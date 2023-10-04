Чихуахуа: маленький комок злости

Интересные факты о знакомой многим породе собак, которая на 50 процентов состоит из злобы и ещё на 50 из страха.
Чихуахуа — сколько всего про них известно! Они — прародители приколов о мелких злобных собачонках, что трясутся в руках у хозяев. Но мало кто знает, что предки этих крошек когда-то были священными питомцами ацтеков. А ещё раньше и вовсе бегали в упряжке! Так кто же такие чихуахуа на самом деле, и почему они такие злобно-трусливые?
Возможно, история этой породы — ключ к пониманию прошлого южноамериканских племён и народов, что первыми заселили новый континент. По предположениям учёных, освоение новых земель произошло 18-15 тыс. лет назад. Сначала по Берингову перешейку люди пришли из Сибири в Северную Америку, а когда льды отступили, древние двинули на юга. С собой первые переселенцы, естественно, брали собак. Шерстяные работали в упряжке, трудились на охоте и всеми силами помогали человекам на новом месте.
Потомки этих псов по сей день живут не только в Канаде и Северной Америке, но и во всём мире. Это всем известные гренландские и канадские эскимосские собаки, хаски и маламуты. Эти бобики стали первыми собаками на континенте — до них на обоих Америках собак не было. Но причем тут северные ездовые, если мы говорим о чихуахуа?
Дело вот в чём. Учёные долго и упорно анализировали ДНК американских собак, но оно того стоило. Результат оказался впечатляющим: если говорить простым языком, все нынешние исконные породы Северной и Южной Америки произошли именно от тех первых собак, что люди привели с собой через Беренгию. Теперь понимаете? Пришли на континент огромные шерстяные волчары, что тянули тяжеленные нарты и спали на снегу. А сегодня мы видим собачьи пробники, что получают разрыв сердца от громкого крика! То есть люди не просто привели собак, а занимались целенаправленной селекцией! Поняв их мотивы и способы, можно более точно описать быт этих народов — вот вам и чихуахуа. Не собака — а целая история!
Сегодня упущен огромный пласт в исследованиях чихов. Учёные называют предками современных бобиков древних мелких собачек «течичи», что жили с мезоамериканцами с 1500 годов до нашей эры по 1600 уже нашей эры. За исчезновение течичи ответственны европейцы, что колонизировали Америку и перебили собачонок. Мотивы зверства вполне ясны: для коренных жителей собаки были частью культуры и религии. Сначала майя, а затем сменившие их тольтеки и позднее ацтеки считали течичи священными, приносили в жертву и даже употребляли в пищу.
Но, к счастью, конкистадоры перебили не всех святопсов. Крохи популяции сохранились по окраинным поселениям, в том числе был и мексиканский штат Чиуауа. Позже эти барбосы и дали начало современным чихуахуа. Русскоязычное название немного искорёжено — правильнее было бы величать пёсиков по названию штата, как и делают все остальные.
Позже мелкашами заинтересовались европейцы, и пошло-поехало: порода потихоньку стала набирать популярность. Размер пёселей уменьшался, и копились генетические предрасположенности ко всевозможным заболеваниям. Сегодня, куда ни глянь, чихуахуа больные на всю собаку сразу. И да, многие мифы об этих псинках — вовсе не мифы, а печальная реальность.
Говорят, что чихи намного агрессивнее многих крупных пород. И это на самом деле так: учёные проводили исследования по сравнению размера псов и строения их черепа с характером и злобой. В результате выяснилось, что мелочь действительно кусачее, причём их агрессия направлена не только на животных, но и на человека.
Причин такого поведения сразу несколько. Первое — селекция. Если большинство заводчиков крупных барбосов ответственно подходят к проявлению отрицательных черт характера, то заводчики мелкашей закрывают глаза на кусачего чихуашку — много вреда ведь не принесёт. Такое отношение закрепляет в породе скверный характер на генетическом уровне.
Второе — строение черепа и размеры. Исследователи находят взаимосвязь: чем меньше пёс и чем более его моська похожа на детское личико, тем дурнее он будет. Всё потому, что селекция таких собак строится на получении более инфантильных особей. А изменение формы и размера головы неизменно влечёт проблемы с мозгом и, соответственно, поведением. Добавьте сюда микро-размер. Естественно, что такие пёсики будут намного больше стрессовать от взаимодействия с собратьями нормального роста и людьми, вследствие чего будут проявлять агрессию. Вот вам трусость и злобность в одном флаконе!
Третье — поведение хозяев собак. Люди склонны гиперопекать и позволять чихуашкам буквально всё, чего они потребуют. О воспитании тут речи и быть не может! Прибавьте к этому вышеперечисленные пункты — и вуаля, злобный карманный монстр готов!
Что же касается здоровья, чихи действительно весьма болезненная и хрупкая порода. Они собрали практически весь список болячек, что может быть у собак. Виной тому, опять же, размер и неквалифицированное кустарное разведение. А поскольку порода популярна, и каждый сам себе заводчик, основная масса этих бобиков так или иначе страдают. От этого, кстати, они тоже могут быть злыми. Некоторые заболевания мозга сами по себе провоцируют неадекватное поведение. Ну а все остальные проблемы только усугубляют ситуацию — сами-то попробуйте оставаться в духе, когда всё болит!
Источник:
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видно вывел глухой, инфантильный собаковод