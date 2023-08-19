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В Бурятии железнодорожные пути повисли над водой из-за частичного разрушения дамбы

В Бурятии железнодорожные пути повисли над водой из-за частичного разрушения дамбы

Автор:
19 августа 2023 20:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бурятия   Видео   дамба   дожди   железнодорожное полотно   поток   разрушение   
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Ж/д пути превратились в подвесные.

В Северо-Байкальском районе Бурятии из-за обильных осадков разрушилась дамба, а вместе с ней на 1102-м километре перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской размыло и железнодорожное полотно. Оно буквально повисло над бурными потоками воды. Железнодорожное сообщение в районе ЧП, естественно, приостановлено.



"В настоящее время движение по указанному участку железнодорожного пути временно закрыто, задерживается движение поездов, в том числе 1 пассажирского. Прокуратурой организован мониторинг соблюдения прав пассажиров", — сообщили в в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги также сообщили, что на месте ЧП работают два противоразмывных поезда и дополнительная спецтехника. Помимо размытия путей, произошел также наклон опоры контактной сети, добавили в ведомстве.



На место направлены 2 противоразмывных поезда, 2 восстановительных поезда и дополнительная спецтехника, а также 21 вагон с щебнем, платформы со шпалами. На ВСЖД введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, работает оперативный штаб

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Метки: Бурятия   Видео   дамба   дожди   железнодорожное полотно   поток   разрушение   
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7  комментариев
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Андерсен 57 минут назад
Ну хз. Я бы не пошел, очканул, честно скажу ))
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Сергей 2 часа назад
Крепкие рельсы. Шпалы тяжеленные-бетонные, а они даже не загнулись.
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iskra Сергей 53 минуты назад
Рельсы вообще укладывают плетями,с прикрученными шпалами,и рельсы не гнутся..
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iskra Анатолий Соколов 50 минут назад
Вранье. Бетонная шпала весит 270 кг. ,деревянная - 80.
PS Какая наивная попытка надурить народ в эпоху гугла..
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