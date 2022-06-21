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Беззаботная жизнь бродячих собак на острове

Беззаботная жизнь бродячих собак на острове

Автор:
21 июня 2022 08:31
Сообщество : Животные
Метки: Африка   в мире   животные   пес   собаки   фотография   
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Фотограф из Англии сделал серию фотографий бездомных собак на острове африканского государства Кабо-Верде. Животные живут здесь беззаботной жизнью и отличаются дружелюбием к окружающим.

Невозможно остаться равнодушным к собакам, которые живут на улице. Такие питомцы становятся самыми верными друзьями, если им посчастливится найти любящего хозяина. Но этим собакам, живущим на побережье Кабо-Верде, кажется, по душе их беззаботная жизнь, песок и море вокруг. Во всяком случае, они выглядят весьма счастливыми.


Эти снимки принадлежат английскому фотографу Золтану из Восточного Суссекса. Несколько лет назад он со своей девушкой отправился на отдых в город Санта-Мария на африканском острове Кабо-Верде. Тогда пара была поражена, сколько на острове бездомных собак, и все они были дружелюбными и игривыми. Золтан решил фотографировать, пытаясь запечатлеть их жизнь. А еще он не смог уехать с острова без нового друга: Золтан со своей второй половинкой Агнес забрали с острова одного бродячего пса. И вот уже несколько лет Золтан и Агнес муж и жена, а Бо живет с ними в Англии, прекрасно подружившись с их второй собакой — Альфи.


Золтан сначала пожалел, что не взял с собой на остров портретный объектив

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Ему хотелось сделать портрет каждой одинокой собаки

Но в итоге его снимки получились гораздо лучше, чем портретная съемка

Ведь они показывают настоящую собачью жизнь в курортном городе Санта-Мария

Кстати, Золтан познакомился с Агнес тоже благодаря собачке

Мужчина фотографирует свадьбы, а также делает семейные фотосессии

Агнес была его клиентом: она хотела фотосессию со своим 5-месячным щенком Альфи

Именно тогда Золтан полюбил фотографировать собак и влюбился в Агнес

Из Кабо-Верде Золтан и Агнес не смогли уехать в одиночестве

Один из бродячих песиков привязался к паре, и всегда встречал их у отеля по утрам

Они забрали его с собой в Англию: на фото Агнес и их новый питомец

Кстати, в Санта-Марии на улице живут не только бродячие собаки, но и те, у кого есть дом

У таких животных есть ошейники, они привыкли к такой беззаботной жизни и играм с другими собаками

Домой обычно они возвращаются, когда портится погода или хочется поесть

Так что это настоящий рай для собачников: песок, море и дружелюбные собаки

Источник:

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Метки: Африка   в мире   животные   пес   собаки   фотография   
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