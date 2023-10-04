FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14834 поста • 1692 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Чихуахуа: маленький комок злости

Чихуахуа: маленький комок злости

Автор:
04 октября 2023 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   Чихуахуа   в мире   животные   порода   собака   
2033
11

Интересные факты о знакомой многим породе собак, которая на 50 процентов состоит из злобы и ещё на 50 из страха.

Чихуахуа — сколько всего про них известно! Они — прародители приколов о мелких злобных собачонках, что трясутся в руках у хозяев. Но мало кто знает, что предки этих крошек когда-то были священными питомцами ацтеков. А ещё раньше и вовсе бегали в упряжке! Так кто же такие чихуахуа на самом деле, и почему они такие злобно-трусливые?

×
×

Возможно, история этой породы — ключ к пониманию прошлого южноамериканских племён и народов, что первыми заселили новый континент. По предположениям учёных, освоение новых земель произошло 18-15 тыс. лет назад. Сначала по Берингову перешейку люди пришли из Сибири в Северную Америку, а когда льды отступили, древние двинули на юга. С собой первые переселенцы, естественно, брали собак. Шерстяные работали в упряжке, трудились на охоте и всеми силами помогали человекам на новом месте.

Потомки этих псов по сей день живут не только в Канаде и Северной Америке, но и во всём мире. Это всем известные гренландские и канадские эскимосские собаки, хаски и маламуты. Эти бобики стали первыми собаками на континенте — до них на обоих Америках собак не было. Но причем тут северные ездовые, если мы говорим о чихуахуа?

Дело вот в чём. Учёные долго и упорно анализировали ДНК американских собак, но оно того стоило. Результат оказался впечатляющим: если говорить простым языком, все нынешние исконные породы Северной и Южной Америки произошли именно от тех первых собак, что люди привели с собой через Беренгию. Теперь понимаете? Пришли на континент огромные шерстяные волчары, что тянули тяжеленные нарты и спали на снегу. А сегодня мы видим собачьи пробники, что получают разрыв сердца от громкого крика! То есть люди не просто привели собак, а занимались целенаправленной селекцией! Поняв их мотивы и способы, можно более точно описать быт этих народов — вот вам и чихуахуа. Не собака — а целая история!

Сегодня упущен огромный пласт в исследованиях чихов. Учёные называют предками современных бобиков древних мелких собачек «течичи», что жили с мезоамериканцами с 1500 годов до нашей эры по 1600 уже нашей эры. За исчезновение течичи ответственны европейцы, что колонизировали Америку и перебили собачонок. Мотивы зверства вполне ясны: для коренных жителей собаки были частью культуры и религии. Сначала майя, а затем сменившие их тольтеки и позднее ацтеки считали течичи священными, приносили в жертву и даже употребляли в пищу.

Но, к счастью, конкистадоры перебили не всех святопсов. Крохи популяции сохранились по окраинным поселениям, в том числе был и мексиканский штат Чиуауа. Позже эти барбосы и дали начало современным чихуахуа. Русскоязычное название немного искорёжено — правильнее было бы величать пёсиков по названию штата, как и делают все остальные.

Позже мелкашами заинтересовались европейцы, и пошло-поехало: порода потихоньку стала набирать популярность. Размер пёселей уменьшался, и копились генетические предрасположенности ко всевозможным заболеваниям. Сегодня, куда ни глянь, чихуахуа больные на всю собаку сразу. И да, многие мифы об этих псинках — вовсе не мифы, а печальная реальность.

Говорят, что чихи намного агрессивнее многих крупных пород. И это на самом деле так: учёные проводили исследования по сравнению размера псов и строения их черепа с характером и злобой. В результате выяснилось, что мелочь действительно кусачее, причём их агрессия направлена не только на животных, но и на человека.

Причин такого поведения сразу несколько. Первое — селекция. Если большинство заводчиков крупных барбосов ответственно подходят к проявлению отрицательных черт характера, то заводчики мелкашей закрывают глаза на кусачего чихуашку — много вреда ведь не принесёт. Такое отношение закрепляет в породе скверный характер на генетическом уровне.

