FISHKINET
Сообщество RealFishki 1541 пост • 144 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 мая

Автор:
20 мая 2023 22:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3003
20
Сегодня отмечается всемирный день пчёл, мопсов и... травматологов. Удивительный день, особенно если отмечать все три праздника одновременно.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
speaktr-st 57 минут назад
Комментарий к фото
Изо дня в день школоло ноет за болезни в 30. Да где ж бы вы так ушатались то к тридцатке? На урановых рудниках, не иначе. Жду @doker, который разъяснит, что это от тяжелой жизни молодёжи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Выхухоль (Нагайна) 6 минут назад
Комментарий к фото
И пока набираешь, Т9 подсовывает какую-нибудь шнягу, и начинаешь тупо ржать. Ну, типа, вместо купи - кури, спать - срать, свиных - вообще тайных, отбитых ребер - отбитых север, сварю - тварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
GROMOZEKA 36 минут назад
На вид пацану лет 5 а девочке года 3.
Хочется задать мамаше вопрос - ТЫ ТАМ СОВСЕМ ЕБ@НУТАЯ НА ГОЛОВУ, ДЕТЕЙ В ТАКОМ ВОЗРАСТЕ ОДНИХ ОСТАВЛЯТЬ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
664
cvintus_1 43 минуты назад
Про то что было такое детство у нас, это да, было разное и район на район, и класс на класс, но ведь классно было)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Korolev 59 минут назад
Комментарий к фото
Картинка со звуком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Korolev Час назад
Комментарий к фото
Интересно, а на 1 кг сколько процентов волка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Андрей Иванов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
satra Час назад
Первый слайд ой как не для всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
672
Victor 2 часа назад
ну куда нам до кота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Желание враг мудрости Victor Час назад
Кот - мышу принесет.
Кот - всю мебель обдерет.
Когда погладишь кота -
Жизнь станет легка и светла.

Кот - сопли не жует.
Если что - в тапки на...
Но мы в целом не против кота.
Ведь без кота и жизнь не та.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1068910



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#люди#ДТП#США#авто аварии#Россия#СССР#криминал
#интересно#машина#Прикол#история#забавно#факты#Автовсячина#интересное#Еда#Приколы
#Юмор#автомобили#животные#подборка#позитив#аварии#мир#кино#картинки#путешествия
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Необычное предложение руки и сердца Необычное предложение руки и сердца Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы" Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы" Бюджетный саундтрек к фильму ужасов Бюджетный саундтрек к фильму ужасов Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль

На что жалуетесь?

Вернуться