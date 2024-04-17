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Грабили и били: российский турист, который пропал в джунглях Колумбии, был найден живым

Грабили и били: российский турист, который пропал в джунглях Колумбии, был найден живым

Автор:
17 апреля 2024 19:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Видео   Колумбия   интересное   панама   туземцы   турист   фото   
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Мужчина смог добраться из Колумбии в Панаму через Дарьенский пробел. Это место считается чуть ли не самым опасным на земле из-за туземцев, наркокартелей и беженцев.

Владимир Косаров собирался преодолеть одно из самых опасных в мире мест — джунгли на границе Южной и Центральной Америки. С собой у туриста-экстремала был только рюкзак с вещами и велосипед. Последний раз мужчина вышел на связь 25 января. В это время он был в колумбийском городе Капургана. Оттуда он собрался в Панаму через Дарьенский пробел. Это место считается очень опасным, состоит полностью из джунглей и болот. Дорог там нет, а тропинки используют местные племена, курьеры колумбийских наркокартелей и нелегалы из Латинской Америки. Встреча с такими людьми в тёмном лесу на узкой тропинке не может закончиться чем-то хорошим.

Друзья в марте подняли тревогу. Они обратились за помощью в российское консульство в Колумбии, но там сказали, что ничего сделать не могут. Не искать же человека, в самом деле. Знакомые Владимира рассказали, что путешествует он уже шесть лет: Владимир успел пожить в Камбодже и нескольких странах Латинской Америки.

Спустя четыре месяца Владимир обнаружился живой, но не вполне здоров. Оказалось, за это время турист пережил множество неудач и напастей. Он планировал пересечь джунгли за две недели, но на это у него ушло намного больше времени, сообщает SHOT.

По словам Владимира, на него несколько раз нападали туземцы, а потом он упал с обрыва. На него нападали местные жители, чтобы ограбить. Выжив, мужчина чинил свой велосипед палками и верёвками, Путешественнику пришлось научиться ловить рыбу с помощью копья и мачете. Этому его научили туземцы, но те, которые оказались более дружелюбными.

"Три месяца по горам, болотам, рекам. Много раз чуть не погиб. Падал с обрыва, велосипед весь сломанный, фиксировал веревками. Ел змей, улиток – все, что движется. Выживал, как мог, но выжил", – рассказал Косаров.

Кроме того, иногда он был вынужден питаться улитками и змеями, чтобы выжить. Добравшись до Панамы, турист попал в карантинный лагерь с малярией, который смог покинуть после того, как ему стало лучше.

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Метки: Видео   Колумбия   интересное   панама   туземцы   турист   фото   
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5  комментариев
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35k
Юр21 52 минуты назад
А почему он несмотря на все невзгоды и избиения остался жив? Да потому что его голова состояла из сплошной кости, мозгов там не было, а удары по кости не вызывают смертельных травм. Это насколько же надо быть отмороженным что бы переться добровольно в тот гадюжник!
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11k
поручик Ржевский 44 минуты назад
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7k
Евгений Д 53 минуты назад
Фанатик-выживальщик одиночных путешествий
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11k
MakDag 54 минуты назад
Экстремалы в жалости не нуждаются, они любят садо-мазо. Лично меня, его история не трогает от слова - совсем. Такие люди не должны иметь ни родственников, ни друзей. Вот уж, кого поистине жаль.
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192
Инякин Евгений Час назад
Как у Черномырдина, за что боролись, на то и напоролись
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PokemonKa
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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