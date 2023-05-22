В Томске накрыли колл-центр, где орудовали телефонные мошенники из Украины, сообщили в МВД.

По версии следствия, аферисты обзванивали россиян, которым сообщали о попавших в ДТП родственниках, либо о блокировке банковских счетов, а затем похищали их сбережения. Предварительно, двое жителей Томска арендовали несколько помещений и разместили там спецоборудование, с помощью которого мошенники из Украины обманывали российских граждан. Примечательно, что на экране телефона абонента высвечивался российский номер.

Так пенсионер из Волгограда перевел на "безопасный" счет злоумышленников свыше двух миллионов рублей. Он понял, что это обман, и обратился в полицию. Правоохранители установили местоположение аферистов и задержали их в Томске. Возбуждено уголовное дело.

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