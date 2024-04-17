Грабили и били: российский турист, который пропал в джунглях Колумбии, был найден живым

Мужчина смог добраться из Колумбии в Панаму через Дарьенский пробел. Это место считается чуть ли не самым опасным на земле из-за туземцев, наркокартелей и беженцев.
Владимир Косаров собирался преодолеть одно из самых опасных в мире мест — джунгли на границе Южной и Центральной Америки. С собой у туриста-экстремала был только рюкзак с вещами и велосипед. Последний раз мужчина вышел на связь 25 января. В это время он был в колумбийском городе Капургана. Оттуда он собрался в Панаму через Дарьенский пробел. Это место считается очень опасным, состоит полностью из джунглей и болот. Дорог там нет, а тропинки используют местные племена, курьеры колумбийских наркокартелей и нелегалы из Латинской Америки. Встреча с такими людьми в тёмном лесу на узкой тропинке не может закончиться чем-то хорошим.
Источник:
Друзья в марте подняли тревогу. Они обратились за помощью в российское консульство в Колумбии, но там сказали, что ничего сделать не могут. Не искать же человека, в самом деле. Знакомые Владимира рассказали, что путешествует он уже шесть лет: Владимир успел пожить в Камбодже и нескольких странах Латинской Америки.
Спустя четыре месяца Владимир обнаружился живой, но не вполне здоров. Оказалось, за это время турист пережил множество неудач и напастей. Он планировал пересечь джунгли за две недели, но на это у него ушло намного больше времени, сообщает SHOT.
Источник:
По словам Владимира, на него несколько раз нападали туземцы, а потом он упал с обрыва. На него нападали местные жители, чтобы ограбить. Выжив, мужчина чинил свой велосипед палками и верёвками, Путешественнику пришлось научиться ловить рыбу с помощью копья и мачете. Этому его научили туземцы, но те, которые оказались более дружелюбными.
"Три месяца по горам, болотам, рекам. Много раз чуть не погиб. Падал с обрыва, велосипед весь сломанный, фиксировал веревками. Ел змей, улиток – все, что движется. Выживал, как мог, но выжил", – рассказал Косаров.
Кроме того, иногда он был вынужден питаться улитками и змеями, чтобы выжить. Добравшись до Панамы, турист попал в карантинный лагерь с малярией, который смог покинуть после того, как ему стало лучше.
Источник:
- В Санкт-Петербурге в подвале девятиэтажки нашли трёх голых детей, которые жили в ужасных условиях
- Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки
- Виталий Милонов раскритиковал игру "Смута", которую создали новосибирские разработчики за государственные деньги
- Сотрудники института русского языка выдавали мигрантам фальшивые сертификаты
- На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо колумбийских бананов