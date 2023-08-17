Весь Ливан остался без света из-за долгов

В Ливане из-за неуплаты долгов в иностранной валюте остановили работу двух тепловых электростанций, которые снабжали электроэнергией всю ближневосточную страну. Без света остались международный аэропорт Бейрута, госучреждения, станции перекачки воды и прочие важные объекты инфраструктуры.





Обе ТЭС (Дэйр Аммар и Захрани), совокупно вырабатывающие 550 МВт, принадлежат госкомпании Électricité du Liban (EDL), но управляются Primesouth Lebanon (дочка американской Primesouth), которая специализируется на управлении энергетической инфраструктурой. Оператор ТЭС грозился отключить электроэнергию ещё 11 августа, но после обещаний правительства страны отсрочил остановку станций. За эти неполные 6 дней госкомпания EDL смогла выплатить 2 млн долларов, долг при этом составляет 83 млн.