10 пар актёров, которых связывают не только фильмы, но и крепкая дружба

Собрали для вас лучшие примеры того, как дружба обогащает киноиндустрию.
Принято считать, что актёрская карьера — это путь постоянного соперничества. Мы не отрицаем этот очевидный факт, но и тут есть исключения! Многие дружеские отношения как раз начинались с проб и прослушиваний, многие зарождались прямо на съёмочной площадке. Дружеская энергетика некоторых из них оказалась настолько заразительной, что режиссёры не смогли удержаться, чтобы не снять эти парочки вместе!
Пенелопа Крус и Сальма Хайек
Старинные подруги, на удивление, снимались совместно только в фильме «Бандитки» (2006)
Сандра Буллок и Райан Рейнольдс
Актрисы дружат с тех пор, как познакомились на площадке «Друзей» (первое фото) и продолжают не только общаться, но и работать вместе. На втором фото вы видите кадр из комедийного сериала «Город хищниц» (2009), где Кортни Кокс играет главную роль, а также они снимались в сериале «Жёлтая пресса» (2007-2008).
Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр
Эти ребята познакомились на кастинге и, несмотря на то, что Тоби его провалил, будущие знаменитости подружились. Самая знаменитая картина, в которой они исполняли главные роли, — «Великий Гэтсби» (2013), но мало кто знает, что друзья также участвовали в съёмках фильмов «Кафе Донс Плам» (2001) и «Жизнь этого парня» (1993).
Майкл Шин и Дэвид Теннант
Эти актёры — товарищи по жизни и партнёры по фильмам и сериалам, от которых исходит невероятная энергетика! Знаменитая «Постановка» (2020-2022) благодаря живому юмору и иронии актёров над самими собой многим помогла справиться с тяжёлым периодом пандемии. А сериал «Благие знамения», основанный на одноимённом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана, поднял новую волну популярности упомянутого английского писателя.
Райан Гослинг и Эмма Стоун
Зрители замечают химию их персонажей на экране, но за его пределы она не выходит. Актёры признаются, что дороги друг другу как друзья и партнёры по фильмам. Самые известные из них: «Эта дурацкая любовь» (2011) и «Ла-ла Ленд» (2016).
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон — школьные друзья. Их отношения настолько крепки, что в начале карьеры они открыли общий счёт в банке.
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон
На протяжении карьеры они были и соперниками, так как завоёвывали популярность в одно и то же время, и уважающими друг друга партнёрами. Со временем круг общения и работа сблизили их на фоне общих интересов и взглядов на жизнь. Самый известный фильм, где друзья исполнили главные роли, — «Схватка» (1995). Также, помимо фильмов «Право на убийство» (2008) и «Ирландец» (2019), Аль Пачино и Роберт Де Ниро появились в продолжении «Крёстного отца», хотя и без совместных сцен.
Брэд Питт и Джордж Клуни
Эти звёздные актёры известны своей великолепной игрой в паре по фильму «Одиннадцать друзей Оушена» (2011) и его сиквелам. Ещё один топовый фильм с их участием — «После прочтения сжечь» (2008).
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