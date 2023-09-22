В Италии туристка отпустила в море лобстера, заказанного в ресторане за 200 евро

Подробно описывая ту странную ночь, Антонио рассказал, как достал лобстера из аквариума, взвесил его на кухне и сказал гостям, что морской житель весит почти два килограмма, а также назвал цену в 175 фунтов стерлингов (200 евро).

Затем живого лобстера поместили в прозрачное ведерко и поставили рядом со столом пары.

Гостья ресторана спросила, "пострадает" ли лобстер, если она выпустит его в море с высоты, так как опуститься близко к воде не представлялось возможным.