Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми

Между тем, перуанские власти сообщают, что подписанный указ гарантирует транссексуалам бесплатную психологическую помощь - это ли не забота о гражданах, пусть и не вполне нормальных? При подготовке документа минздрав Перу опирался на действующую в стране Международную статистическую классификацию болезней. На западе полагают, что указ - всего лишь уловка, и теперь у властей консервативной страны будут развязаны руки.

Перси Мэйта-Тристан, медицинский исследователь из Южного научного университета Лимы, считает, что это решение свидетельствует о недостаточной осведомленности о сложности проблем ЛГБТК +.*:

“Вы не можете игнорировать контекст, в котором это происходит в суперконсервативном обществе, где ЛГБТ-сообщество* не имеет никаких прав и где навешивание ярлыка психически больных открывает двери для конверсионной терапии".

* Экстремистское движение, запрещено в России.