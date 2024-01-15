Самая уродливая лапша в мире, которую еще и топчут ногами

В индонезийском городе Бантул готовят традиционную лапшу Ми Летек исключительно на домашних фабриках и только вручную. Уникальный процесс приготовления лапши Ми Летек, существующий более 2000 лет, заключается в использовании силы буйвола и методе сплющивания лапши до тех пор, пока она не станет твердой и плоской.
Называется эта индонезийская лапша ми летек (что и означает «уродливый», и выглядит она… жду ваших эпитетов. Я бы описала ее тесто, как аккуратно складированную рвоту, а само блюдо – как неаккуратно складированную. Она серая, склизкая, какая-то вязкая.
Однако пользуется довольно большим спросом. Во всяком случае, индонезийская фабрика недостатка в покупателях не испытывает. Или, может дело в том, что таких фабрик всего две в мире. Уникальный в своем роде продукт.
Как делается некрасивая лапша
Рецепту 2000 лет, его стараются сохранять неизменным. Тем более испортить лапшу можно на каждом этапе сложного производства.
Делается она из измельченного в муку корня маниоки. Кстати, он может быть опасным для употребления, если его достаточно хорошо не высушить. Потому после того, как лапшу формируют, ее сушат под открытым солнцем не менее двух дней.
Передержать лапшу тоже опасно, она начнет быстро портиться. Срок хранения уродливой лапши – 10 дней, и нераскупленные партии нужно уничтожить. Так что стараются идти ноздря в ноздрю со спросом.
Целыми днями ее топчут, раскатывают и сушат. Но по большому счету ничего криминального для пищевого производства Азии.
Все средства производства традиционные – огромная мельница с тяжелым жерновом, на ней работает обученный усталый бык. А потом, когда мука достаточно измельченная, ему помогают руками ( и ногами, топчут попросту) люди.
Главный мастер ногами чувствует, когда тесто готово – достаточно плотное, чтобы на распадаться, когда его нарежут на полоски. Но при этом однородное, без гранул.
Тогда тесто режут на большие куски, укладывают на бамбуковые носилки и отравляют прогреваться в печь, чтобы оно немного поднялось.
Вот тогда оно и начинает набирать свою уродливость! Тесто выглядит как кусок слизи, покачивается и «слезится». Трогать откровенно не хочется.
Эту колышащуюся нямку кидают снова в жернова для перемалывания и запускают быков. Их, кстати, кормят не только травой. Когда после формирования лапши остаются лишние поломанные лапшички, их щедро угощают – чтобы были сильнее.
Заново раскатанное тесто отправляют на нарезку лапши. Вот это уже машинный труд, специально для этого была куплена профессиональная техника. Где-то, выходит, можно применять современные технологии, а где-то нет.
Может, им просто быки очень нравятся.
Сама лапша перед сушкой выглядит нормально, гораздо лучше теста, похожа на домашнюю. Она снова становится вязкой и серой, как земля, почему ее еще называют «грязной». Но вкус индонезийцам нравится, ведь это не просто рожь или пшеница, а корень маниоки – что выгодно отличает ее по составу от других видов лапши.
Я бы попробовала ради интереса, хотя честно скажу – на ее тесто смотреть неприятно, на нее саму – в пределах терпимости, но не очень аппетитно.
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