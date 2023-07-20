10 пар актёров, которых связывают не только фильмы, но и крепкая дружба

На протяжении карьеры они были и соперниками, так как завоёвывали популярность в одно и то же время, и уважающими друг друга партнёрами. Со временем круг общения и работа сблизили их на фоне общих интересов и взглядов на жизнь. Самый известный фильм, где друзья исполнили главные роли, — «Схватка» (1995). Также, помимо фильмов «Право на убийство» (2008) и «Ирландец» (2019), Аль Пачино и Роберт Де Ниро появились в продолжении «Крёстного отца», хотя и без совместных сцен.

Брэд Питт и Джордж Клуни