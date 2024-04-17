Грабили и били: российский турист, который пропал в джунглях Колумбии, был найден живым

По словам Владимира, на него несколько раз нападали туземцы, а потом он упал с обрыва. На него нападали местные жители, чтобы ограбить. Выжив, мужчина чинил свой велосипед палками и верёвками, Путешественнику пришлось научиться ловить рыбу с помощью копья и мачете. Этому его научили туземцы, но те, которые оказались более дружелюбными.

"Три месяца по горам, болотам, рекам. Много раз чуть не погиб. Падал с обрыва, велосипед весь сломанный, фиксировал веревками. Ел змей, улиток – все, что движется. Выживал, как мог, но выжил", – рассказал Косаров.

Кроме того, иногда он был вынужден питаться улитками и змеями, чтобы выжить. Добравшись до Панамы, турист попал в карантинный лагерь с малярией, который смог покинуть после того, как ему стало лучше.