15 комичных фотографий с участием собак

Собаки любят шалить, дурачиться, гримасничать и всячески привлекать к себе внимание. Если у хозяев в этот момент под рукой оказался телефон с камерой, то нередко все чудачества хвостатых попадают на фото или видео, а затем в интернет.



У собак редко получаются скучные фотографии, даже если это просто портрет

«Шарик, дай я тебя поцелую. Один разочек!»