Три десятилетия в тайге: как живет добровольный отшельник, выбравший осознанное одиночество?

Детство Тимы нельзя назвать простым. Он рано потерял родителей, попал в детдом. Потом у парня было все то, что часто и бывает в жизни: любовь, расставание, попытка утопить свое горе в бутылке.

Алкоголь, как известно, растворяет все, но только не проблемы. И Тимофей попытался таким радикальным способом завязать с пагубной привычкой. Видимо, что-то на подсознательном уровне тянет людей в места, где им было хорошо. Так было и с Меньшиковым. Место, которое он выбрал, находилось всего в 5 километрах от детского лагеря, куда ездили дети из детского дома.