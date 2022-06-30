15 летних фотографий с участием кошек и собак

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Летняя жара доставляет хлопот не только людям, но и многим животным. Перед вами несколько летних фотографий кошек и собак, которые наслаждаются летом и борются со зноем.
А как ещё в жаркий летний день!
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Все мы прямо сейчас
Парень в жаркой Аризоне не хотел, чтобы лапы его собаки обожглись на горячем асфальте
«Любимое развлечение моего кота в сезон включённых вентиляторов»
Лижет решетку, прикусывает и иногда бьет по ней лапой от переизбытка чувств.
Красота!
«Мой кот проводит приблизительно 99% лета вот в этом положении»
Тем временем в Бразилии. Тут так весь год
Кто в восторге от лета, поднимите лапу!
Но как же хорошо в теньке
А как вы проводите лето?
Источник:
АНТИФИШКИ
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