Беззаботная жизнь бродячих собак на острове

Невозможно остаться равнодушным к собакам, которые живут на улице. Такие питомцы становятся самыми верными друзьями, если им посчастливится найти любящего хозяина. Но этим собакам, живущим на побережье Кабо-Верде, кажется, по душе их беззаботная жизнь, песок и море вокруг. Во всяком случае, они выглядят весьма счастливыми.

Эти снимки принадлежат английскому фотографу Золтану из Восточного Суссекса. Несколько лет назад он со своей девушкой отправился на отдых в город Санта-Мария на африканском острове Кабо-Верде. Тогда пара была поражена, сколько на острове бездомных собак, и все они были дружелюбными и игривыми. Золтан решил фотографировать, пытаясь запечатлеть их жизнь. А еще он не смог уехать с острова без нового друга: Золтан со своей второй половинкой Агнес забрали с острова одного бродячего пса. И вот уже несколько лет Золтан и Агнес муж и жена, а Бо живет с ними в Англии, прекрасно подружившись с их второй собакой — Альфи.

Золтан сначала пожалел, что не взял с собой на остров портретный объектив