Верные и умные длинношерстные колли

Встречайте ту самую Лесси из телевизора! Длинношерстный колли — история о том, как с лёгкой руки писателя порода собак стала известна буквально всему миру.

Колли — рабочая порода собак-овчарок родом из Шотландии и Уэльса. Да, задолго до обретения славы эти барбосы гоняли стада овечек, козочек и коров по бескрайним просторам своей родины. И, надо сказать, вполне успешно! Тогда они были мало похожи на современных длинношерстных красавцев. Фермеры не занимались улучшением внешности подручных животин: скотину пасут, на чужих гавкают — и отлично!