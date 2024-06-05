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Агбоблоши: как выглядит мировая свалка электроники

Агбоблоши: как выглядит мировая свалка электроники

Автор:
05 июня 2024 09:03
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Агбоблоши   в мире   интересно   мусор   работа   свалка электроники   фото   
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Место, куда попадают все токсичные отходы из Европы и Северной Америки.

В 1989 году в Базеле прошла конвенция по контролю отходов. На тот момент давно существовала практика, когда развитые страны продают опасный мусор в менее развитые, и договор должен был предотвратить такие продажи. Конвенция вступила в силу в 1992 году, однако на деле ее работа все еще до конца не отлажена. Например, в 2019 году лишь 17% из всех электронных отходов было переработано надлежащим образом. Это значит, что остальные 83% были сожжены, выброшены на свалку или закопаны.

Уже много лет на местную свалку свозят бытовые товары, автомобильные запчасти и электронику.

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Ежедневно в порт недалеко от Аккры из Северной Америки и Европы приходят контейнеры с подержанными товарами. По документам все эти товары в дальнейшем должны быть перепроданы. Но на деле 15 % из всего этого объема проходит через вынужденную утилизацию. Возможно, 15 % звучит несущественно, но в год набегает несколько миллионов тонн электроники. Все это перевозят в район Агбоблоши в пригороде Аккры.

Контейнеры разбирают, и товары, которые можно перепродать, забирают посредники из Китая и Индии. Все остальное отправляется на свалку Агбоблоши, где трудятся десятки тысяч человек. Работают они неофициально, поэтому точно неизвестно, сколько людей участвует в утилизации материалов.

В основном на свалке работают люди, которые приехали с севера Ганы на заработки. По-другому прокормить свои семьи или заработать на свой дом у них не получается. Работают они на свалке без спецодежды, и обычно приезжают в Аккру с небольшим капиталом, который удалось скопить. Они покупают отходы, разбирают их на части, что-то перепродают, а остальное сжигают, чтобы получить ценные металлы, такие как медь и алюминий.

Сжигают тут постоянно, обычно в ночное время. Из-за этого над районом стоит смог, воздух здесь загрязнен, а дым от пожара токсичен. Свинец, ртуть и мышьяк тут выщелачиваются в почву, а люди, которые сжигают материал, сталкиваются с вредным воздействием металлов. Многие из работников страдают заболеваниями легких, кожными болезнями, у них есть проблемы со спиной, головные боли, долго не заживают ожоги. В будущем их ждут еще большие проблемы со здоровьем: заболевания дыхательной и нервной систем, которые могут привести раку.

Заработок на свалке небольшой, но это больше, чем они могли бы заработать в других местах Ганы. Люди, которые сжигают отходы, получают от 5 до 10 долларов в день. Сборщики ценных металлов, которые отыскивают их в пепле, получают от 2 до 7 долларов. Все они живут в бараках поблизости, и, несмотря на то, что годами перерабатывают электронику, никто из них в глаза не видел работающий компьютер.

Рядом со свалкой протекает небольшая река Одав (Odaw), она считается одной из самых грязных рек мира. Одав несет свои воды в Гвинейский залив, а оттуда токсичные отходы попадают в Атлантический океан.

Но работники Агбоблоши ― не единственные, кто постоянно дышит ядовитыми парами. Напротив свалки находится Агбоблоши-Маркет ― крупнейший продовольственный рынок Ганы. Здесь торгуют водой, овощами и фруктами, а приезжают за ними со всей Аккры. Молодые девушки, а иногда и дети, продают воду прямо и на территории свалки. Рабочие часто покупают пакеты с водой, чтобы утолить жажду или потушить огонь.

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Метки: Агбоблоши   в мире   интересно   мусор   работа   свалка электроники   фото   
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1  комментарий
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Клёст 41 минуту назад
Благополучие граждан запада, очень дорого обходится, но только для других. План такой.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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