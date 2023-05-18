Робинзон по собственному: история португальского изгнанника Лопиша

На этот ранее неизвестный клочок суши португальские моряки наткнулись случайно в 1502 году. Остров был необитаем, только в ветвях деревьев прятались немногочисленные птицы. С практической точки зрения он показался людям полезным: вдоволь пресной воды и солидные запасы древесины.

И моряки оборудовали здесь форпост: возвели несколько домов, завезли скот, посадили плодовые деревья и овощи. Иногда здесь в импровизированном лазарете оставались заболевшие в дороге люди, чтобы пересесть на другой корабль после улучшения состояния.

А Лопиш стал не просто первым поселенцем, но и провёл на острове, которому изначально дали название Елены Константинопольской, большую часть сознательной жизни.