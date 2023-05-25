FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7586 постов • 871 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как выглядели 16 подвенечных платьев знаменитых женщин

Как выглядели 16 подвенечных платьев знаменитых женщин

Автор:
25 мая 2023 08:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   красота   невеста   платье   свадьба   фата   фото   
1417
17

Предлагаю вспомнить в каких именно свадебных платьях появлялись перед публикой знаменитые женщины. Приятного просмотра!

Свадебное платье — один из главных атрибутов любой свадьбы. Большинство девушек уделяет подбору наряда уйму времени, ведь он должен быть особенным и отражать торжественность всей церемонии. Что уж говорить о знаменитых невестах. Для них выбор свадебного платья — настоящее испытание на крепость нервов и духа. Ведь оно должно быть красивым, запоминающимся и отлично смотреться в кадре назойливых папарацци, которые будут пристально рассматривать каждую деталь. И если им что-то не понравится, то появление жёлтых заголовков не заставит себя долго ждать.

Поэтому звёздные невесты делают шаг конём и, как правило, доверяют подбор своих нарядов именитым дизайнерам, которые наверняка знают, какое платье сделает девушку настоящей звездой мероприятия.


Одри Хепбёрн, 1954

×
×

Кейт Миддлтон, 2011

В честь королевской свадьбы по всей Великобритании прошло более 5000 различных праздничных мероприятий. Также тысячи человек выстроились вдоль дороги между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом, чтобы поприветствовать молодожёнов и поздравить их со столь значимым событием.


Брижит Бардо, 1959


Королева Елизавета II, 1947

Брачный союз королевы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена стал самым долгим королевским браком в мировой истории. Они прожили вместе более 70 лет.


Жаклин Кеннеди, 1953


Йоко Оно, 1969


Певица Селин Дион, 1994


Дита фон Тиз — американская фотомодель и исполнительница шоу в стиле бурлеска, 2005


Хейли Бибер, 2019


Виктория Бэкхэм, 1994


Принцесса Диана, 1981


Мэрилин Монро, 1942

Известная актриса Мэрилин Монро выходила замуж три раза. В первый раз за морского пехотинца Джеймса Догерти, во второй раз за баскетболиста Джо Ди Маджио, а в третий за драматурга Артура Миллера.


Актриса Энн Хэтэуэй, 2012

Меган Маркл, 2018

Актриса Элизабет Тейлор, 1950

К сожалению, брак продлился недолго и актриса развелась спустя 6 месяцев. После этого она выходила замуж ещё семь раз.


Джессика Бил, 2012

Вместо традиционного белого платья актриса решила облачиться в наряд цвета сахарной ваты. Получилось очень нежно и воздушно.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: знаменитости   красота   невеста   платье   свадьба   фата   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11
Андрей 23 минуты назад
Ничего не думаю, мне по.й на них примерно также как им всем по.й на меня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

460763



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Так ли плох Байден, как кажется
Так ли плох Байден, как кажется
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#люди#автомир#удивительно#авария#аварии#авто аварии#новости
#интересно#Прикол#животные#подборка#ДТП#кино#забавно#факты#Жизнь#Приколы
#в мире#интересное#автомобили#машина#СССР#позитив#красота#шоу бизнес#картинки#Прошлое
Так ли плох Байден, как кажется Так ли плох Байден, как кажется Неравный бой кота с крышкой Неравный бой кота с крышкой Позитивный батя пародирует свою дочку Позитивный батя пародирует свою дочку Мальчик зажёг на школьной линейке Мальчик зажёг на школьной линейке Сёрфер вместе с сыном ловит волну Сёрфер вместе с сыном ловит волну Собаке не понравилось, что её дразнят Собаке не понравилось, что её дразнят

На что жалуетесь?

Вернуться