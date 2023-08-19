В Бурятии железнодорожные пути повисли над водой из-за частичного разрушения дамбы

Ж/д пути превратились в подвесные.
В Северо-Байкальском районе Бурятии из-за обильных осадков разрушилась дамба, а вместе с ней на 1102-м километре перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской размыло и железнодорожное полотно. Оно буквально повисло над бурными потоками воды. Железнодорожное сообщение в районе ЧП, естественно, приостановлено.
"В настоящее время движение по указанному участку железнодорожного пути временно закрыто, задерживается движение поездов, в том числе 1 пассажирского. Прокуратурой организован мониторинг соблюдения прав пассажиров", — сообщили в в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги также сообщили, что на месте ЧП работают два противоразмывных поезда и дополнительная спецтехника. Помимо размытия путей, произошел также наклон опоры контактной сети, добавили в ведомстве.
На место направлены 2 противоразмывных поезда, 2 восстановительных поезда и дополнительная спецтехника, а также 21 вагон с щебнем, платформы со шпалами. На ВСЖД введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, работает оперативный штаб
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и если сравнить массу шпал, висящих на рельсах - и массу груженного вагона - то масса шпал получается вообще "ниочём".
PS Какая наивная попытка надурить народ в эпоху гугла..
Очень сомневаюсь, что деревяха тяжелее железобетона.
Что до провисания, то злесь как раз играет роль профиль рельсов. А также их натяжение.