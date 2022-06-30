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15 летних фотографий с участием кошек и собак

15 летних фотографий с участием кошек и собак

Автор:
30 июня 2022 12:45
Сообщество : Животные
Метки: жара   животные   кот   кошка   лето   пес   подборка   собаки   
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Летняя жара доставляет хлопот не только людям, но и многим животным. Перед вами несколько летних фотографий кошек и собак, которые наслаждаются летом и борются со зноем.


А как ещё в жаркий летний день!

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Все мы прямо сейчас




Парень в жаркой Аризоне не хотел, чтобы лапы его собаки обожглись на горячем асфальте


«Любимое развлечение моего кота в сезон включённых вентиляторов»


Лижет решетку, прикусывает и иногда бьет по ней лапой от переизбытка чувств.


Красота!



«Мой кот проводит приблизительно 99% лета вот в этом положении»





Тем временем в Бразилии. Тут так весь год


Кто в восторге от лета, поднимите лапу!


Но как же хорошо в теньке


А как вы проводите лето?


Источник:

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Метки: жара   животные   кот   кошка   лето   пес   подборка   собаки   
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6  комментариев
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9k
Павел 22 минуты назад
На месте этих красавцев, должен бытья я, но я на работе
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alex 13 минут назад
у меня 4 кошки. тряпками валяются. а мне сейчас по духоте им за кормом ходить надо. снова мокрый весь буду
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9k
Hunson Abadeer 14 минут назад
позитииииив
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Alex Chebrikov

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