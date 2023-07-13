В Испании средь бела дня ограбили магазин элитного вина

Кража произошла днем. В магазине было много покупателей и продавцы занимались ими, не замечая, что кое-кто очень заинтересовался отдельно стоящим хранилищем редких марочных вин.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что всего грабителей было трое. Двое из них подошли к своей цели — высокому стеклянному хранилищу — с разных сторон. Один вор вытащил из-за пояса второго небольшой ломик, а второй тем временем опять же из широких штанин достал вакуумную присоску высокого давления. Они вдвоем очень быстро открыли дверь хранилища и в этот момент как бы случайно к ним подошёл третий грабитель и начал складывать бутылки в рюкзак. Всё расписано как по нотам.