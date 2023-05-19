Зачем киргизы (и не только) едят мел и глину?

Но зачем же вообще есть глину и мел? Киргизы считают, и в этом безусловно есть зерно истины, что эти породы способны укрепить кости. В меле много кальция, а глина обладает большим спектром лечебных свойств. Так, к примеру, фиолетовая киргизская глина помогает избавиться от головной боли. Звучит и, правда, неплохо, но тут важно помнить, что дары природы, если слегка переборщить с их употреблением, могут быть не только полезными, но и вредными.