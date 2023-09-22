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В Италии туристка отпустила в море лобстера, заказанного в ресторане за 200 евро

В Италии туристка отпустила в море лобстера, заказанного в ресторане за 200 евро

Автор:
22 сентября 2023 23:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Италия   лобстер   море   ресторан   туристы   экоактивисты   
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Любовь к природе у европейцев вышла на новый уровень. В Италии женщина пришла в известный ресторан для того, чтобы отпустить дорогого лобстера в воду. Об этом сообщает Daily Mail.

Одному лобстеру в Италии жутко повезло.

Туристка из Швейцарии, пожелавшая остаться неизвестной пришла со своим мужем в шикарный ресторан морепродуктов Gente di Mare в Гольфо-Аранчи, на итальянской Сардинии.

Пара заказала дорогое блюдо - лобстера по-каталонски с лингвини за 175 фунтов стерлингов (примерно 20,5 тысяч рублей).

Когда к столу пары принесли живого лобстера, чтобы продемонстрировать его заказчикам перед началом готовки, персонал и другие посетители не могли поверить своим глазам: сердобольная туристка просто отпустила деликатес в море.

Антонио Фасолино, совладелец ресторана вместе со своим братом Джанлукой и который также был свидетелем странного момента, сказал:

Сначала я подумал, что она шутит. Но потом я понял, что леди хотела сделать доброе дело. Она была очень счастлива и взволнована тем, что смогла исполнить это желание, и мы были счастливы и тронуты вместе с ней".

Подробно описывая ту странную ночь, Антонио рассказал, как достал лобстера из аквариума, взвесил его на кухне и сказал гостям, что морской житель весит почти два килограмма, а также назвал цену в 175 фунтов стерлингов (200 евро).

Затем живого лобстера поместили в прозрачное ведерко и поставили рядом со столом пары.

Гостья ресторана спросила, "пострадает" ли лобстер, если она выпустит его в море с высоты, так как опуститься близко к воде не представлялось возможным.

После того, как присутствующие заверили ее, что этого не произойдет, она взяла лобстера и аккуратно перебросила его через металлическое ограждение ресторана. Волнительный момент снимал на камеру её муж.

Упав в воду, счастливый лобстер уплыл на встречу своей вновь обретенной свободе, - сообщает Daily Mail.
Интересно, лобстер ей хотя бы пообещал на прощание исполнить три желания?

Источник:

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Метки: Италия   лобстер   море   ресторан   туристы   экоактивисты   
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8  комментариев
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3k
Andy Birkin 55 минут назад
У каждого есть второй шанс
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11k
Летучий Мыш 6 минут назад
Это ж лангуст вроде бы. Что то ресторатор преувеличил и вес и стоимость.
Животина зато офигела от такого калейдоскопа событий
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22k
BiZ 41 минуту назад
сиськи к асфальту не приклеивала, перекрывая транспорт, не дебоширила, заказ оплатила. дальше каждый дрочит как хочет за свой счет.
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2k
Дмитрий 44 минуты назад
изда ресторану, где лобстеров покупают и потом отправляют на волю. полуживой лобстер призван стать едой и в море. так что посетительница просто продлила ему жизнь
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16
Denisiuss 49 минут назад
Есть такое явление, как Карма. Как оно работает, дело, совершенное в порыве искренних, добрых чувств вернётся сторицей. Есть люди, которые в это искренне верят.
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9k
Бритва Час назад
однажды я вскрыл шпроты, а они... живые!
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62k
doker 2 часа назад
Через час лобстер вернётся и лохотрон закрутится - будут сердобольные буржуи лобстеров отпускать на волю. Лишь бы пример был.
Отпустил бы я? Это моя пенсия за месяц.
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6k
Трям 2 часа назад
Дура, бля! Такую вкусняшку выкинула!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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