Мемы из Страдающего Средневековья, актуальные как никогда

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Проект "Страдающее Средневековье" знают многие. Несмотря на то, что существует он уже почти 10 лет, авторы продолжают публиковать забавные картины с подписями, которые пользуются популярностью. Очередная порция мемов в этом посте!
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