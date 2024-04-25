Гачимучи суши - в Японии суши разносят качки

При этом со всей дерзостью японских телешоу такие курьеры не просто приносят суши, они еще намеренно оголяют торс и красуются бицепсами.

Где набрать бодибилдеров в доставку

Дело в том, что хозяин Масанори Сугиура сам бодибилдер и постоянно ходит в спортзал. И в чем главная беда качков? В том, что на них никто не смотрит! Им негде красоваться каждый день заработанным прессом и «банками».

И когда во время ковида стали сокращать рабочие места, а в рестораны ходить стали реже, Масанори пришло на ум гениальное решение проблемы, которое работает до сих пор.