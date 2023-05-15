Девушки показали, чем отличается мальчик от настоящего мужчины

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Знаете мем, когда противопоставляют поведение мальчиков и мужчин? Девушки из Твиттера подготовили свои варианты, которые помогут понять, что же они на самом деле думают о сильном поле и чего хотят. В шутку, конечно же!
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Хотите вторую часть почитать, но только в стиле "девочка/женщина"?
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