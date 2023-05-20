Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 мая

3003
20
Сегодня отмечается всемирный день пчёл, мопсов и... травматологов. Удивительный день, особенно если отмечать все три праздника одновременно.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Бюджетный саундтрек к фильму ужасов
- Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль
- Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату
- Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы"
- Необычное предложение руки и сердца
Новости партнёров
Хочется задать мамаше вопрос - ТЫ ТАМ СОВСЕМ ЕБ@НУТАЯ НА ГОЛОВУ, ДЕТЕЙ В ТАКОМ ВОЗРАСТЕ ОДНИХ ОСТАВЛЯТЬ?
Кстати - у Жукова с Гоблином есть цикл роликов про столетнюю войну, они туда очень толково прилепили средневековые картины про ней и музыку из Санта-Барары.
Кот - всю мебель обдерет.
Когда погладишь кота -
Жизнь станет легка и светла.
Кот - сопли не жует.
Если что - в тапки на...
Но мы в целом не против кота.
Ведь без кота и жизнь не та.