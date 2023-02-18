Снимки из Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа ни на одну другую

14 чисто японских вещей, которые показывают, насколько удивительна Страна восходящего солнца.
Посмотрите нашу фотоподборку о Японии и насладитесь такими привычными для японцев вещами, которые делают Страну восходящего солнца уникальной.
Автобус для поездок ночью
Женский туалет в обычном торговом центре
Поезд в стиле Пикачу
Рисовое поле в Японии
Крутая реклама в городе Синдзюку
Шкафчики в музее науки в городе Нагоя
Просто канализационные люки, которые превратились в произведения искусства
Магазин палочек для еды в Токио
Маленький сад между сиденьями поезда, который следует в Киото
Дом в Токио, покрытый зеленью
Приспособление в супермаркете для корзин, чтобы не было столпотворений из-за обычных тележек
Автобус для дошкольников
В японских туалетах есть кнопка для включения музыки, чтобы она скрыла все звуки в кабинке
Дизайн банок с лапшой
Чаще всего на обратной стороне крышки изображена довольная кошка, но редко попадается тибетская лиса, как в среднем ряду.
Косуги-но-Оосуги или Дерево-Тоторо — одна из самых высоких в мире криптомерий (Cryptomeria japonica или японский кедр), памятник природы, расположенный на окраине села Сакэгава в префектуре Ямагата, Япония. Дерево-Тоторо состоит из двух сросшихся деревьев общей высотой около 20 метров и возрастом свыше 1000 лет.
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Не дай бог снова будет война с Японией. Эти выродки косоглазые снова будут выпускать кишки из пленных и при этом радостно скалиться и смеяться.