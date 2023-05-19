25 неожиданных открытий, которые ждали туристов в Австралии

20. «Тот факт, что почти все население живет у побережья. Центр [Австралии] огромный и смертельно опасен. Не знаю, почему, но у меня мозг взрывается, когда я вижу фото с этими знаками, которые предупреждают, мол, следующая заправка п***ц как далеко, так что будь готов или умрешь».

Ответ: «Приходится жить на краю, потому что больше нигде нет воды. Ни дождя, ничего».