Как выглядели 16 подвенечных платьев знаменитых женщин

Свадебное платье — один из главных атрибутов любой свадьбы. Большинство девушек уделяет подбору наряда уйму времени, ведь он должен быть особенным и отражать торжественность всей церемонии. Что уж говорить о знаменитых невестах. Для них выбор свадебного платья — настоящее испытание на крепость нервов и духа. Ведь оно должно быть красивым, запоминающимся и отлично смотреться в кадре назойливых папарацци, которые будут пристально рассматривать каждую деталь. И если им что-то не понравится, то появление жёлтых заголовков не заставит себя долго ждать.

Поэтому звёздные невесты делают шаг конём и, как правило, доверяют подбор своих нарядов именитым дизайнерам, которые наверняка знают, какое платье сделает девушку настоящей звездой мероприятия.

Одри Хепбёрн, 1954