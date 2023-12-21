25 самых сильных женских персонажей в голливудском кино

Автор:
21 декабря 2023 09:56
Вопреки избитым сюжетам, сильные героини не должны быть самыми сексуальными на Земле и уж точно не обязаны влюбиться в главного персонажа. У них могут быть свои убеждения, планы, и они способны самостоятельно решать проблемы, как и женщины в реальной жизни! От Клариссы Старлинг до Эль Вудс, пользователи Reddit выбрали самых сильных и независимых героинь.
1. Эллен Рипли (Сигурни Уивер), "Чужой"
2. Сара Коннор (Линда Хэмилтон), "Терминатор 2: Судный день"
3. Мортиша Аддамс (Анжелика Хьюстон), "Семейка Аддамс"
4. Элли Сэттлер (Лора Дерн), "Парк Юрского периода"
5. Кларисса Старлинг (Джоди Фостер), "Молчание ягнят"
6. Дана Скалли (Джиллиан Андерсон), "Секретные материалы"
7. Фуриоса (Шарлиз Терон), "Безумный Макс: Дорога ярости"
8. Мардж Гандерсон (Фрэнсис Макдорманд), "Фарго"
9. Рита Роуз Вратаски (Эмили Блант), "Грань будущего"
10. Эвелин О'Коннелл (Рэйчел Вайс), "Мумия"
11. Даниэль де Барбарак (Дрю Бэрримор), "История вечной любви"
12. Эль Вудс (Риз Уизерспун), "Блондинка в законе"
13. Целая плеяда сильных женских ролей в фильме "Жареные зелёные помидоры"
14. Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон), "Гарри Поттер"
15. Милдред Хейз (Фрэнсис Макдорманд), "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
16. Беатрикс Киддо (Ума Турман), "Убить Билла"
17. Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс), "Голодные игры"
18. Луиза Бэнкс (Эми Адамс), "Прибытие"
19. Шелби (Джулия Робертс), "Стальные магнолии"
20. Мона Лиза Вито (Мариса Томей), "Мой кузен Винни"
21. Джин Эрсо (Фелисити Джонс), "Изгой-один: Звёздные войны. Истории"
22. Ри Долли (Дженнифер Лоуренс), "Зимняя кость"
23. Шошанна Дрейфюс (Мелани Лоран), "Бесславные ублюдки"
24. Саманта Кейн (Джина Дэвис), "Долгий поцелуй на ночь"
25. Луиза Сойер (Сьюзан Сарандон) и Тельма Дикинсон (Джина Дэвис), "Тельма и Луиза"
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— переведено специально для fishki.net
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мы хотим Гермиону !!!
А вообще понятие сексуальности у всех разное... и это не обязательно стринги и буфера...