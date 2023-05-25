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Эпилептик чуть не задохнулся из-за модной накладки на зубы

Эпилептик чуть не задохнулся из-за модной накладки на зубы

Автор:
25 мая 2023 14:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вот это ДА   грилзы   жизнь в сша   медицина   операция   проглотил   чего только не бывает   
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22-летний житель Висконсина (США) чудом избежал смерти. Во время эпилептического припадка он проглотил декоративную накладку на зубы — грилзы. Это не стоматологическая необходимость, а популярное украшение. И оно пошло, как говорится, «не в то горло».


Вместо того, чтобы пройти через пищевод в пищеварительную систему, грилзы застряли в проходе к его легкому.


Парень обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал кашель и сильные хрипы.

Рентгеновское сканирование показало, что 4-сантиметровая металлическая накладка застряла в правом главном стволовом бронхе, проходившем через легкие.


Врачи срочно отправили пациента на бронхоскопию, чтобы удалить инородный предмет. Эта процедура включает введение тонкой, облегченной трубки, называемой бронхоскопом, в дыхательные пути. Экстренная операция прошла успешно. Парня выписали после процедуры и курса стероидов.


Это не первый случай, когда зубные принадлежности попадают внутрь чьего-то организма.


Например, в тематическом исследовании 2019 года подробно описан 72-летний британец, который проглотил свои зубные протезы после небольшой операции на брюшной полости. Ранее в том же году у 50-летнего мужчины произошел аналогичный инцидент во время седации.


Кроме того, в 2015 году 55-летний мужчина из Индии понял, что проглотил деталь своих протезов после приступа во сне. Край протеза застрял в стенке пищевода.


Если у человека случился эпилептический припадок, рекомендуется положить его на пол, перевернуть на бок, чтобы ему легче было дышать, и убрать от него все твердое или острое. Приступы могут поражать разные части мозга и приводить к различным симптомам. Многие люди теряют сознание, трясутся или застывают. Также есть риск запрокинуть голову и прикусить язык.


По данным статистики, во всём мире эпилепсией страдают 50 миллионов человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вот это ДА   грилзы   жизнь в сша   медицина   операция   проглотил   чего только не бывает   
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2  комментария
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13k
Shtoppi 44 минуты назад
цыган что ли фиксами чуть не задохся?
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Борис Карабанов 40 минут назад
По-нашему - ГРЫЗЛЫ.
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