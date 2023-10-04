Чихуахуа: маленький комок злости

Возможно, история этой породы — ключ к пониманию прошлого южноамериканских племён и народов, что первыми заселили новый континент. По предположениям учёных, освоение новых земель произошло 18-15 тыс. лет назад. Сначала по Берингову перешейку люди пришли из Сибири в Северную Америку, а когда льды отступили, древние двинули на юга. С собой первые переселенцы, естественно, брали собак. Шерстяные работали в упряжке, трудились на охоте и всеми силами помогали человекам на новом месте.

Потомки этих псов по сей день живут не только в Канаде и Северной Америке, но и во всём мире. Это всем известные гренландские и канадские эскимосские собаки, хаски и маламуты. Эти бобики стали первыми собаками на континенте — до них на обоих Америках собак не было. Но причем тут северные ездовые, если мы говорим о чихуахуа?