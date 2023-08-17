Весь Ливан остался без света из-за долгов

Теперь вы знаете, где живут самые суровые коммунальщики. И злостные неплательщики.
В Ливане из-за неуплаты долгов в иностранной валюте остановили работу двух тепловых электростанций, которые снабжали электроэнергией всю ближневосточную страну. Без света остались международный аэропорт Бейрута, госучреждения, станции перекачки воды и прочие важные объекты инфраструктуры.
Обе ТЭС (Дэйр Аммар и Захрани), совокупно вырабатывающие 550 МВт, принадлежат госкомпании Électricité du Liban (EDL), но управляются Primesouth Lebanon (дочка американской Primesouth), которая специализируется на управлении энергетической инфраструктурой. Оператор ТЭС грозился отключить электроэнергию ещё 11 августа, но после обещаний правительства страны отсрочил остановку станций. За эти неполные 6 дней госкомпания EDL смогла выплатить 2 млн долларов, долг при этом составляет 83 млн.
Компания EDL заявила, что не контролирует ситуацию. Её финансовое положение стало критическим после 2019 года, когда в Ливане разразился кризис, обесценивший национальную валюту (лиру) на 98%. Из-за этого доходы EDL от ежемесячных платежей за электроэнергию серьёзно просели и компания не в силах закупать топливо для электростанций. Последние два года компания выкручивалась посредством бартерного соглашения на поставки мазута и авансов от казначейства страны.
Подачу электроэнергии в Ливане остановили вчера в 5 часов вечера. Насколько известно, к какому-то соглашению стороны ещё не пришли. Люди сидят без света. Международный аэропорт Бейрута пока питается генераторами.
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