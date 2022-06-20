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15 комичных фотографий с участием собак

15 комичных фотографий с участием собак

Автор:
20 июня 2022 12:21
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   пес   подборка   собаки   фото   
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Подборка забавных фотографий из жизни собак, которые способны поднять настроение. При просмотре некоторых снимков сложно не улыбнуться.

Собаки любят шалить, дурачиться, гримасничать и всячески привлекать к себе внимание. Если у хозяев в этот момент под рукой оказался телефон с камерой, то нередко все чудачества хвостатых попадают на фото или видео, а затем в интернет.

У собак редко получаются скучные фотографии, даже если это просто портрет


«Шарик, дай я тебя поцелую. Один разочек!»

×
×

Этот милый пес каждый раз отказывается ложиться спать без кусочка яблока


У всех свои причуды.

Обычно коты нагло и бесцеремонно занимают лежанки собак, а тут наоборот


Похоже, кот тоже в шоке от происходящего.

Некоторые домашние животные обожают спать в нелепой и странной позе


И как им только это удается?

Хозяин поймал для фото удачный момент, снимая своих собак


Если не присматриваться, то можно подумать, что это отражение собаки в зеркале. Но это не так.

Кажется, третья «морская свинка» сильно отличается от двух других


«Пятачок, тебе не кажется, что к нам подселили чужака?»

Двое самых смелых решили покорить волну


«Полкан, ты главное улыбайся! Нас фотографируют».

Косой взгляд сразу после того, как ему предложили зайти в дом


«Я пока не хочу домой. Я еще не нагулялся».

Вот что бывает с теми, у кого длинная шерстка и кто при этом любит залезать под флисовые пледы


А что, веселая прическа получилась.

Многие щенки следуют за своими хозяевами повсюду


Этот пес предпочитает, чтобы кто-нибудь держал его за лапу, пока он ждет своего хозяина

Пёс подумал, что микрофон — это игрушка


Просто он не привык давать интервью.

Газонокосилка была уже очень близко, но ему не хотелось перелечь в другое место

Во время игр собак можно поймать смешной кадр


Этот пес выглядит так, будто читает рэп.

Сидеть в кресле может каждый пес


А что насчет того, чтобы залезть на подлокотник?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   пес   подборка   собаки   фото   
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тов.Suhov 8 минут назад
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Alex Chebrikov

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