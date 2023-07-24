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Кьерагболтен – норвежский камень судьбы

Кьерагболтен – норвежский камень судьбы

Автор:
24 июля 2023 16:56
Сообщество : Факты
Метки: Кьерагболтен   булыжник   гора   достопримечательность   камень   норвегия   опасность   плато   скала   фото   
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В чём основной смысл достопримечательности? Такой объект должен представлять собой ценность с исторической или культурной точки зрения. Но бывают и исключения.

Как, к примеру, этот ничем не примечательный валун Кьерагболтен, что на вершина Лизерфьорден в Норвегии. Кажется, камень и камень. Но почему-то заветное место как магнитом притягивает туристов со всего мира.

Уникальность гигантскому булыжнику обеспечило расположение. Кьерагболтен плотно зафиксирован между двумя скалами. И люди тратят силы и время, чтобы добраться по узкой горной тропе до камня, который считается самым опасным в мире. Все жертвы ради того, чтобы сделать эпичное фото на фоне камня, буквально зависшего в воздухе

Самые смелые влезают на глыбу и фотографируются в самых разных позах, начиная с классических и заканчивая граничащими с безумием. И как раз на фотографиях становится особенно заметным зыбкое положение камня, который может в любую секунду сорваться вниз.

Впрочем, годы складываются в века, а валун и не собирается падать. И хотя с Кьерагболтена не сорвался ни один человек, для эпичных фото надо обладать определённой подготовкой, поскольку ветер на высоте почти 1000 метров очень даже ощущается.

Кроме желающих сделать необычные фото и заглянуть в пропасть это плато облюбовали и любители экстремальных развлечений – бейсджамперы – спортсмены, прыгающие с объектов на специальных парашютах. Популярно оно и среди альпинистов. Некоторые особенно впечатлительные граждане даже считают, что Кьерагболтен помогает в исполнении желаний. Надо только мысленно загадать его, когда стоишь на валуне.

А вы бы хотели постоять на самом опасном камне мира?  

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Метки: Кьерагболтен   булыжник   гора   достопримечательность   камень   норвегия   опасность   плато   скала   фото   
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1  комментарий
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просто Дмитрий 7 минут назад
смотрю и себе думаю.... Стар я уже стал, камни не прельщают
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