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14 фото Норвегии, которые наглядно демонстрируют эту страну

14 фото Норвегии, которые наглядно демонстрируют эту страну

Автор:
26 мая 2023 09:03
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   люди   норвегия   путешествия   страна   удивительно   фото   
1226
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Потрясающая природа, вода, которую можно пить прямо из-под крана, и даже лучшие тюрьмы — все это есть в Норвегии.

Здесь люди собирают забавные мемы, интересные факты, и конечно же фотографии потрясающей природы. Все это отлично характеризует норвежцев и помогает чуть лучше понять эту страну.


Примерно так выглядят дома норвежских блэк-ме́тал групп

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Конфетки из Норвегии

Когда забыл закрыть на ночь окно в офисе на Шпицбергене

Во всех городах Норвегии можно пить воду из-под крана, так как она родниковая

Оптическая иллюзия в норвежском лесу: возможно, так появились истории о троллях

Деревни Норвегии выглядят идиллически...

...если нет дождя, снега или тумана

Во все остальное время деревушки похожи на места для съемок триллеров

Ставкирка в Боргунне — одна из самых древнейших каркасных церквей, которая дошла до наших дней

Так выглядят норвежские кроны

Тюрьма в Норвегии выглядит как полноценная квартира

Жители Норвегии празднуют первый день без дождя

Конечно же, это шуточная подпись к фото. В действительности — это Национальный день Норвегии, который празднуется 17 мая.

Скандинавские мифические существа

Городок Олесунн, в котором живет 67 тысяч человек

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Метки: в мире   люди   норвегия   путешествия   страна   удивительно   фото   
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Сергей 24 минуты назад
Таких городов полно.
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Maikl 23 минуты назад
Комментарий к фото
Ну хоть до этих конфет "радужные" не добрались ))) радует глаз и наверное приятна на вкус ))
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