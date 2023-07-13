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В Испании средь бела дня ограбили магазин элитного вина

В Испании средь бела дня ограбили магазин элитного вина

Автор:
13 июля 2023 15:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Очень дерзко   воры   грабители   и такое бывает   кража года   ничего себе   ограбление   шокирующее видео   
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Камеры видеонаблюдения во всех подробностях зафиксировали дерзкое ограбление винного магазина на испанском побережье Коста-Брава. Воры хорошо подготовились и практически без помех осуществили задуманное. Побег в конце ролика впечатляет особенно.

Кража произошла днем. В магазине было много покупателей и продавцы занимались ими, не замечая, что кое-кто очень заинтересовался отдельно стоящим хранилищем редких марочных вин.


На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что всего грабителей было трое. Двое из них подошли к своей цели — высокому стеклянному хранилищу — с разных сторон. Один вор вытащил из-за пояса второго небольшой ломик, а второй тем временем опять же из широких штанин достал вакуумную присоску высокого давления. Они вдвоем очень быстро открыли дверь хранилища и в этот момент как бы случайно к ним подошёл третий грабитель и начал складывать бутылки в рюкзак. Всё расписано как по нотам.



Один из воров, по-видимому, указывал двум другим, какие бутылки нужно брать, то есть знал, какие из них самые редкие и дорогие в коллекции. Упаковав в рюкзак девять бутылок общей стоимостью 120 000 евро, двое воров медленно направились к выходу, а третий слегка задержался, чтобы закрыть рюкзак.


В этот момент его обнаружил потрясенный продавец-консультант. Вся троица грабителей моментально сделала ноги, а за ними вскачь неслись девушки-продавцы и, видимо, какие-то охранники — но не тут-то было.


Погоня продолжилась на улице. За грабителями побежали несколько человек, но тем удалось пересечь оживленную дорогу и скрыться, поскольку рядом на парковке их ждала машина.


Шокированные произошедшим владельцы магазина Vins i Licors Can Grau в Палафружеле заявили, что улов грабителей составил 120 000 евро. Украденные ими бутылки вина стоят от 1000 евро до 30 000 евро.


Владельцы магазина также сообщили местным СМИ, что те же самые воры уже пытались совершить ограбление месяц назад, но были замечены, вынуждены бросить свою добычу и бежать.


Самой дорогой украденной бутылкой была Romanee Conti 2008 года, а второй по ценности — винтажная Romanee-Conti 2013 года. Также ворам достались две бутылки La Tache 2015 года и бутылка Richebourg 2015 года. Другие украденные вина — это Echezeaux 2018 года, Romanee-Saint-Vivant 2018 года, Petrus 2016 года и Chateau Margaux 2010 года выпуска.


По словам одного из владельцев, в магазине как раз собирались устанавливать акустическую сигнализацию. Похоже, воры об этом знали.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Очень дерзко   воры   грабители   и такое бывает   кража года   ничего себе   ограбление   шокирующее видео   
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4  комментария
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6k
yahaomsk Час назад
кто то знатный пикничок устроить решил,гулять так гулять
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29k
Serg2001 Полчаса назад
"...Он истомлен голодом и жаждой! Ему жарко. Ну, взял на пробу горемыка пару бутылок. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела" (с)
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18k
Топпер Харли Полчаса назад
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10k
BarOb 38 минут назад
Что эти белые себе позволяют!
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