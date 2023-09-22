В Италии туристка отпустила в море лобстера, заказанного в ресторане за 200 евро

Любовь к природе у европейцев вышла на новый уровень. В Италии женщина пришла в известный ресторан для того, чтобы отпустить дорогого лобстера в воду. Об этом сообщает Daily Mail.
Одному лобстеру в Италии жутко повезло.
Туристка из Швейцарии, пожелавшая остаться неизвестной пришла со своим мужем в шикарный ресторан морепродуктов Gente di Mare в Гольфо-Аранчи, на итальянской Сардинии.
Пара заказала дорогое блюдо - лобстера по-каталонски с лингвини за 175 фунтов стерлингов (примерно 20,5 тысяч рублей).
Когда к столу пары принесли живого лобстера, чтобы продемонстрировать его заказчикам перед началом готовки, персонал и другие посетители не могли поверить своим глазам: сердобольная туристка просто отпустила деликатес в море.
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Антонио Фасолино, совладелец ресторана вместе со своим братом Джанлукой и который также был свидетелем странного момента, сказал:
Сначала я подумал, что она шутит. Но потом я понял, что леди хотела сделать доброе дело. Она была очень счастлива и взволнована тем, что смогла исполнить это желание, и мы были счастливы и тронуты вместе с ней".
Подробно описывая ту странную ночь, Антонио рассказал, как достал лобстера из аквариума, взвесил его на кухне и сказал гостям, что морской житель весит почти два килограмма, а также назвал цену в 175 фунтов стерлингов (200 евро).
Затем живого лобстера поместили в прозрачное ведерко и поставили рядом со столом пары.
Гостья ресторана спросила, "пострадает" ли лобстер, если она выпустит его в море с высоты, так как опуститься близко к воде не представлялось возможным.
После того, как присутствующие заверили ее, что этого не произойдет, она взяла лобстера и аккуратно перебросила его через металлическое ограждение ресторана. Волнительный момент снимал на камеру её муж.
Упав в воду, счастливый лобстер уплыл на встречу своей вновь обретенной свободе, - сообщает Daily Mail.
Интересно, лобстер ей хотя бы пообещал на прощание исполнить три желания?
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Животина зато офигела от такого калейдоскопа событий
Отпустил бы я? Это моя пенсия за месяц.