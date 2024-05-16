FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11540 постов • 1473 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми

Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми

Автор:
16 мая 2024 07:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Перу   воз   здравоохранение   медицина   психическая болезнь   психически больные люди   трансгендеры   
1077
3

Теперь транссексуализм официально включен в список психических расстройств.

В США и в Европе с трансгендерами носятся как с писаной торбой. А в Перу отнеслись к транссексуализму вполне здраво. Власти страны издали указ, в котором это отклонение отнесли к категории психических расстройств. В список также попали трансвестизм и другие расстройства половой идентификации, такие как фетишизм, гендерное расстройство идентичности и т.п.


Указ был подписан президентом страны Диной Болуарте и, что вызвало особую ярость у ЛГБТ*-сторонников, всего за несколько дней до 34-й годовщины исключения гомосексуализма из списка Международной классификации болезней (МКБ). в 2019 году ВОЗ также исключила транссексуализм из перечня психических болезней, и, конечно, новости из Перу явились настоящим ударом для "прогрессивной общественности".


Между тем, перуанские власти сообщают, что подписанный указ гарантирует транссексуалам бесплатную психологическую помощь - это ли не забота о гражданах, пусть и не вполне нормальных? При подготовке документа минздрав Перу опирался на действующую в стране Международную статистическую классификацию болезней. На западе полагают, что указ - всего лишь уловка, и теперь у властей консервативной страны будут развязаны руки.


Перси Мэйта-Тристан, медицинский исследователь из Южного научного университета Лимы, считает, что это решение свидетельствует о недостаточной осведомленности о сложности проблем ЛГБТК +.*:

“Вы не можете игнорировать контекст, в котором это происходит в суперконсервативном обществе, где ЛГБТ-сообщество* не имеет никаких прав и где навешивание ярлыка психически больных открывает двери для конверсионной терапии".



* Экстремистское движение, запрещено в России.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Перу   воз   здравоохранение   медицина   психическая болезнь   психически больные люди   трансгендеры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
pinbalist Час назад
Тот случай, когда называют вещи своими именами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
IntuitCrypto 5 минут назад
В США на улицах в числе бомжей много психически больных людей, потому что их не лечат. Думаю это просто не выгодно капиталистическому государству - вложения в лечение никогда не окупятся. А радужное движение им наоборот экономически выгодно - по статистике его представители охотнее берутся за переработки и поэтому считаются на 30% (насколько я помню цифру) эффективнее. Ну а сменившие пол чаще не доживают до пенсии, поэтому трансгендерность тоже поддерживается.

И у нас однако не социализм. Активно поддерживаемые семейные ипотеки - это тоже способ заполучить работника, который с удовольствием будет пахать сверхурочные и брать дополнительную нагрузку, чтобы скорей выкупить у банка заветное жильё. Ну а когда одна ипотека погашена, уже и дети подросли и новые родились, пора брать вторую и третью...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Анечка 6 минут назад
Трезвый ум!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил 8 минут назад
Радует адекватность перуанцев!

ЗЫ. Щас того и гляди истинные демократы в лице пендостана и гейропы усмотрят нарушения прав и свобод ииии... Вы угадали! Введут санкции!
А потом введут еще санкции, за несогласие с санкциями...
Тьфу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Фомич 9 минут назад
Пациенты психиатрических клиник устроили протесты с лозунгом "Назовите их как-то иначе! Мы, нормальные психи, не хотим быть с ними в одном списке!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лютый вам Бетховен 9 минут назад
Сначала уГандошили, теперь отПеруанили!
Потихоньку-полегоньку, прекратим истерию и вернём здравый смысл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Андрей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo Полчаса назад
Древние люди были мудрыми - они таких психов уничтожали, чтобы не размножались.
И не портили человечество .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
Dima 41 минуту назад
Перуанцы красавцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей 44 минуты назад
Хорошие новости!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe 52 минуты назад
И правильно сделали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Viktor Час назад
И таки правильно сделали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Слепой Пью Час назад
Хорошая новость с утра прямо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2091 пост (2080 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245057



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
Набирающие популярность в сообществах
Прорыв из окружения. Реальный эксперимент
Прорыв из окружения. Реальный эксперимент
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
Прощай, эпоха
Прощай, эпоха
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#история#интересное#полиция#забавно#Автовсячина#дети#екатеринбург
#люди#автомобили#интересно#Юмор#авто аварии#факты#фильм#Китай#кошка#истории
#животные#автомир#Прикол#аварии#ДТП#кот#кино#США#природа#милота
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Секрет перуанских пришельцев раскрыт Секрет перуанских пришельцев раскрыт Эпилептик чуть не задохнулся из-за модной накладки на зубы Эпилептик чуть не задохнулся из-за модной накладки на зубы Медики Подмосковья спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове Медики Подмосковья спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове Ученый утверждает, что 100 дней под водой сделали его на 20 лет моложе Ученый утверждает, что 100 дней под водой сделали его на 20 лет моложе В Китае испытали модицифированный вирус, схожий с COVID-19 - все мыши умерли в течение восьми дней В Китае испытали модицифированный вирус, схожий с COVID-19 - все мыши умерли в течение восьми дней

На что жалуетесь?

Вернуться