Второе — строение черепа и размеры. Исследователи находят взаимосвязь: чем меньше пёс и чем более его моська похожа на детское личико, тем дурнее он будет. Всё потому, что селекция таких собак строится на получении более инфантильных особей. А изменение формы и размера головы неизменно влечёт проблемы с мозгом и, соответственно, поведением. Добавьте сюда микро-размер. Естественно, что такие пёсики будут намного больше стрессовать от взаимодействия с собратьями нормального роста и людьми, вследствие чего будут проявлять агрессию. Вот вам трусость и злобность в одном флаконе!

Третье — поведение хозяев собак. Люди склонны гиперопекать и позволять чихуашкам буквально всё, чего они потребуют. О воспитании тут речи и быть не может! Прибавьте к этому вышеперечисленные пункты — и вуаля, злобный карманный монстр готов!

Что же касается здоровья, чихи действительно весьма болезненная и хрупкая порода. Они собрали практически весь список болячек, что может быть у собак. Виной тому, опять же, размер и неквалифицированное кустарное разведение. А поскольку порода популярна, и каждый сам себе заводчик, основная масса этих бобиков так или иначе страдают. От этого, кстати, они тоже могут быть злыми. Некоторые заболевания мозга сами по себе провоцируют неадекватное поведение. Ну а все остальные проблемы только усугубляют ситуацию — сами-то попробуйте оставаться в духе, когда всё болит!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Пёс   Чихуахуа   в мире   животные   порода   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
мемфрид Час назад
Мерзкое отродье. Одна такая тварь укусила за руку, пока я просто на лавочке сидел. Я даже эту коноплю потрогать не пытался. Запрыгнула и цапнула. Шайзе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
19k
anpetrof 10 минут назад
Да многие мелкие собачёнки довольно противные
. У нас на даче есть один шпиц - на вид лапочка просто, а злющий гад...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68
ruslan d 15 минут назад
Всегда поражали любители этих собак ))) Вот что вам в них нравится ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д Полчаса назад
Этих мелких собакенов, которые вечно тявкают- много, но как комар,
видно вывел глухой, инфантильный собаковод
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
Виктор Чикалев 40 минут назад
Этих на шапку штук двадцать надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
pynh 48 минут назад
чихуя не собака
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Час назад
Уё@ище, а не собака...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Domax3000 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

721386



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С флагом и гимном. Сборная ВС РФ заняла первое место на чемпионате по пулевой стрельбе в Бразилии
С флагом и гимном. Сборная ВС РФ заняла первое место на чемпионате по пулевой стрельбе...
18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон
18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон
Набирающие популярность в сообществах
Просто красивое. Москва этим летом
Просто красивое. Москва этим летом
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Galaxy S23 Ultra оказался прочнее iPhone 15 Pro Max (видео)
Galaxy S23 Ultra оказался прочнее iPhone 15 Pro Max (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - не передержать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#интересное#дети#аварии#история#позитив#знаменитости#подборка
#машина#Юмор#люди#животные#ДТП#авто аварии#полиция#Россия#факты#Китай
#автомобили#в мире#Прикол#США#кино#Автовсячина#фильм#забавно#шоу бизнес#актеры
Galaxy S23 Ultra оказался прочнее iPhone 15 Pro Max (видео) Galaxy S23 Ultra оказался прочнее iPhone 15 Pro Max (видео) Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга Черепаха не на шутку напугала коня и пса Черепаха не на шутку напугала коня и пса Друг на миллион: 14 самых дорогостоящих пород собак, цены на которые сильно кусаются Друг на миллион: 14 самых дорогостоящих пород собак, цены на которые сильно кусаются Лесорубы обнаружили собаку внутри старого дерева Лесорубы обнаружили собаку внутри старого дерева 18 фотографий догов для тех, кто считает, что хорошего мальчика должно быть много 18 фотографий догов для тех, кто считает, что хорошего мальчика должно быть много

На что жалуетесь?

Вернуться