них, в их пустых психических головах в такие моменты, это до сих для меня большая загадка.
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9k
Trenzel2003 12 минут назад
Все таки ТВ тот еще зомбоящик.
Как он на мозги влияет. Благодаря ТВ, сколько родилось дурачков верящих в глупости.
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4k
Enigma Kuutar 44 минуты назад
Сейчас коллей фиг встретишь... =/
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27
jose 48 минут назад
Прошла мода на породу. И стали такие собаки чуть ли не редкостью. А раньше в каждом дворе можно было встретить...
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130
Zmey Gorynych Час назад
Помню этот сериал.
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