Африканский целитель женился в один день на 7 женщинах

А цель у энтузиаста была одна - сделать их всех счастливыми.
В Уганде многоженство не запрещено законом, вот местный народный целитель, экстрасенс-хиропрактик и решил воплотить в жизнь свою самую заветную мечту - получить большую семью, в которой будет 100 детей.
43-летний Хабиб Нсиконнене отпраздновал грандиозную свадьбу с масштабной вечеринкой. Каждой из невест он подарил по автомобилю, а в свадебном кортеже было 40 мотоциклов и 35 машин.
При этом это не первая его свадьба, он уже семь лет как женат.
По словам отца Хабиба, полигамия вполне нормальна в его семье: «У моего дедушки было шесть жен, которые жили в одном доме, разделенные занавесками. У моего покойного отца было пять жен, и у меня самого четыре жены, живут в одном доме».
Хабиб на достигнутом останавливаться не собирается и планирует в будущем взять еще несколько жен. Ну а пока он побил рекорд в Уганде по количеству жен, вышедших замуж в один день.
Источник:
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В лучшем случае...
Накалдовал.