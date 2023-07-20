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10 пар актёров, которых связывают не только фильмы, но и крепкая дружба

10 пар актёров, которых связывают не только фильмы, но и крепкая дружба

Автор:
20 июля 2023 09:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   дружба   знаменитости   кино   милота   фильм   фото   
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Собрали для вас лучшие примеры того, как дружба обогащает киноиндустрию.

Принято считать, что актёрская карьера — это путь постоянного соперничества. Мы не отрицаем этот очевидный факт, но и тут есть исключения! Многие дружеские отношения как раз начинались с проб и прослушиваний, многие зарождались прямо на съёмочной площадке. Дружеская энергетика некоторых из них оказалась настолько заразительной, что режиссёры не смогли удержаться, чтобы не снять эти парочки вместе!

Пенелопа Крус и Сальма Хайек

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Старинные подруги, на удивление, снимались совместно только в фильме «Бандитки» (2006)


Сандра Буллок и Райан Рейнольдс


Эта пара не имеет никаких любовных отношений, но имеет один романтический фильм — «Предложение» (2009), а в жизни, признаются актёры, они дружат семьями.


Кортни Кокс и Дженнифер Энистон


Актрисы дружат с тех пор, как познакомились на площадке «Друзей» (первое фото) и продолжают не только общаться, но и работать вместе. На втором фото вы видите кадр из комедийного сериала «Город хищниц» (2009), где Кортни Кокс играет главную роль, а также они снимались в сериале «Жёлтая пресса» (2007-2008).


Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр


Эти ребята познакомились на кастинге и, несмотря на то, что Тоби его провалил, будущие знаменитости подружились. Самая знаменитая картина, в которой они исполняли главные роли, — «Великий Гэтсби» (2013), но мало кто знает, что друзья также участвовали в съёмках фильмов «Кафе Донс Плам» (2001) и «Жизнь этого парня» (1993).


Майкл Шин и Дэвид Теннант


Эти актёры — товарищи по жизни и партнёры по фильмам и сериалам, от которых исходит невероятная энергетика! Знаменитая «Постановка» (2020-2022) благодаря живому юмору и иронии актёров над самими собой многим помогла справиться с тяжёлым периодом пандемии. А сериал «Благие знамения», основанный на одноимённом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана, поднял новую волну популярности упомянутого английского писателя.


Райан Гослинг и Эмма Стоун


Зрители замечают химию их персонажей на экране, но за его пределы она не выходит. Актёры признаются, что дороги друг другу как друзья и партнёры по фильмам. Самые известные из них: «Эта дурацкая любовь» (2011) и «Ла-ла Ленд» (2016).


Бен Аффлек и Мэтт Дэймон


Бен Аффлек и Мэтт Дэймон — школьные друзья. Их отношения настолько крепки, что в начале карьеры они открыли общий счёт в банке.


Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон


Эти актёры достойно носят звание лучших друзей, не расставаясь уже почти 25 лет! Они часто публикуют фотографии с совместного отдыха, а их дружба напоминает братскую любовь.


Аль Пачино и Роберт Де Ниро


На протяжении карьеры они были и соперниками, так как завоёвывали популярность в одно и то же время, и уважающими друг друга партнёрами. Со временем круг общения и работа сблизили их на фоне общих интересов и взглядов на жизнь. Самый известный фильм, где друзья исполнили главные роли, — «Схватка» (1995). Также, помимо фильмов «Право на убийство» (2008) и «Ирландец» (2019), Аль Пачино и Роберт Де Ниро появились в продолжении «Крёстного отца», хотя и без совместных сцен.


Брэд Питт и Джордж Клуни


Эти звёздные актёры известны своей великолепной игрой в паре по фильму «Одиннадцать друзей Оушена» (2011) и его сиквелам. Ещё один топовый фильм с их участием — «После прочтения сжечь» (2008).

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Метки: актеры   дружба   знаменитости   кино   милота   фильм   фото   
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