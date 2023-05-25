Эпилептик чуть не задохнулся из-за модной накладки на зубы

Вместо того, чтобы пройти через пищевод в пищеварительную систему, грилзы застряли в проходе к его легкому.

Парень обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал кашель и сильные хрипы.

Рентгеновское сканирование показало, что 4-сантиметровая металлическая накладка застряла в правом главном стволовом бронхе, проходившем через легкие.