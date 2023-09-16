Африканский целитель женился в один день на 7 женщинах

43-летний Хабиб Нсиконнене отпраздновал грандиозную свадьбу с масштабной вечеринкой. Каждой из невест он подарил по автомобилю, а в свадебном кортеже было 40 мотоциклов и 35 машин.

При этом это не первая его свадьба, он уже семь лет как женат.