Экстремальная медицина: как провести операцию в море с помощью кухонной утвари?

Аппендицит и в наши дни может доставить массу проблем. А что если приступ случается вдали от благ цивилизации, к примеру, в открытом море?
На современных подлодках есть медицинская служба в лице как минимум врача-хирурга, который быстро и грамотно осуществит все необходимые манипуляции. А в период Второй мировой больного предписывалось уложить на койку, обложить льдом и держать на строгой диете до прибытия на землю. Понятно, что живыми добирались не все.
Поэтому шансы у Дарела Ректора – моряка с американской субмарины «Сидрэгон», были так себе. Когда единственный как-то связанный с медициной санитар Уилер Лайпс доложил об обмороке командиру Биллу Ферроллу, тот тоже это понял.
И принялся горячо уговаривать Уилера провести операцию. Но, санитар? Он мог обработать ссадину, смазать синяк. Ну, может вправить вывих. Но полостная операция? Однако командир продолжал настаивать, и Лайпс решился.
Больного поместили в кают-компании. Торпедисты поделились спиртом. На камбузе взяли дуршлаг и обложили его ватой. В распоряжении «хирурга» имелся целый карманный хирургический набор. Салфетки и перчатки тоже имелись, а в импровизированные хирургические зеркала превратились согнутые серебряные ложки. Все инструменты, расходники и одежду тщательно обработали спиртом.
В качестве помощников санитар привлёк штурмана и старпома. Пациента усыпили оригинальным способом: водрузили на лицо дуршлаг и стали аккуратно капать эфир. Матрос уснул.
Санитар сделал разрез. И в ход пошли ложки: с их помощью развели и зафиксировали брюшные мышцы. Правда, с поиском аппендикса возникла проволочка: Уилер не сразу обнаружил его за слепой кишкой. Но когда виновник всех проблем нашёлся, санитар аккуратно его удалил. Оставшуюся часть завязал узлом и прижёг фенолом.
Брюшную полость обработали спиртом, рану простерилизовали противомикробными таблетками, растолчёнными в порошок, и зашили бычьими жилами.
Через пару недель матрос не только восстановился, но и частично приступил к выполнению своих обязанностей. Что примечательно, день операции – 11 сентября 1942 года был днём рождения парня. Ректору исполнилось 19 лет.
«Сидрэгон» вернулся на базу через месяц после операции. Медики осмотрели матроса и подтвердили его нормальное состояние. Но поступок санитара не получил отклика и поддержки от руководства.
Командир флотилии заявил, что инициативу могут поддержать и другие. Но никто не гарантирует благоприятный исход других вмешательств. А врачи ВМС США так и вовсе грозили «коллеге» трибуналом. Хотя удаление он провёл по приказу командира.
В итоге от Лайпса отстали. Он дослужил до конца войны. А заслуги смелого санитара отметили только через 63 года после проведения уникальной операции. И вручили Уилеру Благодарственную медаль за службу в ВМС.
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