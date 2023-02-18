FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2488 постов • 512 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Снимки из Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа ни на одну другую

Снимки из Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа ни на одну другую

Автор:
18 февраля 2023 09:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   в мире   интересно   люди   удивительно   удобство   фото   
615
17

14 чисто японских вещей, которые показывают, насколько удивительна Страна восходящего солнца.

Посмотрите нашу фотоподборку о Японии и насладитесь такими привычными для японцев вещами, которые делают Страну восходящего солнца уникальной.


Автобус для поездок ночью

×
×

Женский туалет в обычном торговом центре

Поезд в стиле Пикачу

Рисовое поле в Японии

Крутая реклама в городе Синдзюку

Шкафчики в музее науки в городе Нагоя

Просто канализационные люки, которые превратились в произведения искусства

Магазин палочек для еды в Токио

Маленький сад между сиденьями поезда, который следует в Киото

Дом в Токио, покрытый зеленью

Приспособление в супермаркете для корзин, чтобы не было столпотворений из-за обычных тележек

Автобус для дошкольников

В японских туалетах есть кнопка для включения музыки, чтобы она скрыла все звуки в кабинке

Дизайн банок с лапшой

Чаще всего на обратной стороне крышки изображена довольная кошка, но редко попадается тибетская лиса, как в среднем ряду.

Косуги-но-Оосуги или Дерево-Тоторо — одна из самых высоких в мире криптомерий (Cryptomeria japonica или японский кедр), памятник природы, расположенный на окраине села Сакэгава в префектуре Ямагата, Япония. Дерево-Тоторо состоит из двух сросшихся деревьев общей высотой около 20 метров и возрастом свыше 1000 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Япония   в мире   интересно   люди   удивительно   удобство   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
64k
doker 42 минуты назад
А должности "переклейщика штрих-кодов" разве не предусмотрено?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Frank Borman 19 минут назад
Ми-ми-ми! Няш-мяш!
Не дай бог снова будет война с Японией. Эти выродки косоглазые снова будут выпускать кишки из пленных и при этом радостно скалиться и смеяться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SolomonA 24 минуты назад
У японии есть и другая сторона, которой завидовать по нашим меркам странно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
turyst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

897436



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как спасённый котёнок вырос среди семейства хорьков дома
Как спасённый котёнок вырос среди семейства хорьков дома
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Тайны и загадки - Ученые в поисках Бога
Тайны и загадки - Ученые в поисках Бога
Угонщик-неудачник
Угонщик-неудачник
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чего только не случилось!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#животные#люди#картинки#улыбнуло#Прошлое#шоу бизнес#отношения
#Юмор#интересное#история#подборка#Россия#наука#Еда#путешествия#познавательно#маразм
#интересно#забавно#в мире#Приколы#дети#США#позитив#собаки#полиция#доброта
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Интересные факты про Японию Интересные факты про Японию Удивительные факты, о которых вы возможно не знали Удивительные факты, о которых вы возможно не знали 12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия 12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия Зачем японцы указывают в&nbsp;резюме группу крови Зачем японцы указывают в резюме группу крови 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи

На что жалуетесь?

Вернуться