Зачем киргизы (и не только) едят мел и глину?

Людей со странными пищевыми привычками много. Кто-то любит есть борщ, закусывая его эклером, кто-то умудряется уминать лимоны, будто яблоки, ну а кто-то употребляет в пищу уж совсем странные продукты, если их так вообще можно назвать: например, камни, мел и глину.
И одно дело, когда подобные "продукты" идут в пищу из-за острой необходимости (скажем, голод) или из-за изменений в организме (беременные часто едят мел и известняк). Но когда поедание камней или глины является национальной чертой и делается с удовольствием, вот это уже странно... Об этой странности и поговорим.
В былые времена употребление в пищу глины или мела было в порядке вещей у многих народов. У чукчей глина называлась «земляным жиром», жители Приморского края именовали её «земляной сметаной», а для казахов и киргизов она считалась настоящим «даром земли». Ее добавляли в бульоны, готовили из нее конфеты и ели просто так, вприкуску. Со временем глина все-таки покинула рацион большинства народов, а вот в Киргизии ее едят по сей день и считают чудодейственной.
Сегодня купить съедобные мел и глину можно на любом рынке Киргизии. В том же Бишкеке встречаются целые прилавки, заваленные разнообразным камнем... в буквальном смысле этого слова. Здесь найдётся мел и глина разной плотности и с разными вкусами: соленые, "сливочные", маслянистые, пыльные, мягкие, твердые, "тающие во рту" и даже с ароматом фисташки. А чего только стоят названия: "Зеленая узбечка", "Астана желтая", "Новый оскол", "Льдинка", "Снежок", "Белая гора", "Ватутин" и многие -многие другие.
«Считается одной из самых вкусных», «шёлковая и нежная», «с восковым послевкусием», «для кожи хорошо, от морщин», "полезно для будущих мам» - чего только не говорят торговцы съедобного мела и глины, завлекая покупателей. Это и неудивительно: едва ли кто-то в трезвом уме добровольно согласиться есть глину?! Или мел. Понятное дело, что он отличается от того, что используется в школах и продаётся в магазинах канцтоваров. В природном меле нет химических примесей, таких как гипс и красители, используемых производителями.
Всё экологически чисто и безвредно, и именно такой мел употребляют в пищу, а заодно и продают киргизы. Съедобные мел и глину можно приобрести как в раздробленном виде, так и большими брусками. Кстати, в Интернете такой "продукт" тоже можно достать. Килограмм мела обойдётся примерно 280 сом - это около 340 рублей.
Но зачем же вообще есть глину и мел? Киргизы считают, и в этом безусловно есть зерно истины, что эти породы способны укрепить кости. В меле много кальция, а глина обладает большим спектром лечебных свойств. Так, к примеру, фиолетовая киргизская глина помогает избавиться от головной боли. Звучит и, правда, неплохо, но тут важно помнить, что дары природы, если слегка переборщить с их употреблением, могут быть не только полезными, но и вредными.
Слишком частое или непомерное употребление глины и мела может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Мел, например, оседает во внутренних органах и на стенках сосудов, а переизбыток карбоната кальция может спровоцировать появление камней в почках, сахарного диабета, панкреатита и гастрита.
К слову, поедание мела, глины и иных пород - довольно распространенная практика и у других народов, помимо киргизов. Причем этот процесс доставляет им удовольствие, а некоторые породы и вовсе являются своеобразным лакомством. Так, например, в экваториальной Америке, в Колумбии, Гвиане и Венесуэле имеются целые племена, которые на полном серьёзе едят землю, хотя от голода и недостатка питательных веществ не страдают.
Негры из Сенегала у себя на родине едят зеленоватую глину из-за ее приятного вкуса, а папуасы из района Гумбольдтова залива также употребляют в пищу некоторые горные породы.
Вы, возможно, удивитесь, но поедание глины оказалось вполне обычным явлением в Иране, где на местных базарах, наряду со свежими фруктами и овощами, продаются съедобные горные породы: глина из Магаллата и глина из Гивеха. Глина из Магаллата представляет собой белую, жирную на ощупь, прилипающую к языку массу, к которой местные жители питают особую любовь.
В Сибири, в районе Охотска, у живших здесь народов одно время было популярно особое блюдо, главным ингредиентом которого являлась глина. По описанию известного путешественника конца 18 века Эрика Лаксмана, это блюдо готовилось из смеси каолина и оленьего молока и считалось особым лакомством, которое преподносили знатным путешественникам.
У итальянцев, в прошлом, также существовало блюдо под названием «алика», которое состояло из смеси пшеницы и нежного мергеля. Последний, кстати, добывался в районе Неаполя и придавал блюду белый цвет и мягкость.
Что ж, получается, и глина, и мел, и другие горные породы очень даже съедобны, а некоторые к тому же ещё и полезны. Ну а пробовать их или нет — это уже личное дело каждого.
Источник:
- Что киргизы думают о русских: 4 неожиданных мнения
- Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда
- 12 людей из разных стран показали, сколько стоят и как выглядят их продуктовые корзины
- Заброшенный поселок маячников и маяк мыса Выевнаволок
- Главное чукотское блюдо, которое вы вряд ли сможете попробовать
Пробовал как-то в юности, хрень полная!
А когда рассказали о его составе, еле сдержал рвотные позывы
Для многих сыр, молоко, йогурт являются основными пищевыми источниками кальция. Также к продуктам с его высоким содержанием относятся консервированные сардины и лосось с мягкими костями, шпроты, соя, фасоль, некоторые зеленые овощи, такие как петрушка и укроп. Понятно, что с такими продуктами исторически там было напряг, не отсутствовали, но не изобилие. Отсюда - были найдены другие источники