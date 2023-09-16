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Африканский целитель женился в один день на 7 женщинах

Африканский целитель женился в один день на 7 женщинах

Автор:
16 сентября 2023 11:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: большая семья   невесты   рекорд   свадьба   уганда   фото   целитель   
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А цель у энтузиаста была одна - сделать их всех счастливыми.

В Уганде многоженство не запрещено законом, вот местный народный целитель, экстрасенс-хиропрактик и решил воплотить в жизнь свою самую заветную мечту - получить большую семью, в которой будет 100 детей.


43-летний Хабиб Нсиконнене отпраздновал грандиозную свадьбу с масштабной вечеринкой. Каждой из невест он подарил по автомобилю, а в свадебном кортеже было 40 мотоциклов и 35 машин.

При этом это не первая его свадьба, он уже семь лет как женат.


По словам отца Хабиба, полигамия вполне нормальна в его семье: «У моего дедушки было шесть жен, которые жили в одном доме, разделенные занавесками. У моего покойного отца было пять жен, и у меня самого четыре жены, живут в одном доме».


Хабиб на достигнутом останавливаться не собирается и планирует в будущем взять еще несколько жен. Ну а пока он побил рекорд в Уганде по количеству жен, вышедших замуж в один день.

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Метки: большая семья   невесты   рекорд   свадьба   уганда   фото   целитель   
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5  комментариев
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117k
parallax 57 минут назад
Первая брачная ночь растянется на неделю.
В лучшем случае...
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29k
Alex 16 минут назад
Мазохист.... 7 тёщь в нагрузку
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32k
MatveiVainrub 38 минут назад
Культивация культов.
Накалдовал.
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11k
Григорий Бабкин 55 минут назад
"Лишь бы человек хороший был!".
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