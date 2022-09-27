Три десятилетия в тайге: как живет добровольный отшельник, выбравший осознанное одиночество?

Покинуть социум людей заставляют разные причины. Кто-то скрывается от закона, кто-то пытается справиться на лоне природы со своим горем. Но есть и другая категория, к которой и относится этот герой.
Люди, выбравшие осознанное одиночество. И среди них – Тимофей Меньшиков, обитающий в крохотной землянке в якутском лесу, что в 40 километрах от Нюрбы.
Детство Тимы нельзя назвать простым. Он рано потерял родителей, попал в детдом. Потом у парня было все то, что часто и бывает в жизни: любовь, расставание, попытка утопить свое горе в бутылке.
Алкоголь, как известно, растворяет все, но только не проблемы. И Тимофей попытался таким радикальным способом завязать с пагубной привычкой. Видимо, что-то на подсознательном уровне тянет людей в места, где им было хорошо. Так было и с Меньшиковым. Место, которое он выбрал, находилось всего в 5 километрах от детского лагеря, куда ездили дети из детского дома.
И мужчина покинул большой мир в 1993 году. В тайге, как говорит Тимоха, много не нужно. Практически все продукты он добывает охотой или рыбалкой, сажает картофель, печет хлеб, читает при свече книги. Примерно раз в месяц 60-летний мужчина отправляется с Нюрбу, чтобы обменять улов на предметы первой необходимости.
Широкой общественности история о Меньшикове стала известна благодаря блогеру Олесю Петровичу. Тот периодически навещал Тимоху, привозил небольшие подарки, снимая на камеру нехитрую жизнь добровольного отшельника.
Видео регулярно выкладывал в Сеть, и так мир наблюдал за бесхитростной жизнью якутского отшельника. Мир не без добрых людей, и Меньшикову помогли отыскать родных, на встречу с которыми мужчина уже и не надеялся.
Выяснилось, что после гибели родителей троих старших детей – Наташу, Надю и самого Тиму направили в Нюрбинский детдом. А младшего – трехлетнего Толика забрала семья дяди.
Когда Меньшиков вернулся со службы, сестры разъехались. И связь на долгие годы прервалась. После выхода видео отшельник решил съездить в гости к брату в Сангар, навестить могилы родителей, познакомиться с племянниками. У сестер и брата жизнь сложилась неплохо, есть семьи, дети. Но надолго задерживаться в социуме Тимофей не стал. Его сердце в тайге, и пока он ничего не собирается менять.
Но, по крайней мере, в крохотной холодной землянке, вся обстановка которой – это стол со стулом, лежанка и печка-буржуйка, его теперь согревает не только тепло печи, но и мысли о том, что он не одинок в этом мире. И где-то есть родные люди, к которым он всегда может обратиться.
А вы бы смогли надолго покинуть цивилизованный мир со всеми его благами и пожить на лоне природы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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