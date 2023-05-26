14 фото Норвегии, которые наглядно демонстрируют эту страну

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Потрясающая природа, вода, которую можно пить прямо из-под крана, и даже лучшие тюрьмы — все это есть в Норвегии.
Здесь люди собирают забавные мемы, интересные факты, и конечно же фотографии потрясающей природы. Все это отлично характеризует норвежцев и помогает чуть лучше понять эту страну.
Примерно так выглядят дома норвежских блэк-ме́тал групп
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Конфетки из Норвегии
Когда забыл закрыть на ночь окно в офисе на Шпицбергене
Во всех городах Норвегии можно пить воду из-под крана, так как она родниковая
Оптическая иллюзия в норвежском лесу: возможно, так появились истории о троллях
Деревни Норвегии выглядят идиллически...
...если нет дождя, снега или тумана
Во все остальное время деревушки похожи на места для съемок триллеров
Ставкирка в Боргунне — одна из самых древнейших каркасных церквей, которая дошла до наших дней
Так выглядят норвежские кроны
Тюрьма в Норвегии выглядит как полноценная квартира
Жители Норвегии празднуют первый день без дождя
Конечно же, это шуточная подпись к фото. В действительности — это Национальный день Норвегии, который празднуется 17 мая.
Скандинавские мифические существа
Городок Олесунн, в котором живет 67 тысяч человек
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Метки: в мире люди норвегия путешествия страна удивительно фото
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