Кьерагболтен – норвежский камень судьбы

В чём основной смысл достопримечательности? Такой объект должен представлять собой ценность с исторической или культурной точки зрения. Но бывают и исключения.
Как, к примеру, этот ничем не примечательный валун Кьерагболтен, что на вершина Лизерфьорден в Норвегии. Кажется, камень и камень. Но почему-то заветное место как магнитом притягивает туристов со всего мира.
Уникальность гигантскому булыжнику обеспечило расположение. Кьерагболтен плотно зафиксирован между двумя скалами. И люди тратят силы и время, чтобы добраться по узкой горной тропе до камня, который считается самым опасным в мире. Все жертвы ради того, чтобы сделать эпичное фото на фоне камня, буквально зависшего в воздухе
Самые смелые влезают на глыбу и фотографируются в самых разных позах, начиная с классических и заканчивая граничащими с безумием. И как раз на фотографиях становится особенно заметным зыбкое положение камня, который может в любую секунду сорваться вниз.
Впрочем, годы складываются в века, а валун и не собирается падать. И хотя с Кьерагболтена не сорвался ни один человек, для эпичных фото надо обладать определённой подготовкой, поскольку ветер на высоте почти 1000 метров очень даже ощущается.
Кроме желающих сделать необычные фото и заглянуть в пропасть это плато облюбовали и любители экстремальных развлечений – бейсджамперы – спортсмены, прыгающие с объектов на специальных парашютах. Популярно оно и среди альпинистов. Некоторые особенно впечатлительные граждане даже считают, что Кьерагболтен помогает в исполнении желаний. Надо только мысленно загадать его, когда стоишь на валуне.
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А вы бы хотели постоять на самом опасном камне мира?
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