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В Томске накрыли колл-центр, где орудовали телефонные мошенники из Украины

В Томске накрыли колл-центр, где орудовали телефонные мошенники из Украины

Автор:
22 мая 2023 11:08
Метки: Томск   телефонные мошенники   
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В Томске накрыли колл-центр, где орудовали телефонные мошенники из Украины, сообщили в МВД.
По версии следствия, аферисты обзванивали россиян, которым сообщали о попавших в ДТП родственниках, либо о блокировке банковских счетов, а затем похищали их сбережения. Предварительно, двое жителей Томска арендовали несколько помещений и разместили там спецоборудование, с помощью которого мошенники из Украины обманывали российских граждан. Примечательно, что на экране телефона абонента высвечивался российский номер.
Так пенсионер из Волгограда перевел на "безопасный" счет злоумышленников свыше двух миллионов рублей. Он понял, что это обман, и обратился в полицию. Правоохранители установили местоположение аферистов и задержали их в Томске. Возбуждено уголовное дело.

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Метки: Томск   телефонные мошенники   
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6  комментариев
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5k
V2.Smirnov Час назад
Сажать не за мошенничество, а за финансирование врага.
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10k
Игорь 22 минуты назад
Волк новый тюнинг сделала?
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20
Человек Разумный 52 минуты назад
Чем больше таких "бизнесменов" будут показательно сажать на большие сроки, с освещением по всем каналам, тем меньше будет таких "бизнесменов".
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1k
Максим Макашев Час назад
и выдадут мальчикам клифт полосатый с "бубновым тузом" на спине
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25k
Volga_34 Час назад
Угу.. А ещё пару недель по всем тв-каналам бегущей строкой прошла инфа о задержании в Сибири 40 (!!!) поджигателей леса и ... далее - молчок.
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5k
onebibis Час назад
Такие закупки даже сим-карт невозможно сделать скрытно. Да и вряд-ли такие сделки были законными. Так что надеюсь, к этому делу добавится некоторое количество обвиняемых.
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