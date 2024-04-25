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Гачимучи суши - в Японии суши разносят качки

Гачимучи суши - в Японии суши разносят качки

Автор:
25 апреля 2024 12:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гачимучи суши   Еда   в мире   качки   люди   работа   факты   фото   
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У нас суши – это экзотическое блюдо, а в Японии это банальность. Очень сложно выделиться на фоне тысяч других ресторанов. Еще бы, как на родине суши выделиться этими самыми «сушами»?

Ресторан Imazushi нашел самую выигрышную стратегию. При небольших объемах работы он зарабатывает в десяток раз больше конкурентов.

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Все потому что доставщиками здесь работают настоящие мачо-бодибилдеры, а накачанный красиво японец – это большая редкость в Японии.

При этом со всей дерзостью японских телешоу такие курьеры не просто приносят суши, они еще намеренно оголяют торс и красуются бицепсами.

Где набрать бодибилдеров в доставку

Дело в том, что хозяин Масанори Сугиура сам бодибилдер и постоянно ходит в спортзал. И в чем главная беда качков? В том, что на них никто не смотрит! Им негде красоваться каждый день заработанным прессом и «банками».

И когда во время ковида стали сокращать рабочие места, а в рестораны ходить стали реже, Масанори пришло на ум гениальное решение проблемы, которое работает до сих пор.

Качки могут красоваться каждый день перед 8-10 разными людьми, принося им суши! Бизнес стратегия была такая – мачо-красавичик принесет вам суши, если вы сделаете заказ на сумму от 66 долларов. Средний чек в заведении подскочил моментально! Мелких заказов ресторан просто уже не мог успевать делать.

Как мачо спасли семейный ресторан

Это добрая история, в которой есть типичная азиатская драма. Семья Масанори Сугиура держит семейный ресторан суши вот уже 60 лет. Масанори увлекался спортом и хотел быть профи бодибилдером, но на его плечах висела обязанность сына унаследовать семейный ресторан.

А когда начался Ковид, семейное дело чуть не погибло из-за локдауна. Ресторан сократил штат от 50 человек до 4, вопрос стоял о закрытии на следующий месяц...

И тогда «бесполезное» увлечение сына спасло весь бизнес. Еще и верные друзья из качалки нашли себе подработку и дело, которое действительно приносит им радость.

На первые доставки Масанори выезжал сам и получал только восторг от клиентов, скоро в ресторан стали звонить, пришлось приглашать больше и больше друзей.

Сейчас Ковид уже позади, и ресторан не просто оправился. Его доходы выросли по сравнению с докризисными временами на 40%.

Теперь качок-сушист даже подыскивает, кого нанять по франшизе в других городах. Ведь в Японии беда не открыть ресторан суши, а собрать кучу качков в одном месте.

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Метки: Гачимучи суши   Еда   в мире   качки   люди   работа   факты   фото   
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сеньор Леонсио 13 минут назад
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Николай Минуту назад
К чему вот это Гачимучи, пропаганда?
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Infinite
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