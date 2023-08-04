Экстремальная медицина: как провести операцию в море с помощью кухонной утвари?

Поэтому шансы у Дарела Ректора – моряка с американской субмарины «Сидрэгон», были так себе. Когда единственный как-то связанный с медициной санитар Уилер Лайпс доложил об обмороке командиру Биллу Ферроллу, тот тоже это понял.

И принялся горячо уговаривать Уилера провести операцию. Но, санитар? Он мог обработать ссадину, смазать синяк. Ну, может вправить вывих. Но полостная операция? Однако командир продолжал настаивать, и Лайпс решился.

Больного поместили в кают-компании. Торпедисты поделились спиртом. На камбузе взяли дуршлаг и обложили его ватой. В распоряжении «хирурга» имелся целый карманный хирургический набор. Салфетки и перчатки тоже имелись, а в импровизированные хирургические зеркала превратились согнутые серебряные ложки. Все инструменты, расходники и одежду тщательно обработали спиртом.

В качестве помощников санитар привлёк штурмана и старпома. Пациента усыпили оригинальным способом: водрузили на лицо дуршлаг и стали аккуратно капать эфир. Матрос уснул.