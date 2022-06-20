15 комичных фотографий с участием собак

Подборка забавных фотографий из жизни собак, которые способны поднять настроение. При просмотре некоторых снимков сложно не улыбнуться.
Собаки любят шалить, дурачиться, гримасничать и всячески привлекать к себе внимание. Если у хозяев в этот момент под рукой оказался телефон с камерой, то нередко все чудачества хвостатых попадают на фото или видео, а затем в интернет.
У собак редко получаются скучные фотографии, даже если это просто портрет
«Шарик, дай я тебя поцелую. Один разочек!»
Этот милый пес каждый раз отказывается ложиться спать без кусочка яблока
У всех свои причуды.
Обычно коты нагло и бесцеремонно занимают лежанки собак, а тут наоборот
Похоже, кот тоже в шоке от происходящего.
Некоторые домашние животные обожают спать в нелепой и странной позе
И как им только это удается?
Хозяин поймал для фото удачный момент, снимая своих собак
Если не присматриваться, то можно подумать, что это отражение собаки в зеркале. Но это не так.
Кажется, третья «морская свинка» сильно отличается от двух других
«Пятачок, тебе не кажется, что к нам подселили чужака?»
Двое самых смелых решили покорить волну
«Полкан, ты главное улыбайся! Нас фотографируют».
Косой взгляд сразу после того, как ему предложили зайти в дом
«Я пока не хочу домой. Я еще не нагулялся».
Вот что бывает с теми, у кого длинная шерстка и кто при этом любит залезать под флисовые пледы
А что, веселая прическа получилась.
Многие щенки следуют за своими хозяевами повсюду
Этот пес предпочитает, чтобы кто-нибудь держал его за лапу, пока он ждет своего хозяина
Пёс подумал, что микрофон — это игрушка
Просто он не привык давать интервью.
Газонокосилка была уже очень близко, но ему не хотелось перелечь в другое место
Во время игр собак можно поймать смешной кадр
Этот пес выглядит так, будто читает рэп.
Сидеть в кресле может каждый пес
А что насчет того, чтобы залезть на подлокотник?
Источник:
АНТИФИШКИ
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