Как выглядели 16 подвенечных платьев знаменитых женщин

Предлагаю вспомнить в каких именно свадебных платьях появлялись перед публикой знаменитые женщины. Приятного просмотра!
Свадебное платье — один из главных атрибутов любой свадьбы. Большинство девушек уделяет подбору наряда уйму времени, ведь он должен быть особенным и отражать торжественность всей церемонии. Что уж говорить о знаменитых невестах. Для них выбор свадебного платья — настоящее испытание на крепость нервов и духа. Ведь оно должно быть красивым, запоминающимся и отлично смотреться в кадре назойливых папарацци, которые будут пристально рассматривать каждую деталь. И если им что-то не понравится, то появление жёлтых заголовков не заставит себя долго ждать.
Поэтому звёздные невесты делают шаг конём и, как правило, доверяют подбор своих нарядов именитым дизайнерам, которые наверняка знают, какое платье сделает девушку настоящей звездой мероприятия.
Одри Хепбёрн, 1954
Кейт Миддлтон, 2011
В честь королевской свадьбы по всей Великобритании прошло более 5000 различных праздничных мероприятий. Также тысячи человек выстроились вдоль дороги между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом, чтобы поприветствовать молодожёнов и поздравить их со столь значимым событием.
Брижит Бардо, 1959
Королева Елизавета II, 1947
Брачный союз королевы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена стал самым долгим королевским браком в мировой истории. Они прожили вместе более 70 лет.
Жаклин Кеннеди, 1953
Йоко Оно, 1969
Певица Селин Дион, 1994
Дита фон Тиз — американская фотомодель и исполнительница шоу в стиле бурлеска, 2005
Хейли Бибер, 2019
Виктория Бэкхэм, 1994
Принцесса Диана, 1981
Мэрилин Монро, 1942
Известная актриса Мэрилин Монро выходила замуж три раза. В первый раз за морского пехотинца Джеймса Догерти, во второй раз за баскетболиста Джо Ди Маджио, а в третий за драматурга Артура Миллера.
Актриса Энн Хэтэуэй, 2012
Меган Маркл, 2018
Актриса Элизабет Тейлор, 1950
К сожалению, брак продлился недолго и актриса развелась спустя 6 месяцев. После этого она выходила замуж ещё семь раз.
Джессика Бил, 2012
Вместо традиционного белого платья актриса решила облачиться в наряд цвета сахарной ваты. Получилось очень нежно и воздушно.
Источник:
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