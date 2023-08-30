Охотники из Миссисипи поймали аллигатора-монстра

Охотники занимались разрешённым выловом в рамках инициативы по снижению численности аллигаторов в Миссисипи. Людям разрешено охотиться на аллигаторов в определённое время, так что всё по закону, никакого браконьерства.

Добыча оказалась рекордно крупной. Общий вес и длину мы уже упоминали, а вот еще пара цифр: обхват живота — 1,7 метра, обхват хвоста в толстой части — 1,2 метра. Старожилы, как говорится, такого не припомнят!