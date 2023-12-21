25 самых сильных женских персонажей в голливудском кино

Вопреки избитым сюжетам, сильные героини не должны быть самыми сексуальными на Земле и уж точно не обязаны влюбиться в главного персонажа. У них могут быть свои убеждения, планы, и они способны самостоятельно решать проблемы, как и женщины в реальной жизни! От Клариссы Старлинг до Эль Вудс, пользователи Reddit выбрали самых сильных и независимых героинь.