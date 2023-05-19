25 неожиданных открытий, которые ждали туристов в Австралии

О, Австралия... То самое славное место, где абсолютно всё, включая погоду, рано или поздно попытается тебя убить. Выживут только самые подготовленные, а лучший способ подготовиться — это послушать тех, кто уже через это прошел. В данном случае — пользователей Reddit, которые ответили на вопрос «Что было самым неожиданным, что вы увидели в Австралии?».
1. «Раньше я думал, что лучшие дни моей жизни будут связаны с женитьбой, детьми, может, успехом в карьере. Затем, навещая своего брата в Перте, я увидел, как пеликан в полете нас*ал младенцу прямо на голову. Game over».
2. «Тот факт, что Австралийцы развязали войну с эму в 30-х годах и проиграли».
3. «Я арахнофоб, провел в Австралии 2 недели и не увидел ни одного паука».
4. «Пингвины. Кто бы мог подумать, что там бегают маленькие австралийские пингвины? Меня это поразило».
5. «Абсолютно все, кого я встречал, были счастливы. Я приехал из Глазго, Шотландия, и это был для меня огромный культурный шок».
6. «Насколько невероятно громко поют птицы по утрам (какаду и сороки, ваши злобные крики в итоге мне все же полюбились). А еще бесстрашие попугаев. Их яркие цвета и явное отсутствие инстинкта «бей или беги» навели меня на мысль: у этих попугаев, видимо, вообще нет хищников. Розеллы (в Канберре) и радужные лорикеты (в Сиднее) просто приземлялись рядом со мной и ели из моей руки. Это было волшебно».
7. «Разноцветные стаи птиц. Я упал с велосипеда в первый раз, когда мимо меня пролетела стая розелл».
8. «Мороженое под названием Golden Gay Time. Мне было 13, и я не мог не разослать фото всем своим друзьям».
9. «КОФЕЙНИ. Господи, до чего же приятно я был удивлен. Я жил в Сиднее один семестр, и вау, ваши кофейни серьезно офигенные. Везде были отличные напитки и вкусная еда. Такие кофейни, как у вас есть в каждом квартале, я с трудом могу найти в целом городе».
10. «Свекла в бургерах. Зачем?»
Ответ: «Я почти уверен, что это прописано в нашей Конституции. Кроме того, это единственный способ убедиться, что мы точно будем это есть».
11. «Стёб. Австралийцы на удивление остроумные и обладают прекрасным чувством юмора. Кроме того, у них, как правило, довольно мрачный, дерзкий вкус в шутках. Иронично, но австралийские комики гораздо менее смешные, чем люди, которых можно встретить на улице»
12. «Я помню, как вышел из самолета и заметил, что все цвета были другими. Как будто солнце стало ярче, а небо голубее (возможно потому, что мы уехали из Германии зимой, а прибыли летом), но также серебристо-зеленый цвет эвкалипта — такого цвета у нас нет».
13. «То, что можно сильно обгореть на солнце зимой. Я канадец, живущий в Австралии».
14. «До того, как я приехал в Западную Австралию, я знал, что она будет огромной и жаркой. Однако я не был готов к тому, что она будет настолько ОГРОМНОЙ и такой ЖАРКОЙ. Еще одним сюрпризом оказались лягушки в туалете были, а увеличение количества лягушек при смыве — еще большим сюрпризом. Из-за лягушек даже воду не было видно».
15. «Я астроном — луна здесь задом наперёд! В северном полушарии, когда Луна растет, она заполняется справа налево, а когда она убывает, она движется в том же направлении. А вот в Австралии растущий полумесяц начинается слева. Мне потребовалась секунда другая, чтобы понять, что именно я вижу, и я был просто в восторге, когда понял, почему это происходит так».
16. «Отсутствие кенгуру. Меня убедили, что кенгуру здесь просто бродят по улицам».
Ответ: «Ты очевидно не был в Канберре…»
17. «Пирожные. Повсюду. И это не претензия».
18. «Я впервые побывал в Австралии в прошлом году (я из Новой Зеландии) на Soundwave (музыкальный фестиваль, если кто не знает). Когда начало темнеть, вокруг как ни в чем не бывало начали парить летучие мыши. Мне это показалось таким странным, потому что в Новой Зеландии можно увиеть только чаек да голубей. Летучим мышам место в зоопарках/пещерах/джунглях/лесах, а не в городах. Черт тебя побери, Австралия, ты жуткая».
19. «Насколько НЕВЕРОЯТНОЕ у вас вино!»
20. «Тот факт, что почти все население живет у побережья. Центр [Австралии] огромный и смертельно опасен. Не знаю, почему, но у меня мозг взрывается, когда я вижу фото с этими знаками, которые предупреждают, мол, следующая заправка п***ц как далеко, так что будь готов или умрешь».
Ответ: «Приходится жить на краю, потому что больше нигде нет воды. Ни дождя, ничего».
21. «Синдром высокого мака. Нужно следить за собой… Здесь эгалитарное общество, поэтому, если вы родом из общества, которое празднует успех и хвастается им, то к вам, как правило, будут относиться с неприязнью».
22. «Моя подруга недавно переехала туда из Техаса и говорит, что больше всего ее потрясло то, как сильно австралийские миллениалы любят Симпсонов».
23. «Для меня (немца) самым удивительным по приезду оказалось то, как легкомысленно ведут себя австралийцы с местной дикой природой. Куча маленьких медуз в воде недалеко от гавани Сиднея? Парень заходит в воду, берет одну обеими руками и подходит к нам: “Ребята, я таких раньше не видел, кто-нибудь знает, что это за медуза такая?”».
24. «Я переехал в Австралию из Новой Зеландии в 14 лет, и больше всего мне запомнилось, насколько меня поразило то, каким огромным казалось небо, потому что по сравнению с тем, откуда я приехал, земля была невероятно плоской и обширной. Горизонт растянулся на целую бесконечность!».
23. «В первые дни после приезда я зашел купить более подходящую обувь и был уверен, что продавщица со мной флиртует. Купил что-то еще в другом магазине и снова флирт. Другой магазин и то же самое. Оказывается, они не флиртуют. Они просто сами по себе очень дружелюбны. Улыбались и проявляли интерес ко мне только потому, что здесь так положено. В итоге я устроился на работу, где нужно было ходить по домам, продавая вещи, и меня поразило, как редко люди меня посылали».
24. «Магазин спиртных напитков с кассой обслуживания автомобилистов».
25. «Австралийские серфингистки… Боже мой, ничего лучше мои глаза в жизни не видели».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Гмм, все счастливы могут быть только в дурдоме.
И то - после утреннего укола...
И да, там где живут люди, не очень тот и жарко, даже есть горнолыжный курорт.
И огромное количество мигрантов первой волны, особенно из Азии.