Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми

Теперь транссексуализм официально включен в список психических расстройств.
В США и в Европе с трансгендерами носятся как с писаной торбой. А в Перу отнеслись к транссексуализму вполне здраво. Власти страны издали указ, в котором это отклонение отнесли к категории психических расстройств. В список также попали трансвестизм и другие расстройства половой идентификации, такие как фетишизм, гендерное расстройство идентичности и т.п.
Указ был подписан президентом страны Диной Болуарте и, что вызвало особую ярость у ЛГБТ*-сторонников, всего за несколько дней до 34-й годовщины исключения гомосексуализма из списка Международной классификации болезней (МКБ). в 2019 году ВОЗ также исключила транссексуализм из перечня психических болезней, и, конечно, новости из Перу явились настоящим ударом для "прогрессивной общественности".
Между тем, перуанские власти сообщают, что подписанный указ гарантирует транссексуалам бесплатную психологическую помощь - это ли не забота о гражданах, пусть и не вполне нормальных? При подготовке документа минздрав Перу опирался на действующую в стране Международную статистическую классификацию болезней. На западе полагают, что указ - всего лишь уловка, и теперь у властей консервативной страны будут развязаны руки.
Перси Мэйта-Тристан, медицинский исследователь из Южного научного университета Лимы, считает, что это решение свидетельствует о недостаточной осведомленности о сложности проблем ЛГБТК +.*:
“Вы не можете игнорировать контекст, в котором это происходит в суперконсервативном обществе, где ЛГБТ-сообщество* не имеет никаких прав и где навешивание ярлыка психически больных открывает двери для конверсионной терапии".
* Экстремистское движение, запрещено в России.
Источник:
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И у нас однако не социализм. Активно поддерживаемые семейные ипотеки - это тоже способ заполучить работника, который с удовольствием будет пахать сверхурочные и брать дополнительную нагрузку, чтобы скорей выкупить у банка заветное жильё. Ну а когда одна ипотека погашена, уже и дети подросли и новые родились, пора брать вторую и третью...
ЗЫ. Щас того и гляди истинные демократы в лице пендостана и гейропы усмотрят нарушения прав и свобод ииии... Вы угадали! Введут санкции! А потом введут еще санкции, за несогласие с санкциями... Тьфу...
И не портили человечество .