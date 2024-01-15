Самая уродливая лапша в мире, которую еще и топчут ногами

Как делается некрасивая лапша

Рецепту 2000 лет, его стараются сохранять неизменным. Тем более испортить лапшу можно на каждом этапе сложного производства.

Делается она из измельченного в муку корня маниоки. Кстати, он может быть опасным для употребления, если его достаточно хорошо не высушить. Потому после того, как лапшу формируют, ее сушат под открытым солнцем не менее двух дней.