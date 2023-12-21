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25 самых сильных женских персонажей в голливудском кино

25 самых сильных женских персонажей в голливудском кино

Автор:
21 декабря 2023 09:56
Сообщество : Кино
Метки: героиня   женщина   кино   персонаж   роль   характер   
1228
26

Вопреки избитым сюжетам, сильные героини не должны быть самыми сексуальными на Земле и уж точно не обязаны влюбиться в главного персонажа. У них могут быть свои убеждения, планы, и они способны самостоятельно решать проблемы, как и женщины в реальной жизни! От Клариссы Старлинг до Эль Вудс, пользователи Reddit выбрали самых сильных и независимых героинь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: героиня   женщина   кино   персонаж   роль   характер   
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11  комментариев
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920
mr. Big Uh 52 минуты назад
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2k
max 50 секунд назад
дженифер лоуренс крыса и русофобка
мы хотим Гермиону !!!
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877
Михаил 3 минуты назад
Какая то каша тут...
А вообще понятие сексуальности у всех разное... и это не обязательно стринги и буфера...
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1k
thrashbox Полчаса назад
Повесточка с феминизмом, тудыть их обоих.
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35k
Fat Lynx 44 минуты назад
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2k
Илья 50 минут назад
Из списка только Рипли и Коннор.
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3k
Оксид Бетона 51 минуту назад
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11k
Том Сойер 54 минуты назад
Очередной говнопост содранный с какого-то амеровского говносайта.....
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