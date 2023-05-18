Робинзон по собственному: история португальского изгнанника Лопиша

В истории сохранилось немало примеров выживания и чудесного спасения людей, потерпевших кораблекрушение или прошедших через предательство. А вот добровольное изгнание – это редкость.
Остров Святой Елены известен многим. Ведь он стал пристанищем для свергнутого императора Наполеона Бонапарта. Но задолго до прибытия сюда опальной монаршей особы здесь целых 30 лет прожил обычный солдат – португалец Фернан Лопиш.
На этот ранее неизвестный клочок суши португальские моряки наткнулись случайно в 1502 году. Остров был необитаем, только в ветвях деревьев прятались немногочисленные птицы. С практической точки зрения он показался людям полезным: вдоволь пресной воды и солидные запасы древесины.
И моряки оборудовали здесь форпост: возвели несколько домов, завезли скот, посадили плодовые деревья и овощи. Иногда здесь в импровизированном лазарете оставались заболевшие в дороге люди, чтобы пересесть на другой корабль после улучшения состояния.
А Лопиш стал не просто первым поселенцем, но и провёл на острове, которому изначально дали название Елены Константинопольской, большую часть сознательной жизни.
Родился он предположительно в 1480 году в столице Португалии. В 1506 году участвовал в экспедиции Тристана да Кунья. А спустя четыре года примкнул к армии адмирала Афонсу ди Албукерки и принял участие в завоевании Гоа, пребывавшего под властью мусульманского Биджапурского султаната.
Победу одержали, и адмирал с частью армии покинул Гоа, оставив Лопиша в качестве командира гарнизона. Фернан принял мусульманство и сдал захваченные позиции. За что жестоко поплатился: Албукерки вернулся, разгромил мусульман и примкнувших к ним соотечественников. А Фернана не убили, но показательно наказали самым жестоким образом: отрубили правую руку, отрезали уши и нос.
Лопиш несколько лет скрывался. Но в итоге получил прощение португальского короля. И позволение вернуться домой. По пути корабль остановился в бухте того самого острова. И мужчина попросил капитана оставить его здесь. Ведь на родине его как предателя не ждало ничего хорошего. К тому же он очень стеснялся обезображенного вида. Моряки оставили ему запас продовольствия и немного одежды и отбыли. Так началась жизнь отшельника на острове.
Лопиш оборудовал в пещере спальное место. Охотился на птиц, ловил рыбу, выращивал овощи. Знавшие о судьбе отшельника моряки во время очередных заходов в бухту оставляли ему из жалости кое-какие припасы.
Как-то с борта отплывающего корабля выпал молодой петушок. Фернан спас птицу, и петух стал для него единственным другом. Лопиш даже разбил цитрусовый сад, посадив семена, оставленные соотечественниками. Потом хозяйство расширилось, появился огород и козы, которых ему тоже оставили моряки.
Постепенно информация о добровольном изгнаннике распространилась по Европе и дошла до португальского короля. Жуан III распорядился доставить калеку к нему, проникся историей человека, продолжавшего себя наказывать за предательство, и предложил мужчине совершить паломничество в Рим.
Тот так и сделал и получил от папы римского прощение за вероотступничество. Понтифик пообещал исполнить любое желание отшельника. И тот попросил вернуть его обратно на остров Святой Елены. Лопиш получил разрешение и прожил на острове вплоть до смерти в 1545 году, до конца помогая морякам пополнять запасы продовольствия, отдавая плоды со своего сада и огорода, мясо и молочные продукты.
Португальский Робинзон был неоднозначным персонажем. Но определённо приложил все усилия, чтобы искупить вину за предательство.
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Вполне себе мягко с ним обошлись. Может ты волен принять какую угодно веру, но оплачивать свой переход, не стоит жизнями других.