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Девушки показали, чем отличается мальчик от настоящего мужчины

Девушки показали, чем отличается мальчик от настоящего мужчины

Автор:
15 мая 2023 17:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   девушки шутят   мальчик или мужчина   мальчик мужчина   мем   смешно   сравнения   
1697
14

Знаете мем, когда противопоставляют поведение мальчиков и мужчин? Девушки из Твиттера подготовили свои варианты, которые помогут понять, что же они на самом деле думают о сильном поле и чего хотят. В шутку, конечно же!

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Хотите вторую часть почитать, но только в стиле "девочка/женщина"?

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Метки: Прикол   девушки шутят   мальчик или мужчина   мальчик мужчина   мем   смешно   сравнения   
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2  комментария
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ЧЕбуратор 51 минуту назад
Это пост от ТП для таких же ТП?
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