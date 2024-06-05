Агбоблоши: как выглядит мировая свалка электроники

В 1989 году в Базеле прошла конвенция по контролю отходов. На тот момент давно существовала практика, когда развитые страны продают опасный мусор в менее развитые, и договор должен был предотвратить такие продажи. Конвенция вступила в силу в 1992 году, однако на деле ее работа все еще до конца не отлажена. Например, в 2019 году лишь 17% из всех электронных отходов было переработано надлежащим образом. Это значит, что остальные 83% были сожжены, выброшены на свалку или закопаны.

Уже много лет на местную свалку свозят бытовые товары, автомобильные запчасти и электронику.