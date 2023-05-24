Почему красавица Маруся-Огонёк исчезла на пике славы и стала затворницей?

Когда по телевизору показывали фильм «Четыре танкиста и собака», улицы становились безлюдными. И неудивительно, ведь люди по возможности старались бросить все дела, чтобы полюбоваться красавицей Марусей, которую сыграла Пола Ракса.
Огонёк – так в фильме герои называли девушку из-за яркого цвета волос. Хотя типаж актрисы – классическая Снежная Королева – отстранённая, загадочная и холодная.
Пола появилась на свет 14 апреля 1941 года в Лиде (ныне Белоруссия), а юность вместе с семьёй провела в окрестностях Вроцлава. Девушка даже не помышляла об актёрской карьере. Даже кино не любила. Но всё, как часто бывает, изменил случай.
После занятий в университете, где Пола училась на филологическом факультете, она зашла в кафе, где попала в объектив фотокорреспондента, делавшего фотографии для конкурса «Звезда недели». Этот случайный снимок изменил её жизнь. Журнал попался на глаза режиссёру Марии Каневской, которая пригласила студентку на роль в картине «Сатана из седьмого класса».
Девушка забрала документы из Вроцлавского университета и поступила в киношколу в Лодзи. К моменту выпуска в 1964 году на счету молодой актрисы было уже несколько ролей, в частности, в картинах «Их будний день» и «Пепел».
Роль санитарки Маруси, к которой она изначально относилась с прохладцей, стала звёздной. Полу узнавали на улицах, подходили, заговаривали, делали комплименты как Марусе, а не как сыгравшей её актрисе.
В этот период она уже состояла в браке. Мужем Полы стал режиссёр Анджей Костенко. Но брак, несмотря на рождение сына, продержался всего несколько лет.
Актриса пыталась продолжить карьеру. И она сложилась вполне успешно: на счету порядка сотни ролей. Но иногда она ощущала себя словно скованной невидимыми тисками. Ведь большая часть героинь были однотипными – красивые, но внутренне пустые девушки.
Попытки устроить личную жизнь не увенчались успехом. Роман в 80-х с начинающим актёром Богуславом Линдой закончился из-за его измен и плохих отношений с сыном актрисы. Быстро завершился и роман с режиссёром Мареком Пивовским, в картине которого она сыграла свою последнюю роль.
А потом Ракса оставила театр, кино и просто исчезла. Женщина перебралась из Варшавы в крошечный городок Калушин, где некоторое время занималась созданием театральных костюмов и вела колонку о моде в местном журнале. Потом Пола оставила и эти занятия. Сейчас актрисе уже 82 года, она живёт уединённо, ни с кем не контактирует и не даёт интервью. И хотя с момента выхода прославившего её фильма прошло уже 57 лет, зрители помнят Марусю и восхищаются актрисой, воплотившей на экране её образ.
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Как-то неполиткорректно для новых властей Польши продолжать снимать пусть и в других фильмах, но ту же санитарку Марусю из Красной Армии.
Та же участь постигла и других актеров этого замечательного сериала, как и Станислава Микульского из "Ставка больше, чем жизнь". В нынешней Польше не нужен образ поляка-советского разведчика..:-))