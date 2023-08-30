Охотники из Миссисипи поймали аллигатора-монстра

Компания охотников вытащила из реки Язу огромного аллигатора, установившего новый рекорд американского штата Миссисипи. Вес гиганта — 364 килограмма, а длина — 4,34 метра. Это было очень непросто, но после семи изнурительных часов рептилию удалось достать из воды.
Охотники занимались разрешённым выловом в рамках инициативы по снижению численности аллигаторов в Миссисипи. Людям разрешено охотиться на аллигаторов в определённое время, так что всё по закону, никакого браконьерства.
Добыча оказалась рекордно крупной. Общий вес и длину мы уже упоминали, а вот еще пара цифр: обхват живота — 1,7 метра, обхват хвоста в толстой части — 1,2 метра. Старожилы, как говорится, такого не припомнят!
«Монстр» был выловлен охотниками Таннером Уайтом, Доном Вудсом, Уиллом Томасом и Джои Кларком (на фото слева направо), которые, по их словам, потратили семь изнурительных часов, чтобы справиться с этой задачей.
«Мы подцепляли его восемь или девять раз, и он продолжал срываться и уходить от нас. Он прятался под бревнами. Он знал, что делает. Самое безумное, что он прятался, но не уплыл, все это время оставался на том же месте», — рассказал Дон Вудс.
Дон и его друзья поймали огромного аллигатора 26 августа, во второй день публичного сезона охоты на аллигаторов в Миссисипи, который продлится до 4 сентября. Штат регулирует охоту на рептилий с 2005 года, чтобы правильно управлять популяцией аллигаторов и сохранять ее. Это позволяет аллигаторам размножаться, гнездиться и выращивать потомство летом, когда они наиболее активны.
Чтобы поймать аллигаторов во время охотничьего сезона, людям нужно одно из 920 специальных разрешений за сезон, выдаваемых Департаментом дикой природы, рыболовства и парков. Усилия по сохранению оказались плодотворными и привели к созданию стабильной популяции аллигаторов, что позволяет осуществлять ограниченную и регулируемую охоту.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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