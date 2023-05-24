Почему красавица Маруся-Огонёк исчезла на пике славы и стала затворницей?

В этот период она уже состояла в браке. Мужем Полы стал режиссёр Анджей Костенко. Но брак, несмотря на рождение сына, продержался всего несколько лет.

Актриса пыталась продолжить карьеру. И она сложилась вполне успешно: на счету порядка сотни ролей. Но иногда она ощущала себя словно скованной невидимыми тисками. Ведь большая часть героинь были однотипными – красивые, но внутренне пустые девушки.